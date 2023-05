महिलाओं और पुरुषों के लिए अनार के सेवन से हो सकते हैं ये 7 फायदे, भाग्यश्री भी हैं इस Healthy Fruit की फैन

भाग्यश्री कहती हैं कि अनार हमारी बॉडी को भीतर और बाहर से फायदा पहुंचाता है। यहां पढ़ें अनार के सेवन के सबसे बड़े फायदे। (Health Benefits of Eating Pomegranates)

Health Benefits Of Eating Pomegranates: उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स के स्तर में भी बदलाव होता है। ऐसे में उन्हें उचित खान-पान की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपर्ट्स भी महिलाओं को उम्र के हर पड़ाव पर अपने लिए ऐसी डाइट चुनने की सलाह देते हैं जिससे उनके शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल सके और शारीरिक कमजोरी या पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं से राहत पाना आसान हो सके। महिलाओं के लिए ऐसा ही एक पौष्टिक फूड है अनार जिसके सेवन से महिलाओं को ना केवल शक्ति मिलती है बल्कि उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कई कॉमन समस्याओं से नेचुरली राहत पाने में भी सहायता होती है। इसीलिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिटनेस आइकन भाग्यश्री भी अनार का नियमित सेवन करती हैं। (Health Benefits Of Eating Pomegranates In Hindi)

एक्ट्रेस भाग्यश्री क्यों देती हैं अनार खाने की सलाह

भाग्यश्री ( Bhagyashree) ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनार के फायदों के बारे में बात की। उन्होंने एक वीडियो मैसेज के ज़रिए बताया कि क्यों महिलाओं को अनार का सेवन करना चाहिए या अनार का जूस (Pomegranate Juice) पीना चाहिए। भाग्यश्री ने बताया कि फ्रूट्स में पाए जाने वाले पोषक तत्व हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और इसीलिए, दुनियाभर में बेरीज जैसे फ्रूट्स को पसंद किया जा रहा है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्, विटामिंस, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं जो हार्ट हेल्थ, इम्यून सिस्टम और ओवरऑल हेल्थ के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। भाग्श्री ने कहा कि लोग जहां विभिन्न प्रकार की बेरियों का सेवन करते हैं वहीं वे अनार जैसे गुणकारी फलों की खूबियों के बारे में लोगों को कम ही जानकारी है। अनार हमारी बॉडी को भीतर और बाहर से फायदा पहुंचाता है। भाग्यश्री कहती हैं कि अनार का स्वाद तो अच्छा होता ही है साथ ही यह हमारी हेल्थ के लिए किसी वरदान जैसा साबित हो सकता है। यहां पढ़ें अनार के सेवन के सबसे बड़े फायदे। (Health Benefits of Eating Pomegranates In Hindi)

अनार का सेवन शरीर के लिए होता है इन 7 तरीकों से फायदेमंद (Health Benefits of Eating Pomegranates)

पोषक तत्वों से भरपूर होता है अनार जिसमें विटामिन सी जैसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स से लेकर फाइबर, पोटैशियम, फॉलिक एसिड और डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं जो शरीर को नरिश करते हैं। प्रेगनेंट औरतों के लिए अनार का जूस (Pomegranate Juice For Pregnant Women) पीना दो गुना फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि अनार के सेवन से महिलाओं को शक्ति मिलती है और बच्चे के विकास में भी मदद होती है। मोटापे और टाइप 2डायबिटीज का रिस्क (Risk Of Type 2 Diabetes) कम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं और ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी से राहत मिलती है। महिलाओं में विभिन्न प्रकार के कैंसर और हार्ट डिज़िज़ेज़ का खतरा भी अधिक बताया जाता है। लेकिन, अनार के सेवन से इन बीमारियों का रिस्क कम होने की संभावना भी बढ़ सकती है। डाइटरी फाइबर से भरपूर होने के कारण कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाने(Ways to get rid of constipation) और मेटाबॉलिक रेट (Metabolic Rate) बढ़ाने के लिहाज से भी अनार का सेवन लाभकारी साबित हो सकता है। कुछ स्टडीज के अनुसार, अनार के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम होता है और बीपी लेवल मैनेज कर पाना आसान हो सकता है।

