सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद जीना नहीं चाहती थीं शहनाज गिल, इस गम से कैसे बाहर निकाला खुद को, पढ़ें यहां....

सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद शहनाज गिल पूरी तरह से बिखर चुकी थीं। जीने की पूरी इच्छा खो चुकी थीं। हाल ही में शहनाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर सिद्धार्थ शुक्ला की गुरु मां बीके शिवानी के साथ एक ऑनलाइन बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपना हाले दिल बयां किया।

Shehnaaz Gill on Her Mental State: टीवी के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को इस दुनिया से अलविदा कहे 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनकी कमी आज भी उनके परिवार के सदस्यों, उनके दोस्तों और फैंस को खलती है। खासकर, सिद्धार्थ की बेहद करीबी, उनकी सच्ची दोस्त एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने तो जैसे दुनिया से ही खुद को काट लिया था। शहनाज के लिए सिद्धार्थ शुक्ला की मौत (Sidharth Shukla's Death) को सच मानना बेहद मुश्किल हो गया था। वह उनके जाने के गम में बुरी तरह से टूट चुकी थीं। करीब साढ़े तीन महीने बाद शहनाज अपने वर्क में वापस लौटी हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप शहनाज (Shehnaaz Gill's Instagram) को कुछ प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करते हुए भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में शहनाज सिद्धार्थ शुक्ला की गुरु मां बीके शिवानी (BK Shivani) के साथ एक ऑनलाइन बातचीत करते नजर आईं। इस बातचीत के दौरान शहनाज (Shehnaaz Gill talks with BK Shivani) ने अपना हाले दिल बयां किया। किस तरह सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद वे पूरी तरह से बिखर चुकी थीं। खुद को अकेला समझने लगी थीं और जीने की पूरी इच्छा खो चुकी थीं। शहनाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बातचीत को रीसेट एंड रीस्टार्ट 'माई कन्वर्सेशन विद बीके शिवानी' टाइटल से शेयर किया है।

जीने की इच्छा हो गई थी खत्म

सिद्धार्थ शुक्लाकी असामयिक निधन के बाद शहनाज गिल के मन में कई बुरे-बुरे विचार, ख्याल आते थे, जिससे वे बेहद परेशान रहती थीं। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वे 28 वर्ष की उम्र में ही जीने की इच्छा खो चुकी थीं। हालांकि, अपनों की मदद और खुद की इच्छाशक्ति से वे इन तमाम नकारात्मकता से बाहर निकलने में सफल रहीं।

सभी वर्क कमिटमेंट्स से बना ली थी दूरी

सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज कुछ भी करने की हालत में नहीं थीं। उन्होंने अपने सभी वर्क प्रोजेक्ट्स से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया था। गुरु मां बीके शिवानी के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने अपने अनुभवों का खुलासा करते हुए कहा कि वे भी दूसरों की ही तरह कठिन समय से गुजर रही थीं। वे भी सोचने लगीं थीं कि वे अब जी कर क्या करेंगी। अब मुझे भी नहीं जीना चाहिए। अब मैं क्या करूंगी। कैसे रहूंगी।

खुद को यूं संभाला शहनाज ने

हालांकि, एक-दो महीने बाद शहनाजने खुद को संभालना सीख लिया। वे समझ चुकी थीं कि किसी एक व्यक्ति की यात्रा समाप्त हुई है, उनकी नहीं। अब वह अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि खुद को चोट पहुंचाने या डिप्रेशन में रहने से उनकी स्थिति कभी अच्छी नहीं होगी। ऐसा करके वे कभी भी इस गम से उबर नहीं पाएंगी। इससे उनका ही नुकसान होगा।

शहनाज ने बातचीत के दौरान यह भी कहा है कि अब वे पहले से धैर्य रखना सीख गई हैं। सकारात्मक सोचने लगी हैं। अपने सभी गमों को भुलाकर अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। पहले से भी काफी ऊर्जा से भरपूर और मेंटली स्ट्रॉन्ग नजर आने लगी हैं शहनाज गिल।

किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती

याद रखें, किसी के जिंदगी से दूर चले जाने या उसकी मौत हो जाने के बाद आपकी जिंदगी समाप्त नहीं होती। ना ही आपकी जिंदगी रुक सकती है। यदि आप अपने अंदर पॉजिटिव ख्याल नहीं लाएंगे, रात-दिन अकेले बंद कमरे में रहेंगे, खुद को दुनिया से काट लेंगे, तो मन में हमेशा बुरे-बुरे ख्याल ही आएंगे। बेशक, किसी अजीज, बेहद करीबी और प्यार के चले जाने से दिल को तकलीफ होती है, लेकिन आप एक ही चीज को सोचते रहेंगे, तो इससे आप खुद की मानसिक और शारीरिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर है कि आप उस अजीज की मीठी यादों को संजोकर, उसके सहारे अपनी जिंदगी को खुशहाल और आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, बिल्कुल शहनाज गिल की तरह।

