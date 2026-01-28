ये 5 हेल्दी फूड्स बढ़ा सकती हैं आपकी मुश्किलें, फायदे के बजाय हो सकता है नुकसान

What foods seem healthy but are actually unhealthy : बाजार में कुछ चीजें 'हेल्दी' लेबल के साथ बेची जाती है, जो वास्तव में अनहेल्दी हो सकती हैं। आइए आपको इन चीजों के बारे में बताते हैं।

Can you think of some foods that are good for you : पिछले कुछ समय से जैसे-जैसे लोग अपनी हेल्थ को लेकर सजग हो रहे हैं, वैसे-वैसे इस बात को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है कि असल में हेल्दी क्या है। दरअसल, सोशल मीडिया पर जो चीजें हेल्दी बताई जाती हैं, वे असल में हेल्दी नहीं होती हैं और आप जिन फायदों के लिए उन चीजों का सेवन कर रहे हैं, उनकी बजाय आपको नुकसान हो सकते हैं। डॉक्टर्स की मानें, तो बाजार में कई खाने की चीज़ों को 'हेल्दी' बताकर बेचा जाता है, लेकिन वे हेल्दी नहीं होते हैं। इस तरह के फूड्स आपके पेट की सेहत, वज़न और मेटाबॉलिज़्म पर बुरा असर डालते हैं।

वे 'हेल्दी' फूड्स जो फायदे की बजाय पहुंचा सकते हैं नुकसान

ग्रेनोला पहुंचाता है नुकसान

ग्रेनोला हर किसी को बहुत हेल्दी लगता है, लेकिन अगर आप पैकेज्ड ग्रेनोला का सेवन करते हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल, ज़्यादातर पैकेज्ड ग्रेनोला में बहुत ज़्यादा चीनी और कैलोरी होती है। इनमें अक्सर एक्स्ट्रा चीनी और रिफाइंड होते हैं। ऐसे में इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी हो सकती है। ऐसे में आप पैकेज्ड ग्रेनोला की बजाय घर का बना ग्रेनोला या सादे ओट्स को नट्स एंड सीड्स के साथ के साथ खा सकते हैं।

प्रोटीन बार का सेवन है खतरनाक

आपने अक्सर सोशल मीडिया पर प्रोटीन बार को फिटनेस स्नैक्स के तौर पर प्रमोट होते देखा होगा। लेकिन असल में प्रोटीन बार एक्स्ट्रा व्हे प्रोटीन वाली कैंडी बार जैसे होते हैं। इनमें 15-25 ग्राम चीनी, पाम ऑयल, ग्लूकोज सिरप और प्रति बार 300-400 कैलोरी तक हो सकती है। ऐसे में सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

फ्लेवर्ड दही नहीं होती है फायदेमंद

आजकल बाजार में फ्लेवर्ड दही भी मिलता है, जिसमें बहुत कम फैट होने का दावा किया जाता है। हालांकि, फ्लेवर्ड दही में अक्सर छिपी हुई चीनी और आर्टिफिशियल फ्लेवर भरे होते हैं। ऐसे में यह मीठा खाने की क्रेविंग को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बजाय आप सिंपल दही का सेवन कर सकते हैं।

फलों का जूस कई लोग समझते हैं हेल्दी

बाजार में मिलने वाला जूस का पैकेट आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल, ऐसे कोल्ड-प्रेस्ड जूस हेल्दी होने का दावा करते हैं, लेकिन भी उतने हेल्दी नहीं होते जितने दिखते हैं। फलों का जूस बनाने से फाइबर निकल जाता है, जिससे शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है और इंसुलिन स्पाइक होता है, और कुछ ही मिनटों में आपको फिर से भूख लग जाती है। इसके अलावा, बाजार में मिलने वाले पैकेज्ड जूस में शुगर मिली होती है, जो शुगर को लेवल को बढ़ा सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप फलों के जूस की बजाय साबुत फल खाएं।

वेजी चिप्स में होते हैं केमिकल्स

जो लोग अक्सर बाजार में बेचे जाने वाले वेजी चिप्स खाते हैं, वे आमतौर पर आलू या मक्के के आटे से बनाए जाते हैं जिनमें रंग मिलाए जाते हैं। इन्हें डीप फ्राई किया जाता है और इनमें रेगुलर चिप्स जितना ही नमक और फैट होता है। जिसकी वजह से ये अनहेल्दी होते हैं। इसकी बजाय आप फल के साथ उबला अंडा या एक कटोरी ग्रीक योगर्ट खा सकते हैं।

You may like to read

Add The HealthSite as a Preferred Source

TRENDING NOW

Highlights