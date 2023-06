अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हेल्दी हार्ट के लिए डाइट की भूमिका की स्पष्ट, इस तरह के खान-पान की दी सलाह

इन गाइडलाइंस में बताया गया कि दिल को सेहतमंद रखने के लिए किस तरह की डाइट अपनानी चाहिए और किस तरह के फूड्स से परहेज करना चाहिए। (Heart Healthy Diet Tips)

Diet Tips For Healthy Heart : दिल जब स्वस्थ होगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि, हेल्दी हार्ट ही पूरे शरीर की कार्यप्रणालियों को सुचारू तरीके से चलने में मदद करता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (American Heart Association) ने हाल ही में कुछ विशेष गाइडलाइंस जारी कीं जिसमें खान-पान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गयीं। इन गाइडलाइंस में बताया गया कि दिल को सेहतमंद रखने के लिए किस तरह की डाइट अपनानी चाहिए और किस तरह के फूड्स से परहेज करना चाहिए। (Heart Healthy Diet Tips In Hindi)

हेल्दी हार्ट के लिए कैसे चुनी जा सकती है सही डाइट ? (Diet Tips For Healthy Heart )

एसोसिएशन से जुड़ी एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट , एलिस एच. लिस्टेंस्टिन (Alice H. Lichtenstein, chair of the association ’s writing group) और उनकी टीम ने बताया कि एक सही डाइट पैटर्न अपनाने से दिल को स्वस्थ रखना आसान हो सकता है। एलिस का कहना है कि, हमने यह देखा है कि जब लोग डाइट में बहुत बदलाव करते हैं तो वे उन बदलावों के साथ लम्बे समय तक बने नहीं रह पाते। नये नियमों को फॉलो करना उनके लिए अधिक समय तक संभव नहीं हो पाता। इसीलिए अगर आप अपनी मौजूदा डाइट में ही कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उसे फॉलो करते हैं तो यह अधिक सुविधाजनक साबित हो सकता है और आपके लिए भी इसे फॉलो करना संभव हो सकेगा। सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट का यह भी कहना है कि लोग जिस तरह का भोजन खाना पसंद करते हैं (और जो उनकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ता) उनमें बदलाव करते हुए लम्बे समय तक हेल्दी इटिंग अधिक आसान हो सकती है। (Diet Tips For Healthy Heart )

एसोसिशन ने हार्ट-फ्रेंडली डाइट से जुड़ी कुछ गाइडलाइंस भी शेयर कीं। जर्नल सर्कुलेशन में छपी इन गाइडलाइंस के अनुसार, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ऐसी डाइट अपनाने के प्रयास करने चाहिए जो संतुलित होने के साथ-साथ वेरायटी से भरपूर हो और जिसमें विभिन्न प्रकार के भोजन का संयोजन हो। इस तरह की डाइट में किसी एक ही प्रकार के पोषक तत्व या कुछ चुनिंदा फूड्स पर ही फोकस नहीं होना चाहिए।

TRENDING NOW

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के अनुसार, हमेशा अपना वजन नियंत्रण में रखने के प्रयास (Maintain a healthy weight) करें। इसके लिए कैलोरी इंटेक (calorie intake) और एक्सरसाइज (moderate physical activity) का खास ख्याल रखें। पोर्शन कंट्रोल के साथ-साथ सप्ताह में कम से कम 150 मिनट (हर दिन लगभग 30 मिनट) की एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके साथ-साथ इन गाइडलाइंस में यह भी कहा गया कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ भोजन की मात्रा (पोर्शन) कम करते जाएं। दरअसल, एक्सपर्ट्स के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर को एनर्जी की ज़रूरत भी कम ही पड़ती है। ऐसे में उम्र बढ़ने के साथ हर 10 साल बाद 100 कैलोरी कम लेनी चाहिए।

फल और सब्ज़ियों का करें सेवन

एएचए की गाइडलाइंस में लोगों को अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए अपनी डाइट में सब्जियों और फलों की मात्रा बढ़ाने की सलाह दी गयी है। स्टडी के लेखकों के अनुसार, फल और सब्ज़ियों की अधिकता वाली डाइट हार्ट डिज़िज़ेज़ का खतरा कम करने वाली मानी जाती है। हालांकि, आलू (white potatoes) से परहेज करने की सलाह भी एक्सपर्ट ने दी। खासकर, गहरे रंग वाली सब्ज़ियां (गाजर, चुकंदर आदि), हरी पत्तेदार सब्ज़ियां और फल हार्ट हेल्थ के अधिक फायदेमंद मानी जाती हैं क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है।

