कहीं नकली गुड़ तो नहीं खा रहे हैं आप? खाने में जोड़ने से पहले घर पर इस तरह करें इसकी पहचान

How to detect adulteration in jaggery : मार्केट से गुड़ खरीदते समय असली और नकली गुड़ की पहचान करना बिल्कुल भी न भूलें। ताकि आपके स्वास्थ्य पर किसी तरह का बुरा असर न हो।

How to detect adulteration in jaggery : सर्दियों में गुड़ का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हेल्दी माना जाता है। इसके सेवन से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही यह शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। इसलिए हम में से कई लोग नियमित रूप से गुड़ का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजलकल आप जो गुड़ खा रहे हैं उसमें मिलावट हो सकती है। जी हां, आजकल मार्केट में खानपान की चीजों में काफी ज्यादा मिलावट होने लगती है। इन चीजों में गुड़ भी शामिल है। गुड़ में मिलावट की वजह से इसका सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप मार्केट में गुड़ खरीदने जाएं, तो इसकी अच्छे से जांच परख लें। आइए जानते हैं असली और नकली गुड़ की पहचान कैसे करें?

असली गुड़ की पहचान कैसे करें?

1. गुड़ का रंग

मार्केट में जब भी गुड़ खरीदने जाएं, तो इसके रंग पर ध्यान दें। असली गुड़ का रंग पीला या फिर हल्के भूरे रंग का होता है। वहीं, इसमें थोड़ी सी चमक होती है। ध्यान रखें कि गुड़ पर किसी रंग का काला या सफेद धब्बा नहीं होता है। अगर गुड़ पर सफेद रंग का धब्बा या काले रंग का धब्बा दिख रहा है, तो ऐसे में गुड़ नकली होने की संभावना रहती है।

2. गुड़ का स्वाद

गुड़ की पहचान आप चखकर भी कर सकते हैं। अगर गुड़ नमकीन या फिर इसका स्वाद समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें मिलावट हो सकती है। वहीं, अलसी गुड़ का स्वाद सिर्फ मीठा होता है। इसमें किसी तरह का दूसरा स्वाद नहीं होता है।

TRENDING NOW

3. गुड़ के क्रिस्टल की जांच

असली और नकली गुड़ की पहचान आप इसके क्रिस्टल की जांच करके कर सकते हैं। अगर गुड़ का टेक्टर सॉफ्ट है, तो यह शुद्ध है। वहीं, अगर इसमें चीनी के क्रिस्टल एड हैं, तो समझ जाएं कि इसमें चीनी की मिलावट की गई है।

4. असली गुड़ होता है सख्त

असली गुड़ हमेशा थोड़ा सख्त होता है। यह जितना शुद्ध होगा, उतना ही सख्त होता है। दरअसल, गुड़ बनाने के लिए गन्ने को उबालने के लिए किसी तरह का एडिटिव्स का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे में गुड़ सख्त हो सकता है।

5. पानी से करें गुड़ की जांच

पानी की मदद से भी आप असली और नकली गुड़ की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी लें। इसमें गुड़ का टुकड़ा डालकर इसे अच्छी तरह से घोल लें। अगर पानी के नीचे गुड़ जम जाए, तो समझ लें गुड़ में मिलावट की गई है।

You may like to read

अलसी और नकली गुड़ की घर पर पहचान करना आसान होता है। आप इन तरीकों से अपने गुड़ की पहचान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नकली गुड़ के सेवन से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, इसलिए सही गुड़ पहचानकर ही इसका सेवन करें।