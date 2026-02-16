Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
क्या आपके बच्चे को बार-बार पेशाब आती है या वह बार-बार पानी मांगता है? अगर हां, तो बच्चे में ये डायबिटीज के संकेत हो सकते हैं। बच्चों में डायबिटीज एक गंभीर स्थिति हो सकती है और इसकी वजह से उनके अहम अंग जैसे-किडनी और हृदय को नुकसान पहुंच सकता है।
Diabetes in Kids: Diabetes in Kids: डायबिटीज को अक्सर बड़ों की बीमारी माना जाता है। लेकिन, आजकल यह बीमारी युवाओं और बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है। छोटे बच्चे भी डायबिटीज से प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों में मुख्य रूप से टाइप-1 डायबिटीज के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर देती है और इसकी वजह से पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है। वहीं, कुछ बच्चों में बदलती जीवनशैली, मोटापा और अस्वस्थ खान-पान की वजह से टाइप-2 डायबिटीज भी हो रहा है। अगर इस स्थिति की लंबे समय तक अनदेखी की जाए, तो गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए माता-पिता को बच्चे में बढ़ रहे ब्लड शुगर लेवल पर जरूर ध्यान देना चाहिए और समय पर इलाज कराना चाहिए। आइए, आकाश हेल्थकेयर की सीनियर कंसल्टेंट- एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. मोनिका शर्मा से जानते हैं बच्चों में को डायबिटीज रोग कैसे प्रभावित करता है?
बच्चों में डायबिटीज के लक्षण अचानक दिखाई देते हैं। इसमें शामिल हैं-
अगर बच्चों में डायबिटीज की समय पर पहचान न हो तो यह कीटोएसिडोसिस (डायबिटीज की गंभीर और जानलेवा स्थिति) जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इस स्थिति में बच्चे को गंभीर पेट दर्द, उल्टी और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसलिए बच्चों में डायबिटीज को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
Highlights:
अगर माता-पिता को बच्चे में ऊपर बताए गए लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ब्लड शुगर लेवल की जांच जरूर कराएं। अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आता है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और आगे की जांच कराएं और डायबिटीज का इलाज शुरू करवाएं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information