Foods for cancer patients in Hindi: कैंसर (Cancer) जैसी जानलेवा बीमारी होना और फिर उसका इलाज करना मानसिक और शारीरिक रूप से काफी तोड़ देने वाला और दर्दभरा होता है। कैंसर का नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। हालांकि, एक बार कैंसर होने का पता चल जाए, तो जितनी जल्दी इलाज शुरू हो जाए, उतनी ही अधिक बचने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर होने पर इलाज के दौरान शारीरिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। उसकी भूख मर जाती है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के शरीर पर कई साइड एफेक्ट्स होते हैं। लेकिन, बावजूद इसके आपको शारीरिक रूप से खुद को मजबूत रखने की जरूरत होती है, ताकि शरीर कैंसर के ट्रीटमेंट (Cancer Treatment) को झेल सके, उसका डट कर मुकाबला कर सके।

ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप हेल्दी डाइट का सेवन (Healthy Diet for cancer patients in Hindi) करें। आपको हर छोटे-छोटे गैप में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खाते रहनी होंगी, जो कैंसर के लक्षणों, इलाज के दुष्प्रभाव को कम करके शरीर को ताकत प्रदान करें। यहां कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बता रहे हैं, जो कैंसर के मरीजों को जरूर अपनी डाइट में शामिल (Foods for cancer patients) करनी चाहिए।

कैंसर के मरीज जरूर खाएं ये फल

कैंसर का इलाज कराने के दौरान आप केला, स्ट्रॉबेरी, आड़ू, कीवी, संतरा, आम, नाशपाती जैसे फलों का सेवन (Foods for cancer patients should eat) करना चाहिए। ये सभी विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। साथ ही अमरूद, एवोकाडो, अंजीर, खुबानी भी शरीर की खोई हुई एनर्जी को वापस पाने के लिए खा सकते हैं।

कैंसर के मरीज जरूर खाएं ये सब्जियां

यदि आपका कैंसर का इलाज चल रहा है, तो आप अपनी डाइट में कुछ खास सब्जियों को जरूर (Anti cancer foods) शामिल करें। गाजर, कद्दू, टमाटर, मटर, शलजम आदि सब्जियों को जरूर खाएं। टमाटर, शलजम, गाजर को तो आप कच्चा सलाद के तौर पर भी सेवन कर सकते हैं। टमाटर में मौजूद खास पोषक तत्व प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा ब्रोकली, पत्तागोभी, फूलगोभी भी कैंसर के मरीज खा (anti cancer foods in hindi) सकते हैं। इन सभी सब्जियों में प्लांट केमिकल्स होते हैं, जो खराब एस्ट्रोजन को अच्छे एस्ट्रोजन में तब्दील कर देते हैं। इससे कैंसर के दोबारा होने की संभावना कम हो जाती है।

डाइट में शामिल करें गुड कार्ब्स

आप खाना पीना ना छोड़ें। जब भी आपको इच्छा ना हो जबरदस्ती ना खाएं, लेकिन थोड़े-थोड़े गैप में जरूर कुछ ना कुछ हेल्दी चीजें खाएं। आप चावल, रोटी, साबुत अनाज, पास्ता का सेवन करें, इनमें गुड कार्ब्स होते हैं। साथ ही नाश्ते में ओट्स, दलिया, कॉर्न, आलू, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाएं। वो फूड्स खाएं जिनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी-फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे शहद। इससे संक्रमण होने की संभावना कम होती है।

जरूरी है प्रोटीन का सेवन भरपूर

कैंसर के इलाज के दौरान अच्छा महसूस करने के लिए आपको प्रोटीन से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए। नट्स, ड्राइड बीन्स, काबुली चना, अंडा, मछली, चर्बी रहित मीट, दूध से बने उत्पाद आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जिन मरीजों को प्रोस्टेट कैंसर है उन्हें मछली और सोया से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। कैंसर होने पर तली-भुनी चीजें, मसालेदार चीजें, बाहर के प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड बिल्कुल खाना (Foods cancer patients should avoid) कम कर दें। साथ ही नमक और चीनी का सेवन भी सीमित मात्रा में करें। शराब ना पिएं। स्मोकिंग ना करें। नाइट्राइट्स से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे जैम, अचार भी ना खाएं।

ध्यान रखें कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और इसके इलाज के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। आपको कैंसर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपको फायदा पहुंचाएगा और क्या नुकसान, इसके बारे में पहले अपने डॉक्टर से जरूर जान लें। उसके बाद ही किसी भी फूड आइटम का सेवन करना शुरू करें।