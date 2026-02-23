अरबी में कौन-कौन से विटामिन पाए जाते हैं?

Which Vitamin is Found in Taro : अरबी स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। इसमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। आइए जानते हैं अरबी में कौन-कौन से विटामिन मौजूद होते हैं।

Arbi Benefits

Arbi mein kaun sa vitamin paya jata hai : अरबी एक एक स्टार्च युक्त सब्जी है, जो कई भारतीय घरों में बनाई जाती है। हालांकि, लगभग हर घरों में इसे अलग-अलग तरह से तैयार किया जाता है। हालांकि, यह सब्जी आलू, टमाटर या फिर गोभी जैसी प्रचलित नहीं है, लेकिन स्वाद और सेहत के लिहाज से जबरदस्त होती है। अगर आप कुछ हटकर स्वाद ढूंढ रहे हैं, तो अरबी अपने आहार में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अरबी खाने से स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। इसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे अरबी में कौन-कौन से विटामिन्स होते हैं और इसके क्या स्वास्थ्य लाभ हैं?

अरबी में कौन-कौन से विटामिन पाए जाते हैं?

विटामिन ई से भरपूर है अरबी

अरबी में विटामिन ई भरपूर रूप से पाया जाता है। 100 ग्राम अरबी से आपके शरीर को लगभग 19 प्रतिशत डेली वेल्यू (DV) मिलता है। विटामिन ई न सिर्फ स्किन के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपकी कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने में प्रभावी साबित हो सकता है। ऐसे में अगर आप अपनी इम्यून पावर बूस्ट करना चाहते हैं, तो अरबी भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।

अरबी में होता है विटामिन सी

विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। अरबी में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। लगभग 100 ग्राम अरबी से आपके शरीर को 11 प्रतिशत डेली वेल्यू मिल जाता है। विटामिन सी न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाती है, बल्कि आयरन के अवशोषण को भी बूस्ट करती है। इसके अलावा यह स्किन से लेकर शरीर के अन्य अंगों को बेहतर कर सकती है।

विटामिन B-कॉम्प्लेक्स

अरबी में विटामिन बी कॉम्पलेक्स यानि विटामिन बी6, विटामिन बी9, विटामिन बी3 इत्यादि पाए जाते हैं। यह सभी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। ये सभी पेट में घुलनशील होते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। साथ ही आपकी इम्यून बूस्ट हो सकती है।

अरबी खाने से क्या फायदे होते हैं?

पाचन को करे बेहतर - अरबी में डाइटरी फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो आपके पेट को साफ करने में प्रभावी हो सकता है। इससे पेट साफ करने से लेकर कब्ज की परेशानी को दूर करने में मदद मिल सकती है। यह गट हेल्थ को भी बढ़ावा दे सकता है।

दिल को रखे स्वस्थ - अरबी में पोटैशियम होता है, जो शरीर में सोडियम लेवल को बैलेंस करने में असरदार है। साथ ही इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में प्रभावी हो सकते हैं।

वजन करे कम - यह स्टार्ची होता है, लेकिन फिर भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है, इसका मतलब यह है कि यह ब्लड में शुगर लेवलको अचानक से नहीं बढ़ाता है। इससे वजन और डायबिटीज दोनों ही कंट्रोल हो सकता है।

इम्यूनिटी करे बूस्ट - अरबी विटामिन सी का काफी अच्छा सोर्स है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से होते हैं, जो आपकी कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे शरीर को इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने में मदद मिल सकती है।

स्किन और बालों को रखे स्वस्थ - अरबी विटामिन ई का काफी अच्छा सोर्स है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके और समय से पहले बूढ़ा होने से रोककर स्किन को हेल्दी रखने में असरदार है।

Highlights

अरबी में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें फाइबर, प्रोटीन शामिल हैं।

अरबी विटामिन ई का भी अच्छा सोर्स है।

अरबी पाचन और स्किन के लिए अच्छा साबित हो सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।