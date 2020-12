सभी जानते हैं कि अगर सुबह पेट साफ न हो तो पूरा दिन कितनी बैचेनी भरा गुजरता है। सुबह के समय शौच जाना (right time to go washroom) बहुत ही जरूरी होता क्योंकि ये आपकी सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से करने में बाधा पैदा कर सकता है। हालांकि मौजूदा वक्त में बहुत से लोग सुबह देर से उठते हैं और बिना फ्रेश हुए ही नाश्ता कर लेते हैं, जिसके कारण अपच और कब्ज की समस्या बहुत आम हो चुकी है। समय पर शौंच ना जाने से न केवल कब्ज हो जाती है बल्कि इसी कब्ज के कारण आप बवासीर के शिकार हो सकते हैं। सुबह सही समय पर शौच न जाकर हम केवल खुद के स्वास्थ्य को परेशानी में डाल रहे हैं बल्कि और भी कई गंभीर बीमारियों को न्यौता दे रहे हैं। इस लेख में हम आपको बता रहे हैं सुबह शौच जाने का सही समय (right time to go washroom) और शौच न जाने से होने वाली परेशानियां।

शौच का सही समय (right time to go washroom)

सुबह शौच जाने का सबसे सही समय है सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे (right time to go washroom)। दरअसल इस समय हमारे शरीर में वायु का प्रकोप ज्यादा होता है, जो मल को सही ढंग से बाहर निकलने में मदद करता है इसलिए समय मल त्यागना बेहद सुलभ हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि जो व्यक्ति जितनी देर से मल त्याग करते हैं उन्हें उतनी ही देर तक शौचालय में बैठना पड़ता है, जो कि आंतों एवं गुदा के लिए अत्यंत हानिकारक है।

सुबह मलत्याग करते वक्त की जाने वाली गलतियां

सुबह उठकर पिएं 2 गिलास पानी

सुबह मल त्याग करने से पहले पानी ना पीने की भूल करना बहुत ही आम है। अगर सुबह उठकर आप 2 गिलास ठंडा या गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको मल त्याग करने में आसानी होगी (right time to go washroom) और शरीर के विकार को दूर करने में मदद मिलेगी।

शौचालय में मोबाइल लेकर न जाएं

शौचालय जाते वक्त कभी भी अपने साथ मोबाइल न जाएं या फिर कोई भी अखबार या पुस्तक न पढ़ें। इससे व्यक्ति को समय का पता नहीं चलता और वह जबरदस्ती बैठा रहता है। बहुत से लोग रोग अथवा कब्ज के कारण बहुत देर तक शौच की इच्छा से बैठे रहते है, जो कि हानिकारक होता है।

इच्छा होने पर ही जाएं बाथरूम

कुछ लोगों को पेट की परेशानी होती है, जिसके कारण उन्हें भोजन के तुरंत बाद ही शौच (right time to go washroom) के लिए भागना पड़ता है। ऐसे रोगी का शरीर दुबला पतला, जल्दी ही थकने वाला, कम शक्ति वाला होता है। इस प्रकार की समस्या वाले लोगों को बाहरी चटपटा खाने से बचना चाहिए ।

पेट साफ करने वाले दवा रात में न लें

बहुत से लोग पेट साफ करने के लिए रात में पेट साफ करने की दवाएं लेते हैं, जिससे आंतें कमजोर हो जाती है। पेट साफ ना होने पर जोर लगाने से भी गुदा, लिवर, जननांगों के रोग बढ़ते हैं।

शौच के बाद अच्छे से हाथ धोएं

शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोने या फिर जल्दबाजी में धोने से मल का अंश वहीं रह जाता है, जिससे अगली बार जब आप भोजन करते हैं तो वह अंश फिर से आपके पेट में जाता है और दिक्कत पैदा करता है।