डिप्रेशन और डिमेंशिया जैसी मानसिक समस्याएं हैं बुजुर्गों में आम, इन टिप्स से बन सकते हैं मेंटली हेल्दी

यह पढ़ें कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में जो उम्र बढ़ने के साथ मेंटली हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रहने में मददगार साबित हो सकते हैं। (Tips to stay mentally fit in old age)

Tips to stay mentally fit in old age: उम्र बढ़ने के साथ जहां तज़ुर्बा और दुनियादारी की समझ बढ़ती है वहीं, बढ़ती आयु कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी अपने साथ लेकर आती है। बुढ़ापे के साथ बढ़ता अकेलापन दुनियाभर में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है वहीं, भूलने की बीमारी या छोटी-छोटी बातें याद रखने में भी आनेवाली परेशानियों के चलते बुज़ुर्गों में मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तनाव, एंग्जायटी, मूड स्विंग्स के अलावा डिप्रेशन और बायपोलार डिसॉर्डर जैसी समस्याएं बुज़ुर्गों में बहुत आम हो चली हैं।

विभिन्न स्टडीज़ में पाया गया है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किए जानेवाले कुछ कामों और हेल्दी आदतों की मदद से बुज़ुर्गों की मानसिक सेहत से संबंधित इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। जी हां, यह पढ़ें कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में जो उम्र बढ़ने के साथ मेंटली हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रहने में मददगार साबित हो सकते हैं। (Tips to stay mentally fit in old age in hindi)

कुछ नया सीखें

आपके शरीर को हेल्दी रहने के लिए उसे उत्तेजित करना पड़ता है और इस काम के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ सबसे अच्छा और आसान तरीका हो सकती हैं। इसी तरह उम्र बढ़ने के साथ दिमाग को भी एक्टिव और उत्तेजित रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज को समय दें जिससे आपकी ब्रेन हेल्थ इम्प्रूव हो सके। किताबें पढ़ें,डायरी लिखें, शतरंज या अन्य दिमागी कसरत करानेवाले खेल खेलें। इसके अलावा किसी नयी भाषा, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखने या कोई नयी हॉबी सीखने जैसी नयी शुरूआत भी इस लिहाज से मददगार साबित हो सकती है। इन सभी तरीकों से तनाव (stress) और एंग्जायटी (anxiety) कम हो सकती है।

फिजिकली एक्टिव बनें

एक्टिव रहने और एक्सरसाइज करने से बढ़ती उम्र में लोगों के लिए हेल्दी और फिजिकली फिट रहना आसान हो सकता है। एक्टिव रहने के लिए वॉक कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या स्ट्रेचिंग जैसी एक्सरसाइजेस भी बुज़ुर्गों के लिए अच्छी एक्सरसाइज साबित हो सकती हैं। इन एक्सरसाइजेस की मदद से ना केवल शरीर को फायदा पहुंच सकता है बल्कि, इनसे एंग्जायटी, डिप्रेशन, तनाव और अन्य मानसिक समस्याओं से भी राहत मिल सकती है।

ख्याल रखें अपने शरीर का

हेल्दी बॉडी की मदद से माइंड को भी स्वस्थ रहने में मदद हो सकती है। इसीलिए, अपने शरीर पर ध्यान दें और उसे स्वस्थ बनाने के प्रयास करें। हेल्दी बॉडी के लिए संतुलित और हेल्दी डाइट लें सकते हैं। दिन भर में थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीएं, इससे डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। रात में अच्छी नींद सोने के लिए डिनर के बाद वॉक कर सकते हैं। इसी तरह दिन में भी पर्याप्त आराम कर सकते हैं।

पालतू जानवरों के साथ बिता सकते हैं वक़्त

घर में मौजूद बिल्ली, कुत्ते या अन्य पालतू जानवरों के साथ बुज़ुर्गों के लिए समय बिताने का एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है। जानवरों की देखभाल और उनसे मिले प्यार से लोगों के जीवन में सकारात्मकता, क्षमा, दया और तनाव से राहत मिलने जैसे अनुभव हो सकते हैं। इसी तरह कई स्टडीज़ में भी यह कहा गया है कि जानवर पालने से तनाव कम महसूस हो सकता है और अकेलापन भी कम हो सकता है।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा या फिटनेस से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ का परामर्श लें।)

