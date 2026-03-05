Add The Health Site as a
Healthy diet after 30s : 30 की उम्र के बाद हमें अपने आहार में कुछ जरूरी चीजों को शामिल करने की जरूरत होती है, ताकि इस उम्र में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। आइए जानते हैं-

30 की उम्र के बाद क्या खाना चाहिए? डायटीशियन से जानिए सही डाइट प्लान
Diet After 30s
VerifiedMedically Reviewed By: Kamini Sinha

Written by Kishori Mishra |Updated : March 5, 2026 4:18 PM IST

Diet After 30s :   30 की उम्र के बाद हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से इस उम्र में वजन बढ़ने से लेकर कई तरह की हार्मोनल समस्याएं होने का खतरा रहता है। साथ ही कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में इस उम्र में हमें अपने खानपान पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आप सही खानपान का चुनाव करते हैं, तो काफी हद तक इस उम्र में आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। इस विषय की जानकारी के लिए हमने डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी से बातचीत की है। आइए जानते हैं डॉक्टर से -

डाइट में जरूर शामिल करें प्रोटीन

30 की उम्र के बाद हमारी हड्डियां और मांसपेशियां काफी ज्यादा कमजोर होने लगती हैं। इसलिए मसल्स को फिट रखने के लिए अपने आहार में पर्याप्त रूप से प्रोटीन जोड़ें। प्रोटीन न सिर्फ मांसपेशियों की मजबूती को बनाए रखने में असरदर होती हैं, बल्कि इससे हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलता है। प्रोटीन युक्त आहर के रूप में आप दाल, पनीर, दही, सोया या फिर नट्स जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है।

हरी पत्तेदार सब्जियां और फल भी है जरूरी

शरीर में पोषक तत्वों की कमियों को दूर करने के लिए फल और सब्जियों का सेवन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आप 30 के पार हैं, तो अपने आहार में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करें। इसके लिए आप अपने आहार में ब्रोकली, गाजर, टमाटर, संतरा जैसी फल और सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इस तरह के आहार का सेवन करने से आपकी कमजोर इम्यूनिटी बूस्ट होती है। साथ ही आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं।

विटामिन डी और कैल्शियम है जरूरी

महिलाओं की 30 की उम्र के बाद हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर होने लगती हैं। इसलिए आपको इस उम्र में अपने आहार में विटामिन डी और कैल्शियम युक्त आहार को जोड़ सकते हैं। इसके लिए आप अपने आहार में पनीर, दही, बादाम जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही विटामिन डी के लिए आप कुछ देर के लिए धूप में भी बैठ सकते हैं।

साबुत अनाज का करें सेवन

30 की उम्र के बाद कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि इस उम्र में रिफाइंड आटा और ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स का अधिक सेवन न करें। इसके बजाय आप अपने आहार में साबुत अनाज जैसे- बाजरा, ज्वार, रागी इत्यादि का सेवन करें। इस उम्र के बाद गेहूं का सेवन करने से बचें। फाइबर युक्त आहार लें। इससे वजन को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है।

शरीर को रखें हाइड्रेट

शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आप पर्याप्त रूप से पानी पिएं। इसके अलावा आप नारियल पानी या फिर अन्य तरह के ड्रिंक्स को भी अपने आहार में जोड़ें। इससे शरीर की अतिरिक्त गंदगी बाहर होती है। वहीं, छाछ और दही भी आपके शरीर को हाइड्रेटरखने में प्रभावी हो सकता है।

  • 30 की उम्र के बाद कैल्शियम और विटामिन डी युक्त आहार जरूर डाइट में शामिल करें।
  • 30 की उम्र के बाद शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं।
  • पानी पर्याप्त रूप से पीएं।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More