JEE टॉपर ने बताया जीत का शॉर्ट कट, इस खास फॉर्मूला से किया एक्ज़ाम को क्रैक

JEE टॉपर ध्रुव जैन ने एक्जाम रिजल्ट्स आने के बाद अपने पढ़ाई करने के तरीके और स्ट्रेटजी के बारे में बात की। ध्रुव ने बताया कि दिन में कई घंटे पढ़ाई करने के अलावा वह रोज यह एक काम जरूर करते थे।

Jee Main 2023 Toper Dhruv Sanjay Jain Success Secrets: शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अपनी जिंदगी में हर तरह से खुद को कामयाब नहीं देखना चाहता है। लोग चाहे जो भी काम करें उसमें वे सफल होना चाहते हैं। इसके लिए वे हर तरह से प्रयास करते हैं और साथ ही कई तरह के शॉर्ट कट्स भी आजमाने से पीछे नहीं रहते। लेकिन, सच यह भी है कि सफल होने का कोई शॉर्ट कट नहीं है। सफलता या कामयाबी तभी मिलती है जब मेहनत ईमानदारी से की जाए और तैयारी पूरी हो। सफल होने के लिए अनुशासन, फोकस और सही समय पर सही तरीके से की गयी मेहनत ही काम आती है और यही वह सूत्र है जिसकी मदद से लोग अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।

ध्रुव संजय जैन (Dhruv Sanjay Jain) का नाम आज पूरे देश में गूंज रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (Bilaspur, Chattisgarh) के ध्रुव देश की सबसे महत्वूर्ण एंट्रेस एक्ज़ाम्स में से एक जी मेन 2023 ( JEE Main toppers of the January 2023 session) में टॉप रैंकर्स में से एक हैं। उन्होंने इस एक्ज़ाम में 100% मार्क्स अचीव किए हैं। ध्रुव ने एक्जाम रिजल्ट्स आने के बाद अपने पढ़ाई करने के तरीके और स्ट्रेटजी (strategy of preparations for JEE Main entrance exam) के बारे में बात की। ध्रुव ने बताया कि अच्छे मार्क्स के लिए दिन में कई-कई घंटे पढ़ाई करने के अलावा उन्होंने एक और चीज की मदद ली। ध्रुव ने बताया कि उन्होंने अध्यात्म की मदद से अपने गोल को पाने की कोशिश की। ध्रुव कहते हैं कि अध्यात्म की मदद ही से उन्हें अपने मन को शांत रखने और पढ़ाई पर फोकस ध्यान देने में मदद मिली। (Benefits of being spiritual in Hindi)

स्टुडेंट्स के लिए अध्यात्म के फायदे ( benefits of spirituality for students )

अध्यात्म का अर्थ है खुद को भीतर से पॉजिटिव महसूस कराना। अध्यात्म की मदद से लोगों को खुद से अधिक जुड़ाव महसूस होता है और इसकी वजह से मानसिक स्तर पर लोग अधिक स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। स्टुडेंट्स और पढ़ाई-लिखाई से जुड़े काम करने वालों के लिए अध्यात्म कई लिहाज से लाभकारी साबित हो सकता है। यहां पढ़ें अध्यात्म से जुड़ने या स्पिरिचुअलैटी को जीवन में जगह देने से किस तरह के फायदे (ways being spiritual is considered beneficial for health) हो सकते हैं-

अध्यात्म अपनाने से मन शांत होता है।

डिप्रेशन, तनाव और एंग्जायटी जैसी मानसिक परेशानियां कम महसूस होती हैं।

जैसी मानसिक परेशानियां कम महसूस होती हैं। इससे भविष्य को लेकर होने वाली चिंता कम होती है।

अतीत की बुरी यादें और डरावने विचारों से भी छुटकारा मिलता है।

एकाग्रता बढ़ती है और काम पर फोकस करने में मदद होती है।

