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Gas or Bloating Main Khali Pet kya Piye: गलत खानपान के कारण आप भी गैस, अपच और ब्लोटिंग (पेट फूलना) जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। तो डाइटिशियन प्रांजल कुमत बता रही हैं कुछ हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में, जिन्हें सुबह खाली पेट पिया जाए तो इससे स व ब्लोटिंग की समस्या से राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं ऐसे 7 हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में जिन्हें सुबह खाली पेट पीने से गैस और ब्लोटिंगसे राहत मिल सकती है।
डाइटिशियन का कहना है कि गैस और ब्लोटिंग की समस्यामें खाली पेट गुनगुना नींबू पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। नींबू में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। गुनगुना नींबू पानी पीने से
गैस और एसिडिटी कम करने में मदद करता है। साथ ही, शरीर को हाइड्रेट रखता है।
गैस और ब्लोटिंग की समस्या को कम करने में सौंफ का पानी बहुत फायदेमंद होता है। सौंफ का पानी पेट को ठंडक देने और गैस की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। सौंफ में ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन तंत्र को आराम देते हैं। खाली पेट सौंफ का पानी पीने से पेट फूलने की समस्या कम होती है। यह पेट दर्द की परेशानी से भी धीरे-धीरे आराम दिलाता है।
डाइटिशियन कहती हैं कि जीरा पानी का इस्तेमाल पेट से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए सदियों से किया जा रहा है। जीरा के पोषक तत्व पाचन एंजाइम को एक्टिव करते हैं और गैस व ब्लोटिंग जैसी परेशानियों को कम करते हैं।
सुबह खाली पेट जीरा पानी पीने से मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है।
जिन लोगों को जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और पैकेज्ड फूड खाने की वजह से गैस और ब्लोटिंग की परेशानी हो रही है, उन्हें डाइटिशियन एलोवेरा जूस पीने की सलाह देती हैं। एलोवेरा जूस पाचन तंत्र को साफ रखने और पेट की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। एलोवेरा जूस के एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर को डिटॉक्स करते हैं और पेट की सूजन को धीरे-धीरे घटाते हैं।
अजवाइन को पाचन का हीरो कहा जाता है। अजवाइन के पोषक तत्व न सिर्फ पेट की परेशानियों को दूर करते हैं, बल्कि उन्हें जड़ से मिटाते हैं। अजवाइन का पानी में मौजूद तत्व पेट की ऐंठन और गैस को कम करने में मदद कर सकते हैं। खाली पेट अजवाइन का पानी पीने से गैस और ब्लोटिंग की समस्या दूर रहती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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