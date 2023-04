मानसिक परेशानियां बना सकती हैं आपको समय से पहले बूढ़ा, खुद को खुश रखने के लिए करें ये काम

कुछ समय पहले हॉन्ग कॉन्ग में की गयी एक स्टडी में कहा गया कि, किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ उसके बुढ़ापे का कारण बन सकती है।

Metal Health And Ageing Process: उम्र बढ़ना और बुढ़ापा आना एक नेचुरल प्रक्रिया है और हर व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ता है। लेकिन, हर व्यक्ति के लिए यह प्रक्रिया अलग-अलग होती है। किसी के चेहरे पर बढ़ती उम्र के निशां जल्दी दिखायी देते हैं तो किसी का शरीर देर से बूढ़ा होता है। वहीं. बुढ़ापे जल्दी आने के कई कारण हो सकते हैं जिनमें अनुवांशिक कारण और फैमिली हिस्ट्री के अलावा लाइफस्टाइल, डाइट और मेडिकल हिस्ट्री जैसे कारण भी शामि हैं। इसके अलावा शराब पीने और स्मोकिंग से भी बुढ़ापा जल्द आने का रिस्क बढ़ता है। शरीर के बूढ़ा होने की गति या बायोलॉजिकल एजिंग का एक बड़ा कारण तनाव भी बताया जाता है। वहीं, कुछ समय पहले हॉन्ग कॉन्ग में की गयी एक स्टडी में कहा गया कि, किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ उसके बुढ़ापे का कारण बन सकती है।

अकेलापन और उदासी बढ़ा सकता है बुढ़ापे का रिस्क (Metal Health And Ageing Process)

डीप लॉन्गविटी लिमिटेड (Deep Longevity Limited) द्वारा की गयी इस स्टडी के अनुसार, शोधकर्ताओं ने पाया कि जब कुछ प्रकार की साइकोलॉजिक स्थितियां एक साथ उत्पन्न होती हैं तो इससे बायोॉजिकल एजिंग की गति बढ़ सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार मानसिक परेशानियों की वजह से आने वाा बुढ़ापा स्मोकिंग की वजह से होने वाले नुकसान से भी अधिक गम्भीर होता है। इस स्टडी के परिणाम जर्नल एजिंग ( journal Aging) में प्रकाशित किए गए।

स्टडी के लेखक फेडोर गैल्किन ( Fedor Galkin, director of Scientific Business Development at Deep Longevity Limited in Hong Kong) के अनुसार, इस स्टडी का मुख्य उद्देश्य था कि वे लोगों को उऩकी मेंटल हेल्थ इंम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट कर सकें। क्योंकि, लोगों की इमोशनल स्टेट उन्हें धीरे-धीरे बुढ़ापे की ओर ले जाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, मेंटल हेल्थ से जुड़ी ये स्थितियां बुढ़ापे का कारण बन सकती हैं-

इसके अलावा लोगों की सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी स्तिथियां (जैसे विधवा या ग्रामीण इलाकों में रहनेवाले लोग) भी उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को प्रभावित कर सकती हैं और उनके लिए बुढ़ापे का खतरा बढ़ा सकती हैं।

मेंटली हेल्दी रहने के लिए करें ये उपाय

लोगों के साथ अच्छा समय बिताएं। अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। इससे आपका अकेलापन और उदासी दूर होगी।

फिजिकली एक्टिव बनें।

सामाजिक कार्यों में लगे।

नयी चीजें सीखें।

सकारात्मक सोचें और भविष्य की चिंता ना करें।

स्किन को जवां रखने के लिए करें ये उपाय

हर दिन धूप में टहलें।

स्मोकिंग से बचें और अल्कोहल का सेवन ना करें।

बार-बार चेहरा बिगाड़कर बात ना करें। इससे चेहरे की त्वचा बिगड़ जाती है और चेहरे पर झुर्रियां हो जाती हैं।

हेल्दी और संतुलित डाइट लें।

एक्सरसाइज करें।

स्किन के लिए माइल्ड स्किन केयर प्रॉडक्ट का इस्तेमाल करें।