नींद की कमी से आ सकता है हार्ट अटैक, अच्छी और गहरी नींद सोने के लिए 3 एक्सपर्ट टिप्स

डॉ.उमेश श्रीकांता से जानें रोजमर्रा के जीवन में अच्छी नींद का महत्व और नींद से जुड़ी समस्याओं को कम करने के उपाय।

Importance of quality sleep: लगातार बदल रही दुनिया और भाग-दौड़भरे माहौल में लोगों को अक्सर अपनी नींद से समझौता करना पड़ता है। ऑफिस और घर के कामों से जुड़ी भागदौड़ हो या डेडलाइन पर काम खत्म करने की टेंशन, इसका सीधा प्रभाव लोगों की नींद पर पड़ता है। लेकिन क्वालिटी स्लीप की कमी (lack of quality sleep) या जरूरत से कम समय तक सोना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। डॉ.उमेश श्रीकांता ( Dr. Umesh Srikantha, Sr. Consultant - Neurosurgery, Head of Spine Services, Aster CMI Hospital, Bangalore) बता रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में अच्छी नींद का महत्व और नींद से जुड़ी समस्याओं को कम करने के तरीके। साथ ही पढ़ें अच्छी और गहरी नींद सोने के कुछ उपाय (tips to treat insomnia and sleeping problems) भी। पढ़ें यहां विस्तार से-

ठीक तरह से ना सो पाने के कारण क्या हैं? (Factors that affects sleep related problems)

स्लीप साइकिल

डॉ. उमेश श्रीकांत कहते हैं कि हमारी नींद का चक्र या स्लीपिंग साइकल मुख्यत: 2 हिस्सों में बांटा जाता है पहला, एनआरईएम (non-rapid eye movement) और दूसरा आरईएम ( rapid eye movement) चरण होता है। ये दोनों ही स्थितियां आपकी नींद और आपकी ओवरऑल हेल्थ पर असर डाल सकती हैं।

एनआरईएम स्लीप पैटर्न (NREM Sleep)

यह नींद का महत्वपूर्ण चरण है जो बाद में 4 चरणों में बांटा जाता है। हर चरण का अपना महत्व और फायदा है। नींद के पहले चरण में जहां बहुत अधिक आराम महसूस होता है।वहीं, ,स्टेज 3 और 4 में मध्यम स्तर की नींद आती है। ये सभी चरण शरीर को होने वाले डैमेज से रिकवरी और विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं।

आरईएम स्लीप पैटर्न (NREM Sleep)

नींद के इस हिस्से में ही हम सपने देख पाते हैं। इसे रैपिड आई मूमेंट स्टेज कहते हैं। यह हमारी मेमरी और भावनात्मक संतुलन (emotional regulation.) के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही इसी स्टेज पर हमारे ब्रेन में जानकारियों के संचय जैसी प्रक्रियाएं भी होती हैं। इस तरह आरईएम स्लीप पैटर्न आपको भावनात्मक स्तर पर अधिक मजबूत बनाता है और मेमरी को भी बढ़ाता है।

नींद से जुड़ी कॉमन समस्याएं क्या हैं? ( Common Sleep Disorders and Their Impact)

अनिद्रा या इंस्मोनिया

यह नींद से जुड़ी एक गड़बड़ी या डिसॉर्डर है जिसमें लोगों की नींद बार-बार टूटती है और वे ज्यादा समय के लिए सो नहीं पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे- तनाव (stress), एंग्जायटी ( anxiety) या किसी दवा का साइड-इफेक्ट (medications) आदि। अनिद्रा से राहत के लिए आपको किसी विशेषज्ञ या प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ सकती है।

स्लीप एप्निया (Sleep Apnea)

इस स्थिति में सोते समय लोगों की सांस उखड़ने लगती है। ठीक से सांस न ले पानेकी यह समस्या उन्हें बार-बार हो सकती है। इसमें जोर-जोर से खर्राटे लेना, दिन में नींद और सुबह उठने के बाद तेज सिरदर्द जैसी समस्याएं (Sleep apnea signs and symptoms) हो सकती हैं। वहीं, स्लीप एप्निया की समस्या गम्भीर होने पर कार्डियोवैस्कुलर डिजिजेज ( risk of cardiovascular disease), स्ट्रोक और अन्य गम्भीर स्थितियों का रिस्क बढ़ सकता है।

रेस्टलेस लेग सिंड्रोम (Restless Legs Syndrome)

ठीक से सो न पाने से जुड़ी एक समस्या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को हमेशा पैर हिलाते रहने की आदत हो जाती है। ऐसे लोग सोते समय भी अपने पैर हिलने से नहीं रोक पाते। ऐसे लोगों को रात में ठीक तरह से सो पाने में दिक्कत आती है जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित होती है।

अच्छी और गहरी नींद सोने के लिए क्या उपाय हैं? ( How to achieve a healthy sleep pattern)

रोज सोएं इतने घंटे

जानकारों के अनुसार अलग-अलग उम्र के लोगों को एक निश्चित अवधि की नींद की जरूरत पड़ती है। जैसे, एक वयस्क व्यक्ति को 7 से 9 घंटें सोने की सलाह दी जाती है। वहीं, टीनएजर्स और नौजवानों को 8-10 घंटें नींद की जरूरत होती है। नींद की कमी के कारण लोगों को मोटापा, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। (How long one should sleep)

स्लीप क्वालिटी सुधारें

अच्छी नींद के लिए अपने आसपास सकारात्मक और आरामदायक माहौल बनाएं। इसके लिए आप आरामदायक बिस्तर खरीदें, अपने सोने के कमरे

में शोर और रोशनी को कम करें, नींद खराब करने वाली चीजों से दूर रहें। इन सबकी मदद से आपकी स्लीप क्वालिटी में सुधार हो सकता है। इसी तरह सोने से पहले इन बातों का भी ध्यान जरूर रखें-

मोबाइल और अन्य गैजेट्स का इस्तेमाल कम करें।

सोने से पहले खुद को रिलैक्स रखें।

इसी तरह सोने से पहले टीवी, कम्प्यूटर ना देखें।

दिनचर्या सुधारें

आपको प्रकृति और अपने बॉडी क्लॉक ( circadian rhythm) के अनुसार अपनी रोज की दिनचर्या में बदलाव करने चाहिए। जैसे- सोने-जागने का समय तय कर लें, तेज म्यूजिक सुनने या किसी भी स्थिति से बचें जिससे आपकी नींद में खलल पड़े। याद रखें कि शांत माहौल और सोने से पहले मेडिटेशन और योग जैसी आपकी अच्छी आदतें आपको गहरी नींद सो पाने में सहायता कर सकती हैं।

