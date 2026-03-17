तरबूज की असली-नकली पहचान कैसे करें? आजमाएं ये 4 आसान से ट्रिक्स

Fake watermelon vs real : मिलावटी तरबूज इन दिनों मार्केट में काफी ज्यादा बिक रहे हैं। सही तरबूज की पहचान के लिए आप कुछ आसान से टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं-

fake Watermelon

How to identify fake watermelon : इन दिनों मार्केट में आपको ढेर सारे तरबूज देखने को मिल रहे होंगे। हम में से कई ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने तरबूज खरीदना भी शुरू कर दिया होगा। क्योंकि कुछ लोगों को तरबूज काफी ज्यादा पसंद होता है। वहीं, हेल्थ के लिए फायदेमंद समझकर भी हम काफी ज्यादा तरबूज का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ तरबूज आपके स्वास्थ्य को जितना फायदा पहुंचाता है, उससे कही ज्यादा इन तरबूज को खाने से नुकसान भी हो सकता है। जी हां, आजकल कई तरह की मिलावटें होने की खबरे सामने हैं, जिसमें तरबूज में मिलावट भी शामिल है। एक ओर तरबूज खाने से जहां हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है। वहीं, अगर आप जहरीला तरबूज खाते हैं, तो पेट में दर्द, गैस, अपच या फिर अन्य तरह की गंभीर परेशानी होने की संभावना होती है। ऐसे में सही तरबूज की पहचान बहुत ही जरूरी है। इस लेख में हम आपको मार्केट में सही तरबूज कैसे खरीदें, इसके बारे में कुछ ट्रिक्स (Nakali tarbuj Kaise Pehchane) बताएंगे। आइए जानते हैं असली और नकली तरबूज की कैसे करें पहचान?

खरीदने से पहले देखें रंग और पैटर्न

अगर आप तरबूज खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले इसका रंग और पैटर्न देखें। ध्यान रखें कि असली तरबूज की स्किन एकसमान, गहरे हरे रंग की होती है, जिस पर स्पष्ट धारियां या धब्बे होते हैं। अगर तरबूज का रंग काफी ज्यादा चमकदार या फिर चटख दिख रहा है, तो इसमें किसी तरह की मिलावट होने की संभावना हो सकती है। दरअसल, तरबूज को ताजा दिखाने के लिए वैक्स या पेंट किया जा सकता है। ऐसे में ज्यादा चमकदार तरबूज न खरीदें।

इंजेक्शन के निशान या दरारें देखें

तरबूज खरीदते समय आप उसकी ऊपरी सतह को भी देख सकते हैं। सतह पर छोटे-छोटे छेद, सुई के निशान या दरारें देखें, खासकर इसके निचले हिस्से या डंठल के पास। इंजेक्शन के निशान यह बताते हैं कि तरबूज में केमिकल और आर्टिफिशियल स्वीटनर इंजेक्ट किए गए हैं। इस तरह के तरबूज का सेवन करने से पेट में दर्द की परेशानीहो सकती है।

खेत के निशान की करें तलाश

जब आप मार्केट से तरबूज खरीद रहे हैं, तो तरबूज पर नारंगी या फिर पीले रंग के निशान देखें। ये वो हिस्सा है, जिस पर तरबूज धूप में पकते समय जमीन पर टिका हुआ होता है। गहरे पीले रंग का धब्बा आमतौर पर तरबूज के प्राकृतिक रूप से पकने का संकेत देता है। सफेद धब्बा या धब्बे का न होना समय से पहले कटाई या कृत्रिम रूप से पकाने का संकेत हो सकता है। ऐसे तरबूज खाने से कई तरह की एलर्जी की परेशानी होने की संभावना बढ़ जाती है।

थपथपाकर करें तरबूज चेक

मार्केट में जब आप तरबूज खरीद रहे हों, तो सबसे पहले उसे हाथ में लेकर हल्का सा थपथपाकर दें। ध्यान रखें कि एक पका हुआ और नैचुरल तरबूज गहरी, खोखली आवाज देता है। अगर आवाज दबी हुई हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह ज्यादा पक गया है या इसे इंजेक्शन देकर पकाया गया है।

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Highlights

मार्केट में काफी ज्यादा मिलावटी तरबूज आ रहे हैं।

तरबूज खरीदने से पहले उसे थपथपाकर देखें।

इंजेक्शन के निशान वाले तरबूज गलती से भी न खरीदें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।