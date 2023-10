सर्दियों में फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 हर्ब्स और मसाले, नहीं होगी सांस से जुड़ी समस्या

Herbs And Spices For Healthy Lungs: सर्दियों के मौसम में सांस संबधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में, फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ हर्ब्स और मसालों को शामिल कर सकते हैं। जानें इस लेख में इनके बारे में विस्तार से।

Herbs And Spices For Healthy Lungs In Hindi: ठंड के मौसम में फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। सर्दियों में अस्थमा, सीओपीडी, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे में, आपको अपने खानपान का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको फेफड़ों या सांस से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आपको कुछ हर्ब्स और मसालों को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। ये मसाले एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो फेफड़ों के स्वस्थ को बढ़ावा दे सकते हैं। आज इस लेख में हम आपको ऐसे 5 हर्ब्स और मसालों के बारे में बता रहे हैं, जो फेफड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकते हैं।

हल्दी

हल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। इसमें करक्यूमिन नामक कंपाउंड होता है, जो फेफड़ों को क्लीन और स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। हल्दी फेफड़ों के संक्रमण से बचाने में मदद करती है और वायुमार्ग में सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। इसके नियमित सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और लंग्स फंक्शनिंग में भी सुधार होता है।

अदरक

अदरक में जिंजरोल मौजूद होता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी मौजूद होते हैं, जो सर्दी-जुकाम और सांस संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके नियमित सेवन से फेफड़ों के इंफेक्शन को दूर करने और इन्हें स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है।

TRENDING NOW

तुलसी

तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीइंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसके नियमित सेवन से श्वसन स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। तुलसी के पत्तों के रस में शहद मिलाकर पीने से सर्दी-जुकाम, खांसी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का इलाज किया जा सकता है।

लौंग

फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए लौंग का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण मौजूद होते हैं, जो फेफड़ों में इंफेक्शन को कम करने में मदद कर सकते हैं। सर्दियों में लौंग की चाय पीने से इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। यह ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की समस्या से राहत दिलाने में भी मदद कर सकती है।

गिलोय

गिलोय का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह फेफड़ों के स्वस्थ को बढ़ावा देने में मददगार है। इसमें एंटी-माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो फेफड़ों को संक्रमण से सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। इसके सेवन से सूजन को कम करने में भी मदद मिलती है।

You may like to read