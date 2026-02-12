40 की उम्र के बाद रहना है हेल्दी, तो आज ही नाश्ते में शामिल करें ये 5 चीजें

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
5 Healthy Breakfast Foods You Should Start Eating After 40 : 40 साल की उम्र में हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। क्योंकि इस उम्र तक आते-आते शरीर का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, मसल्स धीरे-धीरे कम होने लगती हैं, डायबिटीज, दिल की बीमारियां और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि 40 साल की उम्र के बाद सुबह का पहला खाना यानी की नाश्ते का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
जयपुर की महात्मा गांधी कॉलेज की डाइटिशियन प्रांजल कुमत बताती हैं कि 40 साल की उम्र के बाद सुबह का सही खाना एनर्जी लेवल बनाए रखने, डाइजेशन को सही करने और लंबे समय तक हेल्दी करने में मदद करता है। अगर आप भी 40 की उम्र के हो चुके हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस उम्र में सेहतमंद रहने के लिए आपको नाश्ते में क्या-क्या खाना चाहिए।
प्रांजल कुमत के अनुसार, 40 और उससे ज्यादा के उम्र के लोगों को पाचन और दिल से जुड़ी बीमारियां होती हैं। ऐसे में नाश्ते में ओट्स खाना हर लिहाज से सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ओट्स में बीटा-ग्लूकॉन नाम का एक सॉल्युबल फाइबर भी होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और पेट की सेहत को बेहतर बनाता है। नाश्ते में ओट्स में प्रोटीन और हेल्दी फैट को ऐड करने के लिए नट्स या सीड्स का इस्तेमाल जरूर करें।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी एक रिसर्च बताती है कि उम्र बढ़ने के साथ मसल्स का धीरे-धीरे कम होना आम बात है। मसल्स लॉस को मैनेज करने के लिए नाश्ते में किसी भी प्रकार से अंडा खाना फायदेमंद होता है। अंडे में प्रोटीन के साथ विटामिन D और B-विटामिन होते हैं जो मसल्स की ताकत को बनाए रखने में मदद करते हैं। मसल्स के लिए आप नाश्ते में उबले हुए अंडे, अंडे की भुर्जी या होल ग्रेन ब्रैड के साथ अंडे का ऑमलेट बनाकर खा सकते हैं।
40 की उम्र के बाद शरीर की प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स की जरूरतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में ग्रीक योगर्ट को नाश्ते में शामिल करना फायदेमंद होता है। ग्रीक योगर्ट में बहुत सारा प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो डाइजेशन और इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। यह कैल्शियम और विटामिन B12 का भी अच्छा सोर्स है जो 40 की उम्र के बाद भी हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। नाश्ते में आप ग्रीक योगर्ट को ताजे फलों के साथ शामिल कर सकते हैं।
बेरीज, सेब और पपीता ये सभी ऐसे फल हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं। नाश्ते में फलों को शामिल करने से शरीर की सूजन कम हो जाती है। फलों को पोषक तत्व सेल्स में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। इनकी नेचुरल शुगर तेजी से काम करने वाले एनर्जी सोर्स हैं। डाइटिशियन बताती हैं कि नाश्ते में फलों को शामिल करने से शरीर पूरा दिन एक्टिव फील करता है।
बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और फाइबर के अच्छे सोर्स हैं। नट्स और सीड्स को नाश्ते में खाने से दिल को हेल्दी रखने, शरीर की सूजन कम करने में मदद मिलती है।
डाइटिशियन के साथ बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 40 की उम्र के बाद पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता करना सेहत को बेहतर बनाने का एक आसान, लेकिन असरदार तरीका है। सुबह अपनी डाइट में बदलाव करना आपके दिल, हड्डियों, मांसपेशियों और लंबे समय में आपकी एनर्जी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
