Symptoms of Diabetes: पहले डायबिटीज एक अनुवांशिक रोग हुआ करता था, लेकिन अब इसे लाइफस्टाइल से संबंधित डिजीज भी कहा जाने लगा है। आज खराब और अनहेल्दी आदतों के कारण डायबिटीज के मरीजों (Diabetics) की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शुरुआत में ही इसके लक्षणों (Symptoms of Diabetes in hindi) को पहचान लिया जाए, तो काफी हद तक डायबिटीज से बचाव हो सकता है। डायबिटीज होने पर शुगर लेवल कंट्रोल ना रखा जाए, तो आपके शरीर के कई अन्य अंगों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसकी मुख्य वजह है बेतरतीब लाइफस्टाइल। हालांकि, कुछ शुरुआती संकेतों और लक्षणों (Diabetes symptoms in hindi) के जरिए आप पहचान सकते हैं कि आप हो रहे हैं डायबिटीज के शिकार…

डायबिटीज के लक्षण और संकेत (Symptoms of Diabetes)

बार-बार शरीर पर घाव होना

क्या आपको बार-बार शरीर पर घाव, फोड़े-फुसियां होते हैं? यदि हां, तो आप अलर्ट हो जाएं। यह डायबिटीज के शुरुआती लक्षण (madhumeh ke lakshan in hindi) हो सकते हैं। ब्लड शुगर बढ़ने से शरीर में घाव, छाले आदि अधिक होने लगते हैं। ये घाव, छाले, फोड़े-फुंसियां ज्यादातर हाथों-पैरों की उंगलियों और टखनों में होते हैं। बेहतर होगा कि आप एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लें।

शरीर पर निशान नजर आना

प्री-डायबिटीज होने में शरीर पर निशान नजर आते हैं। त्वता पर लाल या गहरे काले निशान या धब्बे नजर आएं, तो इन्हें नजरअंदाज ना करें। खासकर, जब धब्बे बगल, गर्दन और जांघों पर दिखाई दे, तो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लें।

थकान महसूस करना

अक्सर रात में भरपूर नींद लेने के बाद भी कुछ लोगों को सारा दिन बहुत अधिक थकान महसूस (early sign and symptoms of diabetes in hindi) होता है। यदि आपको भी ऐसा लग रहा है, तो डायबिटीज होने का संकेत हो सकता है। बेहतर है कि अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लें।

स्वभाव में चिड़चिड़ापन

सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, किसी के कुछ भी कहने पर खीज उठते हैं, तो ये भी डायबिटीज (Diabetics in hindi) के शुरुआती लक्षणों में शामिल होता है। चिड़चिड़ापन आपको कोई भी काम ठीक से नहीं करने देता है।

अधिक प्यास लगना

कुछ लोगों को प्यास अधिक लगती है। पानी पिए 15 मिनट नहीं होता कि फिर से पानी पीने की इच्छा होती है। इससे बार-बार पेशाब करने जाना पड़ता है। अधिक पेशाब करने को भी डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों में शामिल किया जाता है। अधिक पानी पीना या अधिक प्यास लगना ठीक नहीं। बेहतर होगा कि आप डायबिटीज की जांच करवा लें।

