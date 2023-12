सुहाना खान नेगेटिविटी और स्ट्रेस से बचने के लिए अपनाती हैं ये 1 ट्रिक, खुद को मेंटली हेल्दी रखती हैं ऐसे

सुहाना खान ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स से डील करना सीख चुकी हैं और वो अब आसानी से इन नेगेटिव फीलिंग्स को हैंडल कर लेती हैं।

Suhana Khan On Mental Health : सुहाना खान ने अभी फिल्मों में डेब्यू कर ही रही हैं लेकिन वो पिछले कई साल से खबरों में रहती हैं। कभी अपने फैशन के लिए उन्हें तारीफ मिलती है तो अलग-अलग बातों के लिए उन्हें कई बार ट्रोल किया जाता है। ऑनलाइन ट्रोलिंग (Online trolling) से लोगों को मेंटली बहुत अधिक तनाव महसूस हो सकता है और इसकी वजह से उनका सेल्फ-कॉन्फिडेंस (self confidence) भी कम हो सकता है। लेकिन, सुहाना खान ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स से डील करना सीख चुकी हैं और वो अब आसानी से इन नेगेटिव फीलिंग्स को हैंडल कर लेती हैं। (Suahna khan on handling negativity in Hindi)

नेगेटिविटी से ऐसे डील करती हैं सुहाना

एक इंटरव्यू में सुहाना खान ने बताया कि वो सोशल मीडिया (social media) पर होने वाली ट्रोलिंग का सामना कैसे करती हैं। सुहाना खान ने बताया कि वह सीख रही हैं कि जब रास्ते में नेगेटिविटी आए तो क्या करना चाहिए (how to deal negativity) और उस वक्त खुद को कैसे संभालना चाहिए। बता दें कि, सुहाना खान सुपरस्टार शाहरूख खान (Shah Rukh Khan) और गौरी खान (Gauri Khan) की बेटी हैं और वो जल्द ही जोया अख्तर (Zoya Akhtar) की फिल्म द आर्चीज (The Archies) से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं।

सुहाना ने कहा कि, " सच कहूं तो मैं अभी भी सीख रही हूं और मुझे अभी भी अच्छी तरह से नेगेटिविटी से निपट नहीं पाती। लेकिन, मुझे लगता है जिस चीज ने मुझे इन सबसे निपटने से मदद की है वह है नये-नये लोगों से मिलना। मैं यंगस्टर्स से मिलती हूं, कॉलेज और स्कूलों में जाती है और उन यंगस्टर्स की एनर्जी और ऐट्टीट्यूड देखकर मुझे मदद मिलती है। मैं इन सबकी मदद से खुद को नेगेटिविटी से दूर रखने में मदद होती है।

नेगेटिविटी से बचने के उपाय (Tips to stay away from negativity)

इग्नोर करना सीखें

लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं इस बारे में ज्यादा विचार ना करें। क्योंकि, इससे आपका तनाव बढ़ेगा। इसीलिए, लोगों की बातों पर ध्यान देने की बजाय उन्हें इग्नोर करना सीखें।

किसी की बात पर ना करें भरोसा

नेगेटिविटीफैलाने वाले लोग अक्सर दूसरों की बुराई करते हैं। लेकिन, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास करने की बजाय उन्हीं चीजों पर भरोसा करें जो आपने खुद देखी हैं।

इमोशनली अटैच ना हों

दूसरों में अपनी खुशी ढ़ूढ़ने की बजाय खुद खुश रहना सीखें। लोगों से इमोशनली अटैच होने से बचें और उनसे कम से कम उम्मीद रखें।

मन में ना रखें कोई गिल्ट

कई बार लोग आपको गलत साबित करने के लिए इमोशनल बातें करते हैं और आपको खुद के व्यवहार पर पछतावा होने लगता है। लेकिन, अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कई गलती नहीं हुई है तो आप खुद को दोषी मानने और पछताने का काम ना करें। खुद को मजबूत बनाएं और नेगेटिव लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और ना ही अपनी गलती मानें।