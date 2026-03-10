Add The Health Site as a
अंगूर में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है?

Angur Khane Ke Fayde In Hindi: अंगूर खाने में जितना स्वादिष्ट होता है शरीर के लिए उतना ही फायदेमंद भी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अंगूर में कौन से विटामिन पाए जाते हैं?

VerifiedMedically Reviewed By: Dt. Pranjal kumat

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 10, 2026 5:29 PM IST

अंगूर एक बहुत ही रसीला और स्वादिष्ट फल है। छोटे-छोटे खट्टे मीठे दानों वाला यह फल न सिर्फ स्वाद में लजबाव होता है, बल्कि शरीर को कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भी देता है। नियमित रूप से अंगूर का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, इम्युनिटी मजबूत होती है और कई बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि अंगूर हरे, काले और लाल रंगों में पाए जाते हैं और तीनों ही प्रकार के अंगूर सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

अंगूर में पाए जाने वाले प्रमुख विटामिन

  1. विटामिन C- अंगूर में विटामिन C अच्छी मात्रा में पाया जाता है। डाइटिशियन बताती हैं कि अंगूर खाने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। इससे इम्यूनिटी मजबूत बनती है और बीमारियों का खतरा कम होता है। अंगूर खाने से सर्दी-जुकाम से बचाव, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है।
  2. विटामिन K- अंगूर में विटामिन K भी पाया जाता है, जो शरीर में खून के थक्के बनने की प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। रोजाना सिर्फ 1 कटोरी अंगूर खाने से खून का थक्का बनाने में मदद मिलती है। यह हड्डियों को मजबूत बनाकर जोड़ों और पैरों के दर्द से छुटकारा दिलाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की पर छपी रिसर्च बताती है कि अंगूर खाने से ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम कर सकता है।
  3. विटामिन B कॉम्प्लेक्स- अंगूर में विटामिन B समूह जैसे B1, B2 और B6 भी भरपूर मात्रा में होता है। अंगूर खाने से मेटाबॉलिज्म सिस्टम बेहतर बनता है। इससे वजन घटाने में मदद मिलती है। अंगूर के पोषक तत्व शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाकर दिमाग को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। अंगूर शरीर की थकान और कमजोरी को भी दूर करने में सहायक होता है।
  4. फाइबर- अंगूरों में थोड़ी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। अंगूर खाने से मल मुलायम बनता है और कब्ज की समस्या नहीं होती है। अंगूरों का फाइबर पाचन तंत्रिका को दुरुस्त बनाकर पेट दर्द, एसिडिटी की परेशानी को भी दूर रखता है।
  5. रेसवेराट्रॉल (Resveratrol)- डाइटिशियन बताती हैं कि रेसवेराट्रॉल एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। रेसवेराट्रॉल ब्लड प्रेशर को संतुलित रखकर दिल की बीमारियों को दूर करने में मददगार साबित होता है।

अंगूर खाने का सही तरीका क्या है?

  1. डाइटिशियन बताती हैं कि बाजार से लाने के बाद अंगूरों को अच्छी तरह धोना जरूरी होता है, क्योंकि इनके ऊपर केमिकल या धूल हो सकती है।
  2. सुबह या दिन में स्नैक के रूप में अंगूर खाना फायदेमंद होता है।
  3. अंगूरों को आप फ्रूट सलाद में भी शामिल किया जा सकता है।
  4. अगर आपको अंगूर खाने में किसी प्रकार की परेशानी है तो अंगूर का जूस भी पिया जा सकता है।

निष्कर्ष

अंगूर एक ऐसा फल है जिसमें कई जरूरी विटामिन और पोषक तत्व मौजूद होते हैं। विटामिन C, विटामिन K, विटामिन A और विटामिन B कॉम्प्लेक्स से भरपूर अंगूर शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित रूप से सीमित मात्रा में अंगूर का सेवन करने से दिल की सेहत, पाचन तंत्र, त्वचा और इम्युनिटी को फायदा पहुंचाता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

