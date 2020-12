घर में आप कौन सा दूध पीते हैं खुला या फिर पैकेट बंद? क्या आप जानते हैं कि आप इन दोनों में से कोई भी दूध पीते हों लेकिन ये वाकई में इतने शुद्ध (milk is pure or adulterated) हैं जितना की दावा किया जाता रहा है। बाजार में बिकने वाले तमाम तरह के दूध शुद्धता की बात करते हैं और 100 फीसदी शुद्ध होने का दावा करता है। अगर आप भी घर आए दूध को शुद्ध मानकर पी जाते हैं और सेहत बनाने की सोचते हैं तो आप गलत है। जी हां, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि बाजार में नकली चीजें धड़ल्ले से बिक रही हैं और हर किसी को शुद्धता की पहचान करने नहीं आती है लेकिन इस लेख में हम आपकी इस दुविधा को दूर करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे आप घर आए दूध की पहचान (milk is pure or adulterated)कर सकते हैं। Also Read - सावधान! ज्यादा दूध पीने से हो सकती है ये घातक बीमारियां

कैसे करें नकली या मिलावट वाले दूध की पहचानः (milk is pure or adulterated)

शुद्ध दूध का ऐसे लगाएं पता

दूध में पानी मिलाया गया है नहीं इसकी जांच करने के लिए आप दूध की एक या बूंद किसी लकड़ी या पत्थर के टुकड़े पर गिराएं। अगर उस लकड़ी या पत्थर पर से दूध बहकर नीचे की तरफ गिरे और सफेद निशान बन जाए तो समझ लीजिए आपका घर आया दूध पूरी तरह से शुद्ध है।

दूध में डिटर्जेंट तो नहीं मिलाया गया (milk is pure or adulterated)

दूध में डिटर्जेंट मिलाया गया है कि नहीं उसकी जांच करने के लिए थोड़ी मात्रा में दूध को एक कांच की शीशी में लेकर जोर से हिलाए। ऐसा करने पर अगर दूध में झाग निकलने लगे तो समझ लीजिए दूध में डिटर्जेंट मिला हुआ है। लेकिन ये झाग अगर 5 मिनट से ज्यादा देर तक रहें तो आपका दूध बिल्कुल असली है।

दूध को सूंघे

दूध को सूंघने से ये पता लगाया जा सकता है कि दूध असली है या नकली। दूध के नकली होने पर उसमें से साबुन की तरह गंध आती है वहीं दूध अगर असली होगा तो उसमें से कभी भी इस तरह की गंध नहीं आएगी।

दूध को हथेली पर रगड़ें (milk is pure or adulterated)

आप दूध की शुद्धता की पहचान करने के लिए थोड़े से दूध को दोनों हाथों में लेकर रगड़ें। दूध के असली होने पर हथेली में कभी भी चिकनाहट महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर दूध नकली होगा तो हथेली रगड़ने पर डिटर्जेंट की तरह ही चिकनाहट महसूस होगी।

नकली दूध पड़ जाता है पीला

दूध शुद्ध है या नहीं इसकी पहचान करने के लिए आप दूध को देर तक रख कर भी शुद्धता की पहचान कर सकते हैं। असली दूध कभी अपना रंग नहीं बदलता लेकिन नकली दूध कुछ देर बाद ही पीला पड़ने लगता है। अगर सिंथेटिक दूध में यूरिया मिलाया गया है, तो दूध गाढ़े पीले रंग का हो जाता है।