How to erase painful memories : मन से मिट सकती हैं बुरी यादें, वैज्ञानिकों ने बताया कैसे होगा यह मुमकिन

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी (University of Cambridge) के शोधकर्ताओं को एक ऐसे प्रोटीन के बारे में पता चला है जो, लोगों के मन में बसी बुरी यादों को मिटाने में मदद कर सकता है। (How to erase painful memories )

How to erase painful memories : यादें हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। लोग जहां अच्छी यादों को बार-बार याद करना चाहते हैं तो वहीं बुरी यादों के बारे में सोचकर भी उन्हें डर लगता है। लोग इन बुरी और डरावनी यादों से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें दोबारा कभी भी याद नहीं करना चाहते। वैज्ञानिकों का दावा है कि अब ऐसा कर पाना संभव हैं। जी हां, ब्रिटेन (Britain) की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी (University of Cambridge) के शोधकर्ताओं को एक ऐसे प्रोटीन के बारे में पता चला है जो, लोगों के मन में बसी बुरी यादों को मिटाने में मदद कर सकता है। (How to erase painful memories in hindi)

वैज्ञानिकों ने तलाशा बुरी यादों से छुटकारा पाने का तरीका

डेली एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, कैंब्रिज यूनविर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च के आधार पर दावा किया है कि, मस्तिष्क में शैंक प्रोटीन (shank protein) नामक एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है जो, दिमाग से तकलीफदेह यादों (painful memories) को मिटा सकता है। चूहों पर की गयी इस रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं ने चूहों को करंट के हल्के झटके दिए और उसके ठीक बाद चूहों को प्रोपरानोलोल (Propranolol) नामक दवा की खुराक दी गयी जो कि एक बीटा ब्लॉकर (Beta Blocker) की तरह काम करती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इससे चूहों के ब्रेन मे स्थित शैंक प्रोटीन (shank protein) के कारण उनकी मानसिक स्थिति ठीक बनी रही। हालांकि, इस साथ ही उनमें एम्नेसिया (Amnesia) या भूलने की बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखें। (shank protein can help in erasing bad memories)

क्या सचमुच मिल सकती है बुरी यादों से राहत !

यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस विभाग (Department of Neuroscience) से जुड़ी वैज्ञानिक और इस रिसर्च की प्रमुख शोधकर्ता डॉ. एमी मिल्टन (Dr. Amy Milton) का कहना है कि, दिमाग में शैंक प्रोटीन का स्तर कम होता है तो दिमाग में यादों से जुड़े तंत्र में भी परिवर्तन होते हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि शैंक प्रोटीन मेमोरी ब्रेकडाउन (memory breakdown) से सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है या नहीं और यह प्रतिक्रिया किसी सीरियस रिएक्शन के चलते होती है। बता दें कि, साल 2004 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में वैज्ञानिकों को पता चला था कि प्रोपरानोलोल का प्रयोग कर जानवरों को ट्रॉमा से बाहर निकालने में मदद हो सकती है। अब चूहों पर की गयी इस रिसर्च के परिणामों के आधार पर शोधकर्ताओ का अनुमान है मनुष्यों को उनकी पुरानी और तकलीफ देने वाली यादों को भुलाने में यह दवा शैंक प्रोटीन के साथ मिल कर मदद कर सकती है।

दरअसल, रिसर्चर्स का दावा है कि मनुष्यों का दिमाग और चूहों का दिमाग एक जैसा होता है। इसीलिए, चूहों के दिमाग पर शैंक प्रोटीन के प्रभावों के आधार पर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इंसानों के लिए भी शैंक प्रोटीन दुखदायी स्मृतियों (painful memories) से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। (is it possible to forget bad memories)

