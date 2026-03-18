3 महीने की गर्भावस्था में क्या नहीं खाना चाहिए? जानें कैसा होना चाहिए सही डाइट प्लान

गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में महिलाओं को अपने खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरतो होती है, ताकि उन्हें आगे चलकर किसी तरह की परेशानी न हो। आइए जानते हैं 3 महीने की प्रेग्नेंसी के दौरान कैसा होना चाहिए डाइट प्लान?

First Trimester Pregnancy Diet

First Trimester Pregnancy Diet : गर्भावस्था के शुरुआती तीन महीने यानी पहला ट्राइमेस्टर बहुत संवेदनशील समय माना जाता है। इस दौरान शिशु का विकास तेजी से शुरू होता है और शरीर में कई हार्मोनल बदलाव भी देखे जाते हैं। ऐसे समय में खानपान पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सही डाइट मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करती है। कई महिलाएं इस दौरान उल्टी, मतली और भूख में बदलाव जैसी समस्याओं का अनुभव करती हैं। इसलिए भोजन हल्का, पौष्टिक और संतुलित रखा जाता है। साथ ही कुछ खाद्य पदार्थों से दूरी बनाए रखना जरूरी माना जाता है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल की गायनोक्लॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट, डॉ. मंजू गोयल से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से जानते हैं प्रेग्नेंसी की पहली तिमाही में कैसा आहार होना चाहिए?

पहले ट्राइमेस्टर में सही डाइट क्यों जरूरी है?

गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में भ्रूण के अंगों का निर्माण शुरू होता है। इस समय मां के शरीर को अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत महसूस की जाती है। यदि डाइट सही रखी जाती है तो शरीर को ऊर्जा मिलती है और शिशु के विकास में भी सहायता मिलती है। दूसरी ओर, गलत खानपान से संक्रमण, पाचन संबंधी परेशानी या अन्य स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने की आशंका भी देखी जाती है।

डॉक्टर ने बताया पहली तिमाही में कौन से फूड्स से दूरी बनाएं?

पहले तीन महीनों में कुछ चीजों का सेवन सीमित कर देना चाहिए, जैसे-

कच्चे या अधपकी चीजें - डॉक्टर का कहना है कि कच्चा या अधपका मांस, अंडा और सी-फूड्स संक्रमण का खतरा बढ़ाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया मौजूद रहने की संभावना देखी जाती है, जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं।

कच्चे दूध - कच्चे दूध या उससे बने उत्पादों में लिस्टेरिया नामक बैक्टीरिया मौजूद रहने की संभावना मानी जाती है। इसलिए पाश्चराइज्ड दूध और उससे बने उत्पादों का सेवन ही सुरक्षित माना जाता है।

कैफीन युक्त ड्रिंक्स - डॉक्टर कहती हैं कि कॉफी, एनर्जी ड्रिंक और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक में कैफीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ज्यादा कैफीन लेने से गर्भावस्था में जटिलताएं बढ़ने का खतरा देखा जाता है। इसलिए कैफीन का सेवन सीमित रखा जाता है।

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जंक फूड और ज्यादा प्रोसेस्ड फूड - फास्ट फूड, पैकेट स्नैक्स और ज्यादा नमक या प्रिजर्वेटिव वाले खाद्य पदार्थ पोषण की दृष्टि से कमजोर माने जाते हैं। इनका अधिक सेवन वजन बढ़ाने और पाचन समस्या पैदा करने की संभावना बढ़ाता है।

पपीता और अनानास का अधिक सेवन - डॉक्टर कहती हैं कि कच्चा पपीता और अत्यधिक अनानास का सेवन शुरुआती गर्भावस्था में टाल दिया जाता है। इनमें मौजूद कुछ एंजाइम गर्भाशय को उत्तेजित करने कर सकते हैं, जिससे परेशानी बढ़ सकती है।

डॉक्टर ने बताया पहली तिमाही में कैसा होना चाहिए डाइट प्लान?

डॉक्टर कहती हैं कि गर्भावस्था की पहली तिमाही में संतुलित और पौष्टिक आहार को प्राथमिकता देना चाहिए। इसके साथ ही भोजन में विविधता रखना महत्वपूर्ण माना जाता है ताकि शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।

फोलिक एसिड से भरपूर भोजन - हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और साबुत अनाज फोलिक एसिड के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। यह पोषक तत्व भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रोटीन युक्त आहार - दाल, पनीर, अंडा और दही जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को आवश्यक प्रोटीन प्रदान करते हैं। प्रोटीन शिशु के ऊतकों के विकास में मदद करता है।

कैल्शियम और आयरन का संतुलन - दूध, दही, तिल, बादाम और हरी सब्जियां कैल्शियम का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। वहीं पालक, चुकंदर, दाल और अनार जैसे खाद्य पदार्थ आयरन प्रदान करते हैं, जो खून की कमी से बचाव में मदद करते हैं।

छोटे और बार-बार भोजन - एक साथ भारी भोजन करने के बजाय थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार खाना बेहतर माना जाता है। इससे मतली और गैस जैसी समस्याएं कम महसूस होती हैं।

हाइड्रेशन का भी रखें ध्यान

गर्भावस्था में शरीर को अधिक तरल पदार्थों की आवश्यकता महसूस की जाती है। पर्याप्त पानी पीना, नारियल पानी और ताजे फलों का रस लेना शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इससे थकान कम महसूस होती है और पाचन भी बेहतर बना रहता है।

संतुलित आहार भी है जरूरी

गर्भावस्था के शुरुआती तीन महीनों में सही खानपान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष्टिक आहार, स्वच्छ भोजन और संतुलित डाइट मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। सावधानीपूर्वक चुनी गई डाइट गर्भावस्था के इस संवेदनशील चरण को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने में सहायक साबित होती है।

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Highlights

प्रेग्नेंसी की पहली तिमाही में खानपान का ध्यान देना जरूरी है।

पहली तिमाही में फोलिक एसिड से भरपूर आहार जरूरी होता है।

खाने को छोटे-छोटे हिस्से में खाएं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।