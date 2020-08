Health Benefits of Kindness: प्यार और परोपकार की शांतिदूत मानी जानेवाली मदर टेरेसा ने कहा था कि, “दया और प्रेम भरे शब्द भले ही सुनने में छोटे लगते हों , लेकिन उनकी गूंज अनंत होती है।” दया और दूसरों की भलाई का सोचना एक ऐसी भावना है जो ना केवल आपको मानसिक स्तर पर अच्छा महसूस कराती है। बल्कि, इससे सेहत को भी कई लाभ होते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि दयालु लोगों की ज़िंदगी दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा लम्बी होती है। (Health Benefits of Kindness) Also Read - खुद को मोटीवेट करने के लिए रोज सुबह करें ये 5 जरूरी काम

जी हां, लम्बी उम्र की इच्छा रखने वाले लोगों को अपने स्वभाव में दयालुता, प्रेम, आदर और परोपकार जैसी भावनाएं लानी चाहिए। क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा करने से आप एक लम्बा जीवन जी सकते हैं। Also Read - International Day of Happiness 2020: बढ़ते स्ट्रेस को करना है कम, खाएं ये हैप्पीनेस हार्मोंस बढ़ाने वाले फूड्स

क्या दयालु लोग जीते हैं लम्बी ज़िंदगी?

कुछ समय पहले अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक रिसर्च में यह बात सामने आयी कि परोपकार और दया का भाव रखने वाले लोगों के स्वास्थ्य और ज़िंदगी पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। इस रिसर्च में हिस्सा ले रहे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, ऐसे लोग जो दूसरों के साथ दया और सम्मानभरा व्यवहार करते हैं। उन लोगों की जीवन अवधि बाकी लोगों की तुलना में 5 साल तक अधिक होती है। Also Read - Oldest Man of the World: दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का गिनीज रिकॉर्ड के बाद निधन

दयालु बनें, मन और तन को होगें ये लाभ

रहते हैं ज़्यादा प्रसन्न

जर्नल ऑफ हैप्पीनेस (Journal Of Happiness ) में साल 2006 में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि जो लोग दूसरों पर दया करते हैं, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अधिक प्रसन्न महसूस रहते हैं।

मिलता है सम्मान

दया भाव रखने वाले लोगों को उनके आसपास के लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। जिससे, उन्हें सम्मान पाने का आभास होता है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी और खुद से भी प्रेम बढ़ता जाता है। नतीजतन, लोग अपनी ज़िंदगी के प्रति शुक्रगुज़ार होते हैं।

संतोष बढ़ता है

आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास जीवन में सबकुछ होते हुए भी धीरज और संतुष्टि की भावना नहीं महसूस होती। ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन की कमियां गिनाते रहते हैं। लेकिन, जब लोग जीवन में दया से जुड़ी गतिविधियों और कार्यों को जगह देते हैं तो, संतुष्टि भी बढ़ने लगती है।