You may like to read

इसके अलावा फलों और सब्ज़ियों का जूस निकाल कर पीने की बजाय उन्हें काटकर खाना अधिक लाभकारी बताया गया क्यों उनमें मौजूद डाइटरी फाइबर (dietary fiber) शरीर के लिए लाभकारी साबित होता है। साथ ही फाइबर से पेट भरता है और काफी देर तक भूख नहीं लगती।

साबुत अनाज

जब भी संभव हो और जिन तरीकों से मुमकिन हो उतना अधिक साबुत अनाज (whole grains) का सेवन करने की सलाह दी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने। उनकी गाइडलाइंस में कहा गया कि, होल ग्रेन या साबुत अनाज के सेवन से हार्ट डिजिज़ेज़ का खतरा (cardiovascular risk factors) बहुत हद तक कम हो सकता है।

हेल्दी प्रोटीन के पर्याय चुनें

स्टडी में यह भी बताया गया कि कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का रिस्क कम करने के लिए किस तरह से प्रोटीन का चयन किया जा सकता है। स्टडी में हेल्दी प्रोटीन ऑप्शन्स के बारे में भी बताया गया। स्टडी के अनुसार, प्लांट बेस्ड प्रोटीन (plant-based protein) जैसे दाल, नट्स, बींस आदि प्रोटीन के हेल्दी स्रोत ( healthiest sources of protein) हैं। साथ ही इनसे डाइटरी फाइबर भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। इसीलिए, एक्सपर्ट्स ने सोयाबीन ( बीज, टोफू या बड़ियों के रुप में), दाल, मटर और चने के सेवन की सलाह दी।

फुल-फैट डेयरी या मलाई-वाले दूध की बजाय लो-फैट या नॉन-फैट मिल्क का सेवन करने की भी सलाह दी गयी जिससे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए हानिकारक माने जाने वाले सैचुरेटेड फैट के सेवन से बचा (ways to reduce consumption of saturated fat) जा सकता है।

मीट और सी-फूड

इसके अलावा सप्ताह में 2 बाद मछली (fish) या अन्य सी-फूड (seafood) के सेवन की भी सलाह दी गयी। सी-फूड में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड ( omega-3 fatty acid) के सभी फायदे पाने के लिए इन्हें हेल्दी तरीकों से पकाने की सलाह दी गयी। डीप-फ्राइड की बजाय स्टीम और ग्रिल्ड तरीकों से इन्हें पकाना अधिक फायदेमंद बताया गया है।

रेड मीट का सेवन कम से कम करें। रेड और प्रोसेस्ड मीट (processed meats ) में नमक , सैचुरेटेड फैट (saturated fat) और कोलेस्ट्रॉल (cholesterol) की मात्रा अधिक होती है जो हृद्य संबंधी बीमारियों का रिस्क बढ़ाती है। इसके साथ ही लीन कट मीट और पोल्ट्री (lean cuts of meat and poultry) के सेवन की सलाह दी गयी।

ऐसे तेल मे बनाएं खाना

ऑलिव ऑइल (olive), कैनोला ( canola), सनफ्लॉवर या सूरजमुखी ( sunflower), सोयाबीन ( soybean), कॉर्न (corn) आदि का सेवन करें। इसके अलावा अखरोट का तेल (walnuts) और फ्लैक्सीड के तेल का सेवन भी लाभकारी बताया गैय। इन सबके साथ-साथ नारियल का तेल (coconut oil), मक्खन (butter), लार्ड (lard) और पार्शली हाइड्रेजेनेटेड फैट्स (partially hydrogenated fats) के सेवन से भी भी परहेज करने की सलाह दी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की इन गाइडलाइंस में। इसके साथ ही यह टिप्स भी दी गयीं-

प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें।

नमक, शक्कर, फैट्स, आर्टिफिशियल कलर (artificial colour ), फ्लेवर और प्रीज़र्वेटिव्स ( preservatives) का सेवन कम से कम करें।

मीठे पेय पदार्थों का सेवन भी कम करें। इनसे ना केवल हार्ट डिज़िज़ेज़ का खतरा बढ़ता है बल्कि टाइप 2 डायबिटीज (risk of developing Type 2 diabetes) का भी खतरा बढ़ता है।

नमक का सेवन कम करें इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना आसान हो सकता है जिससे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी बेहतर रखी जा सकती है।

अल्कोहल का सेवन भी सीमित मात्रा में करें।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई हार्ट डिज़िज़ेज़ और डाइट से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)

RECOMMENDED STORIES