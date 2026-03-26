खाली पेट अखरोट खाने से क्या होता है? जानें Walnuts कौन-सी समस्याओं को करता है दूर

Walnuts Benefits in Hindi: अखरोट पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स पाए जाते हैं। आप रोज सुबह अखरोट का सेवन कर सकते हैं।

अखरोट के फायदे

Akhrot Khane ke Fayde: क्या आपको पता है अखरोट सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है? अखरोट का सेवन कब करना चाहिए? तो आपको बता दें कि अखरोट एक सुपरफूड है और इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। अखरोट में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। अखरोट एंटीऑक्सीडेंट्स, कॉपर और मैंगनीज का भी अच्छा सोर्स होते हैं। अगर रोजाना अखरोट का सेवन किया जाए, तो ब्रेन और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। वैसे तो अखरोट को किसी भी समय पर खाया जा सकता है, लेकिन सुबह के समय अखरोट खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं रोज सुबह अखरोट खाने से क्या होता है?

याद्दाश्त बढ़ाता है अखरोट

हेल्थ एक्सपर्ट्स याद्दाश्त बढ़ाने के लिए बादाम के साथ ही अखरोट खाने की सलाह भी देते हैं। अखरोट, मस्तिष्क के आकार का होता है, इसलिए माना जाता है कि यह दिमाग को तेज करता है और याद्दाश्त बढ़ाने में मदद करता है। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है। रोज सुबह खाली पेट अखरोट खाने से याद्दाश्त और एकाग्रता बढ़ती है।

हार्ट को हेल्दी बनाए

अखरोट हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अखरोट की दिल की सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अखरोट में हेल्दी फैट होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। अखरोट खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अगर आप रोज सुबह खाली पेट अखरोट खाएंगे तो इससे हृदय रोगों का खतरा कम हो सकता है।

कब्ज से राहत मिलेगी

अगर आपको कब्ज की समस्या बनी रहती है, तो अखरोट का सेवन करना काफी फायदेमंद हो सकता है। अखरोट में फाइबर अधिक होता है, जो पाचन-तंत्र से जुड़ी समस्याओं को ठीक करता है। अखरोट पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। कब्ज से राहत पाने के लिए आप रोज सुबह भीगे हुए 2 अखरोट खा सकते हैं।

हड्डियां मजबूत बनेंगी

अखरोट हड्डियों की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अखरोट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप रोज सुबह अखरोट खाएंगे, तो इससे हड्डियों को मजबूती मिलेगी। अखरोट खाने से हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं भी ठीक होती हैं। रोजाना अखरोट खाने से घुटनों के दर्द में आराम मिल सकता है।

शरीर को एनर्जी मिलेगी

दिनभर की थकान और कमजोरी दूर करने के लिए आप सुबह अखरोट का सेवन कर सकते हैं। अखरोट खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। अखरोट में मौजूद गुण शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। अगर आप रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 अखरोट खाएंगे, तो इससे शरीर की थकान दूर हो सकती है।

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Highlights:

अखरोट विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं।

अखरोट खाने से शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है।

अखरोट खाने से हड्डियों को भी मजबूती मिलती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।