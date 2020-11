Diwali 2020 Safety Tips: दिवाली कल (14 नवंबर) है। दीपावली (Diwali 2020 in hindi) हर किसी को खुशियां, मस्ती और जश्न मनाने के ढेरों मौके देती है, लेकिन कई बार छोटी-छोटी लापरवाहियों से त्योहार की सारी खुशियों पर नजर लग जाती है। अक्सर लोग, खासकर बच्चे दिवाली के दिन पटाखे जलाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे खुशियों भरे माहौल में सन्नाटा पसर जाता है। बड़े लाख समझाएं पर बच्चे कहां सुनने वाले हैं। उन्हें तो बस मौका चाहिए पटाखे और आतिशबाजियों (Firecracker injuries) के बीच उधम मचाने, मस्ती करने की। Also Read - दीवाली पर मीठा खाने से नहीं बढ़ेगा वजन बस करें ये 6 काम, खूब खाएं-पिएं और रहें फिट

कुछ बच्चे बड़े-बड़े बम, रॉकेट बिना बड़ों की उपस्थिति में जलाने लगते हैं, जिससे हाथ-पैर जलने की संभावना बढ़ जाती है। दिवाली के दिन इस तरह की दुर्घटनाएं आम हैं। कई बच्चे दौड़-भाग में गिर जाते हैं, जिससे हाथों-पैरों में चोट लग जाती है। ऐसे में पटाखे जलाते समय जरूरी है कुछ सेफ्टी टिप्स और फर्स्ट एड (First aid for Diwali) के बारे में जान लेना, ताकि समय रहते सही उपचार (First Aid for Firecracker Injuries in Hindi) दी जा सके। Also Read - दिवाली पर खाएं-खिलाएं सोंठ, तुलसी, अजवाइन, अश्वगंधा से बनी इम्यूनिटी बूस्टर मिठाई, त्योहारी सीजन में बढ़ी इनकी मांग

हाथ-पैर जलने पर क्या करें

बच्चों के हाथ-पैर यदि पटाखे जलाते समय जल जाएं, तो 10 मिनट तक नल के नीचे हाथ-पैर पर पानी डालें। इससे जलन कम होगी।त्वचा को ठंडक मिलेगी। (first aid for Firecracker injuries in hindi)

जले हुए जगह को कपड़े या तौलिए से रगड़ें नहीं, बल्कि उसके ऊपर जल्दी से कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। इससे जली हुई त्वचा को आराम मिल जाएगा।

उसके बाद मेडिकल पट्टी से जली हुई त्वचा को कवर कर दें, ताकि धूल-मिट्टी घाव पर ना चिपके। घाव खुला छोड़ने से संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है।

यदि ज्यादा जल गया है, तो डॉक्टर से जरूर मिल लें

हो सकता है जलने पर डॉक्टर टेटनस का इंजेक्शन लगाने की सलाह दे। इससे शरीर में संक्रमण नहीं फैलता।

हाथ-पैर जलने पर क्या ना करें

जलने पर बर्फ ना लगाएं। इससे त्वचा छिल सकती है।

कुछ लोग घरेलू उपचार में जले हुए स्थान पर टूथपेस्ट लगाने के लिए कहते हैं, आप भूलकर भी ऐसा ना करें।

त्वचा पर छाले हो जाएं, तो उन्हें नाखून से छेड़ें नहीं, इससे जलन होने के साथ ही इंफेक्शन भी हो सकता है।

पटाखे जलाते समय जलने पर अपनाएं ये घरेलू उपाय

जलने पर डालें ठंडा दूध

ठंडा दूध जलन की समस्या को कम करता है। यदि पटाखे जलाते समय किसी का भी हाथ-पैर या शरीर का कोई भी भाग जल जाए, तो आप उसके ऊपर ठंडा दूध डाल सकते हैं। इससे जलन शांत होती है। ऐसा कहा जाता है कि दूध त्वचा के लिए मेडिकल एजेंट की तरह काम करता है। Also Read - फूलझड़ी से जल जाए बच्चों का हाथ तो तुरंत इस तरह लगाएं सरसों का तेल, नहीं बनेगा घाव

एलोवेरा जेल लगाएं, नहीं बनेगा छाला

एलोवेरा जेल को भी आप कटे-जले हुए भाग पर लगा सकते हैं। इससे छाले नहीं बनते हैं। यदि बच्चे की त्वचा पटाखों से जल जाए, तो एलोवेरा जेल जले हुए भाग पर लगाएं। इससे जलन का अहसास नहीं होगा।

दिवाली पर खाएं-खिलाएं सोंठ, तुलसी, अजवाइन, अश्वगंधा से बनी इम्यूनिटी बूस्टर मिठाई, त्योहारी सीजन में बढ़ी इनकी मांग

दिवाली प्रदूषण के बीच अस्थमा रोगी रखें इन 5 बातों का ख्याल, नहीं बढ़ेगी सांस और कफ की समस्या