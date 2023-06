सुबह खाली पेट इन 5 फूड्स का सेवन बन जाएगा 'जहर', जानें कौन सा फूड्स खाने से दिन में बिगड़ेगी सेहत

foods not to eat at morning : आइए आपको बताते हैं ऐसी चीजों के बारे में, जिनका सेवन आपको सुबह उठने के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए।

foods not to eat at morning : सुबह उठकर आप क्या खाना पसंद करते हैं? जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग सुबह उठकर चाय-पानी और अपनी पसंद की दूसरी चीजें खाना खाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपकी पसंद की ये कुछ चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी फायदेमंद या फिर हानिरकारक साबित हो सकती हैं? शायद आपको इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि ये हेल्दी लगने वाली चीजें आखिरकार आपकी सेहत के लिए कितनी हानिकारक हैं, और खासतौर पर सुबह के वक्त जब आपको अपने दिन का सबसे हेल्दी नाश्ता करने की जरूरत होती है। आइए आपको बताते हैं ऐसी चीजों के बारे में, जिनका सेवन आपको सुबह उठने के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए।

1-दही

सुबह उठने के बाद आपको दही का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में दही के सेवनको सख्त रूप से मना किया गया है क्योंकि ये हमारे शरीर में बलगम बनाने का काम करता है। इसलिए सुबह उठने के बाद दही या फिर दही से बनी लस्सी का सेवन भूल से भी न करें।

2-ठंडा पानी

बहुत से फिटनेस फ्रीक सुबह उठने के बाद पानी पीना पसंद करते हैं। कुछ लोग पानी में नींबू मिलाते हैं तो कुछ लोग सिर्फ पानी को गुनगुना करके पीते हैं। अगर आप सुबह उठकर ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं तो ये गलती फिर न दोहराएं। ये आपके शरीर की गर्मी को बिगाड़ सकता है और आपके एनर्जी लेवल को भी कम कर सकता है। इसलिए सुबह उठने के बाद एकदम से ठंडा पानी न पिएं।

3-तले हुए फूड्स

सुबह उठने के बाद आप कुछ भी खाएं लेकिन बहुत ज्यादा तला हुआ न खाएं। सुबह उठते ही तला हुआ खाने से आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है और आप पूरे दिन पेट की परेशानी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए सुबह उठने के बाद तला हुआ खाना भूलकर भी न खाएं।

4-कच्चे फूड्स

कुछ चीजें कच्ची खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है लेकिन जरूरी नहीं कि आप सुबह उठते ही कच्चे फूड्सको चबाना शुरू कर दें। दरअसल सुबह के वक्त कच्चे फूड्स का सेवन आपके पाचन तंत्र के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। आपका पाचन धीमा हो जाएगा और पाचन तंत्र बिगड़ भी सकता है।

5-शुगर ड्रिंक्स

सुबह खाली पेट बहुत ज्यादा मीठा खाना या फिर शुगर ड्रिंक्स का इस्तेमाल आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगेगा बल्कि आपके लिए दूसरी चीजें एक दम फींकी हो जाएंगी। इसलिए भूलकर भी खाली पेट शुगर का इस्तेमाल न करें।

