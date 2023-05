पेट फूलकर हो जाएगा 'गोल-गप्पा' अगर दिन में खाएंगे ये 5 फूड्स! जानें पेट फुलाने वाले हानिकारक फूड्स

foods that cause bloating : सिर्फ स्नैक्स ही नहीं बल्कि ऐसे ढेर सारे फूड्स हैं, जो पेट फूलने का कारण बनते हैं। जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में पेट फूलने की परेशानी का कारण बन सकते हैं।

foods that cause bloating : ऐसा बहुत बार होता है, जब आप खाना खाने के बाद या फिर दिन के वक्त समोसा, छोला भटूरा जैसे स्नैक्स खाकर पेट में सूजन (Bloating and gas)जैसी परेशानी महसूस करने लगते हैं। इस दौरान आपको बार-बार डकार और पेट में गैस की परेशानी भी होनी लगती है। ये समस्या और कुछ नहीं बल्कि पेट फूलने का संकेत है जो सीधे हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है। सिर्फ स्नैक्स ही नहीं बल्कि ऐसे ढेर सारे फूड्स हैं, जो पेट फूलने (foods that cause bloating) का कारण बनते हैं। हालांकि हर किसी को इन आम फूड्स से ये परेशानी नहीं होती है लेकिन बहुत से लोगों को ये समस्या काफी परेशान करती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में पेट फूलने की परेशानी का कारण बन सकते हैं।

1-दालें (Lentils cause bloating)

जी हां, दाल भी पेट फूलने का कारण बन सकती है क्योंकि इनमें प्रोटीन और फाइबर के साथ-साथ दूसरे मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। फाइबर की ज्यादा मात्रा होने के कारण हमारा शरीर इन्हें पचाने में मुश्किल का सामना करता है, जिसकी वजह से पेट फूलने जैसी परेशानी हो जाती है।

2-गेहूं (Wheat cause bloating)

गेहूं में मौजूद ग्लूटेन की मात्रा भी पेट फूलने का कारण बन सकती है। इसी तत्व की वजह से ज्यादातर लोग रात के वक्त खाना खाने के बाद पेट फूलने, गैस और पेट से जुड़ी दूसरी परेशानियां महसूस करते हैं। जिन लोगों को ग्लूटेन से संवेदनशीलता होती है या फिर सीलियक रोग होता है उन्हें पेट फूलने की परेशानी होना लाजमी है।

3-बीन्स (Beans cause bloating )

दाल की ही तरह बीन्स भी प्रोटीन और फाइबर का एक समृद्ध स्त्रोत है औप इसमें कई ऐसे गुण भी होते हैं, जिन्हें पचाना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। बीन्स में मौजूद ऐसे तत्व ही पेट फूलने की परेशानी का कारण बनते हैं। इसलिए बीन्स का सेवन सीमित मात्रा में ही करना फायदेमंद होता है।

4-हरी सब्जियां (Cruciferous vegetables cause bloating)

गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियां ढेर सारे विटामिन्स का एक अच्छा स्त्रोत होती हैं लेकिन इनमें भी वहीं गुण पाए जाते हैं, जो कुछ लोगों में पेट फूलने की समस्या का कारण बन सकते हैं। इसलिए इन सब्जियों का ज्यादा सेवन आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।

5-डेयरी उत्पाद (Dairy products cause bloating in hindi)

हम सभी जानते हैं कि दूध समेत सभी डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम और प्रोटीनका समृद्ध स्त्रोत माने जाते हैं लेकिन बहुत से लोग लैक्टोज इंटोलरेंट होते हैं यानी की दूध समेत डेयरी उत्पादों से एलर्जी होती है। लैक्टोज इंटोलरेंस की वजह से बहुत से लोगों को पेट फूलने और दस्त की परेशानी हो जाती है। इसलिए इनके सेवन के वक्त सावधानी बरतना जरूरी है।

