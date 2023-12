सुम्बुल तौकिर को पसंद है गोल-गप्पे खाना, इस तरह की डाइट और फिटनेस रूटीन से रहती हैं हैप्पी और हेल्दी

हमेशा खुश और एनर्जेटिक रहने के लिए सुम्बुल कुछ सिम्पल-से रूल्स फॉलो करती हैं।

Sumbul Touqeer Die Secrets: बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट और टीवी शो एक्ट्रेस सुम्बुल तौकिर फिट और हेल्दी रहने के लिए डांस करती हैं और साथ ही वे अपनी डाइट पर भी खूब ध्यान देती हैं। हमेशा खुश और एनर्जेटिक रहने के लिए सुम्बुल कुछ सिम्पल-से रूल्स (Sumbul Taouqeer diet and fitness rules) फॉलो करती हैं। सुम्बुल कहती हैं कि उन्हें अच्छा खाना पसंद है इसीलिए, छुट्टी वाले दिन भी वो अच्छी-अच्छी चीजें बनाकर खाती हैं। साथ ही वह जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करती हैं। सुम्बुल के अनुसार अच्छी नींद (quality sleep) और अच्छा खाना ही उनके फिटनेस सीक्रेट्स हैं और वो हमेशा यही कोशिश करती हैं कि अच्छी नींद सोएं, अच्छा खाना खाएं और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। (Sumbul Touqeer Diet and fitness Secrets in Hindi)

सुम्बुल तौकिर दिन भर में क्या खाती हैं? (Sumbul Touqeer full day diet)

ब्रेकफास्ट में खाती हैं अंडा और पराठा

सुम्बुल तौकिर को ब्रेकफास्ट में फ्राइड राइस खाना पसंद था और वो साथ ही अंडे का पीला भाग खाना पसंद है। हालांकि, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सुम्बुल ने चावल खाना छोड़ दिया। अब वो नाश्ते में पराठे और अंडा खाती हैं।

गोल-गप्पे खाने की हैं काफी शौकिन

सुम्बुल को चाट खाने का बहुत शौक है। साथ ही वे अलग-अलग तरह के फूड्स खाना पसंद करती हैं। उन्हें सूजी वाले गोल-गप्पे खाना खूब पसंद आता है।

फास्ट फूड

रात में हल्की-फुल्की भूख लगने पर नूडल्स और फ्रैंकी जैसे फास्ट फूड खाने की बात कहती हैं। साथ ही फ्रेंच फ्राइज खाना सुम्बुल को खूब पसंद है।

रोज खाती हैं हेल्दी डिनर

डिनर में प्रोटीन के लिए चिकन करी और चावल खाती हैं सुम्बुल। साथ ही चिलि फिश और थिन नूडल्स खाना पसंद करते हैं।

शूटिंग पर हों तो ये डिश खाकर मिटाती हैं भूख

सब्जियों, चीज और हर्ब्स से भरपूर व्हाइट सॉस पास्ता खाना पसंद है सुम्बुल को जो ट्रैवलिंग और आउटिंग के दौरान सुम्बुल खाती हैं।

खाना खाने से जुड़ी ये टिप्स देती हैं सुम्बुल

पोर्शन कंट्रोल का रखें ध्यान

सुम्बुल पोर्शन कंट्रोल (portion control) का खास ख्याल रखती हैं। वह पेटभर कर खाना नहीं खातीं। इससे उन्हें एनर्जेटिक रहने में मदद होती है। साथ ही पोर्शन कंट्रोल मोटापा रोकने और वेट लॉस करने का अच्छा तरीका है।

नाराज हों तो ना खाएं खाना

सुम्बुल कहती हैं कि कभी भी खाना खाते समय खुश रहने की कोशिश करती हैं। उनका मानना है कि खुशी-खुशी खाना खाने से ही वह शरीर को पोषण दे सकता है। सुम्बुल कहती हैं कि जब कोई गुस्से में हो तो उसे खाना नहीं खाना चाहिए।