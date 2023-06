होली के रंगों से लगता है डर? जान जाएंगे होली खेलने के फायदे तो रह जाएंगे हैरान, मेंटल हेल्थ को होते हैं ये लाभ

एक्सपर्ट्स के अनुसार, रंगों के साथ खेलने या उन्हें छूने से लोगों को खुशी मिलती है और इससे मन और स्वास्थ्य पर चिकित्सिय प्रभाव पड़ता है।

Holi Mental Health: होली को रंगों का त्योहार (festival of colors) माना जाता है। पूरे देश में होली की तैयारियां ( holi 2023) जोरों से चल रही हैं। होली का त्योहार(holi festival) ऐसे समय में आता है जब ठंडियों का मौसम खत्म हो जाता है और गर्मियों का मौसम शुरू होने लगता है। रंगों, अबीर, गुलाब और पानी के साथ खेले जानेवाला यह त्योहार उमस और गर्मी के मौसम में राहत दिलाता है। वहीं, होली के रंगों को देख लोगों को खुशी भी महसूस होती है। पर क्या आप जानते हैं कि होली का त्योहार आपकी मेंटल हेल्थ (mental health) को भी बेहतर बना सकता है। जी हां, जानकारों का दावा है कि होली के रंगों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य (psychological benefits of holi) पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है और इससे मेंटल हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियां भी कम होती हैं। इस लेख में आप पढ़ेंगे कुछ ऐसे ही है फायदों के बारे में जो होली के रंगों से आपकी मेंटल हेल्थ (colours of holi helps mental health) को हो सकते हैं। (Health Benefits Of Holi Colors 2023 In Hindi)

ऐसा कहा जाता है कि, रंगों के साथ खेलने या उन्हें छूने से लोगों को खुशी मिलती है और इससे मन और स्वास्थ्य पर चिकित्सिय प्रभाव पड़ता है। जैसा कि सकारात्मक सोच और पॉजिटिव भावनाएं लोगों की मेंटल हेल्थ (mental healthको बेहतर बनाती है। इसके अलावा यह उनकी रिलेशनशिप्स और सोशल सर्कल को भी बेहतर बनाता है। वहीं, पढ़ाई-लिखाई और काम में भी लोग बेहतर रिजल्ट्स दिखायी देते हैं। (benefits of holi)

होली के रंग खेलने के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits of playing with Holi colors )

तनाव होता है कम (stress reduction)

गुलाल और होली की हुडदंग (cheerful holi) लोगों का जोश बढ़ाते हैं। इसके साथ ही यह तनाव को कम (holi stress reduction) करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, होली जैसे त्योहारों में जब लोग अपने दोस्तों-रिश्तेदारों से मिलते हैं और उनके साथ होली खेलते हैं, तो इससे उनकी एंग्जायटी कम होती है और मूड भी बेहतर होता है। इससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनको तनाव से राहत मिलती है।

हैप्पी हार्मोन्स होते हैं रिलीज

त्योहारों में मिठाई खाने, अपनों के साथ वक्त बिताने और गीत-संगीत के बीच नाचने-गाने से शरीर में तनाव कम होता है और इससे हैप्पी हार्मोन्स (Happy Hormones) बनते हैं।

थेरेपी की तरह काम करते हैं रंग

होती के खुशनुमा और चटक रंग मन पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। कलर थेरेपी के अनुसार, अलग-अलग रंगों का हमारे मन पर प्रभाव भी अलग पड़ता है जैसे-हरा और नीला रंग मन को शांत करते हैं तो नारंगी और हरे रंग खुशी बढ़ाते हैं। ऐसे में होली के रंग खेलने से लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी अच्छा असर पड़ता है और उनकी मानसिक समस्याएं भी कम होती हैं।

खराब मूड होता है अच्छा (holi makes happy feeling)

होली में बजने वाले गीत-संगीत और होली के रंगों (holi bright colours) के बीच लोगों को उदासी और सुस्ती से राहत ( colours to elevate mood) मिलती है। इससे उन्हें तनाव से आराम मिलता है और उन्हें बेहतर महसूस होता है।

