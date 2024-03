धमनियों में जमे कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए रोजाना करें ये 5 काम, 1 सप्ताह में LDL Cholesterol हो जाएगा कम

Lifestyle Changes to Improve your Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार-

Lifestyle Changes to Improve your Cholesterol: खराब लाइफस्टाइल और खानपान में गड़बड़ी की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं, जिसमें न सिर्फ मोटापा शामिल है। बल्कि इसकी वजह से लोगों को कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी बीमारी काफी ज्यादा हो रही हैं। शरीर में बढ़ता कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रोक के खतरों को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना बहुत ही जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ-साथ खानपान में भी बदलाव की जरूरत होती है। आइए जानते हैं किस तरह के आहार से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है।

इन डाइट से कोलेस्ट्रॉल को करें कंट्रोल

1. पोषक तत्वों से भरपूर आहार है जरूरी

अगर आप अपने डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना चाहिए। मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे मरीजों को अपने आहार में फाइबर को अधिक से अधिक शामिल करना चाहिए। फाइबरयुक्त आहार के रूप में आप साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल जैसे आहार को शामिल कर सकते हैं।

2. आहार में शामिल करें ओमेगा-3 फैटी एसिड

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए। इस तरह के आहार से न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है, बल्कि यह ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने में प्रभावी हो सकता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड आहार के रूप में आप अखरोट, अलसी, सैल्मन फिश इत्यादि का सेवन कर सकते हैं।

3. डाइट में शामिल करें घुलनशील फाइबर आहार

घुलनशील फाइबर जैसे दलिया, राजमा, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, सेब और नाशपाती इत्यादि का सेवन करें। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। साथ ही यह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करने में मददगार साबित हो सकता है।

4. व्हे प्रोटीन करें शमिल

कई अध्ययनों से पता चला है कि व्हे प्रोटीन शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल (LDL Cholesterol) को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही इसका नियमित सेवन करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकता है।

5. रुटीन में शामिल करें एक्सरसाइज

एक्सरसाइज आपकी बॉडी को पूरी तरह से हेल्दी रखने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसलिए अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। इसके लिए आप रोजाना करीब 30 मिनट तक डेली एक्सरसाइज करें। एक्सपर्ट के अनुसार, एक्सरसाइज आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। साथ ही इसकी मदद से गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आप इन रुटीन को अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपकी स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ रही है तो ऐसे में एक बार हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, ताकि समय पर आपकी स्थिति में सुधार किया जा सके।