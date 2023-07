आपके दिमाग को अंदर ही अंदर खा रहा है सोशल मीडिया, एक्सपर्ट के बताए इन 6 टिप्स से पाएं छुटकारा

Social media addiction: आजकल बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया के एक्टिव यूजर्स बन चुके हैं और यहां तक कि कुछ लोग दिन का ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर ही बिताते हैं। ऐसा करना उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है।

How to prevent overuse of social media: सोशल मीडिया हमारे जीवन से कुछ इस तरह से जुड़ चुका है कि आजकल के युवा एक मिनट भी इसके बिना रह नहीं पाते हैं। हम परिवार और दोस्तों के साथ जुड़े रहने, हर नई खबर एवं मौजूदा इवेंट्स के बारे में जानने और यहां तक नई नौकरी ढूंढने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया ने जीवन काफी आसान कर दिया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यह हमारे दिमाग पर नकारात्मक असर डाल रहा है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सीधा हमारे दिमाग पर असर डालता है। आजकल एक बड़ी संख्या में युवा अपने दिन का ज्यादातर समय सोशल मीडिया को ही दे रहे हैं, जो बहुत हानिकारक है। ऐसे में इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। डिपार्टमेन्ट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज में सीनियर कन्सलटेन्ट डॉक्टर मृण्मय कुमार दास ने सोशल मीडिया से छुटकारा पाने के कुछ खास तरीकों के बारे में बताया जिनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है।

1. लिमिट सेट करना जरूरी

डॉक्टर डॉक्टर मृण्मय के अनुसार अगर आप सोशल मीडिया के यूज पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो खुद के लिए लिमिट सेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप तय करें कि आप हर दिन सोशल मीडिया पर कितना समय बिताएंगे, और दिन का कौनसा समय इसके लिए रखेंगे। बाकी हर समय आप सोशल मीडिया से दूर रहें।

2. फोन से बाहर निगरानी रखे

सोशल मीडिया पर हम हर नई चीज की अपडेट लेते रहते हैं, इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि बाहर क्या हो रहा है। धीरे-धीरे आपको बाहर की चीजों व एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट आने लगेगा और अपने आप आपका फोन का यूज कम होने लगेगा। यह सोशल मीडिया की लत छुड़ाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है।

TRENDING NOW

3. अलग-अलग एक्टिविटी करें

सोशल मीडिया और फोन के यूज को कम करने के लिए सबसे ज्यादा मदद फिजिकल एक्टिविटीज से ही मिल सकती है और इसलिए नए-नए तरीके अपनाएं जैसे फिजिकल गेम्स खेलना, व्यायाम, बाहर घूमना फिरना और किताबें पढ़ना आदि। आपका इंटरेस्ट धीरे-धीरे इन एक्टिविटीज में बढ़ने लगेगा और सोशल मीडिया यूज कम होने लगेगा।

4. नोटिफिकेशन को म्यूट करें

सोशल मीडिया एप से आने वाले नोटिफिकेशन भी आपके यूज का एक सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आप सिर्फ एक बार यह देखने के लिए ही फोन उठाते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है और फिर आप घंटों तक सर्फिंग में लगे रहते हैं।आपको बार-बार अपना अकाउंट चेक करने की इच्छा न हो, इसके लिए अपने फोन पर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बंद कर दें। आप सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फोन से डिलीट भी कर सकते हैं और दिन के निर्धारित समय पर अपने डेस्कटॉप कम्प्यूटर से ही इन्हें एक्सेस करें।

5. समय-समय पर व्यवहार में बदलाव

समय के साथ बदलाव होना जरूरी है और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि समय के अनुसार आपको क्या करना है। रात का समय सोने के लिए होता है और इसलिए आपको सोशल मीडिया एप का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार दिन में काम के समय काम और एक्टिविटी की जगह अपनी एक्टिविटी करने पर आपका सोशळ मीडिया का यूज अपने आप कम हो जाएगा।

You may like to read

6. एक्सपर्ट्स से मदद लें

अगर आप सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा यूज को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इस प्लान में अपने दोस्तों को भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको इसकी आदत छुड़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स की सलाह भी ली जा सकती है, जो अलग-अलग तरीकों व थेरेपी की मदद से आपको इसकी आदत छुड़ाने में मदद करेंगे।

RECOMMENDED STORIES