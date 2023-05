डायबिटीज के मरीज हर दिन पिएं ये 3 तरह की हर्बल टी, शुगर लेवल रहेगा कंट्रोल

Herbal Tea for Diabetes in Hindi: आज से दस-बीस साल पहले तक डायबिटीज एक अनुवांशिक बीमारी हुआ करती थी, लेकिन आज यह एक लाइफस्टाइल डिजीज बनती जा रही है। दुनिया भर लाखों-करोड़ों लोग मधुमेह (Diabetes) से ग्रस्त हैं। आज की बेतरतीब जीवनशैली, अनहेल्दी खानपान, एक्सरसाइज ना करना, सारा दिन एक ही जगह पर बैठे रहना, शारीरिक रूप से एक्टिव ना रहना, भोजन को स्किप करना, मोटापा आदि कारणों से लोगों में डायबिटीज की समस्या को बढ़ा रहे हैं। डायबिटीज एक ऐसा रोग है, जिसे आप कभी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसे सही खानपान, अच्छी जीवनशैली अपनाकर कंट्रोल में जरूर रख सकते हैं। आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो शुगर कम खाएं, उन चीजों का सेवन कम करें, जो शरीर में शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी हर्बल चाय का सेवन करें, जो डायबिटीज को कंट्रोल में रखती हैं। हम आपको यहां तीन हर्बल चाय (3 Herbal Tea to control Diabetes in Hindi) के बारे में बता रहे हैं, जो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखकर डायबिटीज को बढ़ने नहीं देती हैं।

डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए पिएं दालचीनी वाली चाय (Cinnamon Tea benefits for Diabetes)

दालचीनी का इस्तेमाल आप कई चीजों में करते होंगे। यह किसी भी भोजन में स्वाद और सुंगध लाने के लिए जानी जाती है। इसमें मौजूद एंटी-डायबिटिक तत्व शरीर में शुगर लेवल को मैनेज करता है। इस चाय को आप दिन में दो बार पिएं, इससे खून में शुगर जल्दी रिलीज नहीं होता है। दालचीनी वाली (Cinnamon Tea benefits for Diabetes) चाय इंसुलिन के बैलेंस को भी बनाए रखती है।

डायबिटीज कंट्रोल करे ग्रीन टी (Green Tea Benefits for Diabetes)

यदि आपको डायबिटीज बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर डिटेक्ट हुआ है, तो आप दूध वाली चाय आज से ही पीना छोड़ दें। इसकी जगह ग्रीन टी को तवज्जो दें। ग्रीन टी के सेहत पर कई लाभ होते हैं। अधिकतर लोग वजन कम करने के लिए ग्रीट टी पीते हैं। आप आज से डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन टी पीना शुरू कर दें। ग्रीन टी शरीर में टॉक्सिन के स्तर को कंट्रोल करती है। पाचन तंत्र को बूस्ट करती है। शरीर में फ्री रैडिकल्स से होने वाले नुकसानों से बचाती है। इतना ही नहीं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करती है।

डायबिटीज में बेहद फायदेमंद है कैमोमाइट टी (Chamomile tea benefits in Diabetes)

कैमोमाइल टी पीने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। आप कई रोगों से बचे रह सकते हैं। कैमोमाइल टी में एंटी-इंफ्लेमेटरी, पॉलिफिनॉल्स, फ्लेवोनॉएड्स, टैनीन आदि एंटी-ऑक्सिडेंट्स मौजूद होते हैं। ये सभी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इस चाय को आप दिन में दो बार पी सकते हैं।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई डायबिटीज को कंट्रोल करने के उपायों से संबंधित सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने या किसी भी नुस्खे को आजमाने से पहले कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें।)