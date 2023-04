Controlling Stress: स्ट्रेस होने पर करें ये 5 सिम्पल काम, मिनटों में भागेगा तनाव

जब तनाव बहुत अधिक बढ़ जाए या बार-बार और लम्बे समय तक तनाव की समस्या बनी रहे तो इससे कई तरह की बीमारियां और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं।

How to control chronic stress: भागदौड़ और लगातार बढ़ते काम, प्रदूषण और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कारणों से तनाव तेजी से बढ़ रहा है और आज तनाव आजकल लगभग हर दूसरे व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस एक हिस्सा बन गया था। वहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में होनेवाली घटनाएं और स्थितियां तनाव और दुख को और भी अधिक बढ़ा देता है। ऐसे में तनाव को कम करने और अपनी मेंटल हेल्थ को संभालने के लिए लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में खुद की भावनात्मक जरूरतों को समझने की आवश्यक हो जाता है और कुछ गलतियों से बचने की भी कोशिश करनी चाहिए।

ऐसे में लोगों को तनाव को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं उसके बारे में पढ़ें यहां। (tips to deal with chronic stress in Hindi.)

तनाव को कम करने के लिए करें ये उपाय (Tips to beat chronic stress)

खुद का ख्याल रखें

आमतौर पर देखा जाता है कि तनाव महसूस होने पर या मूड खराब होने पर लोग खुद को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। ऐसे में लोग अपनी पसंद की चीजें खाना-पानी शुरू कर देते हैं। चॉकलेट, कॉफी, बर्गर और शक्कर, फैट और कार्ब्स से भरपूर फूड्स खाने लगते हैं। लेकिन, इस तरह से बेतहाशा और अनहेल्दी खाने की आदतों के कारण आपके शरीर में कई तरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए, स्ट्रेस महसूस होने पर खाने-पीने पर ध्यान दें।

थोड़ी धीमी गति से करें काम

अगर आप बहुत अधिक व्यस्त हैं या आप हमेशा अपना काम पूरे करने की जल्दबाजी में रहते हैं तो इससे आपको तनाव महसूस हो सकता है। अगर आपके लिए अपने तनाव को कंट्रोल कर पाने में दिक्कतें हों तो खुद को थोड़ा रिलैक्स करें, अपने काम को धीरे-धीरे पूरा करें और काम के बीच खुद को शांत रखने की कोशिश करें।

पौष्टिक डाइट खाएं

लो कार्ब फूड्स खाएं। फल-सब्जियां, साबुत अनाज, डेयरी प्रॉडक्ट्स, बींस और दलहन, नट्स, अंडे और मछली का सेवन करें। हर्बल टी पीएं और ढेर सारा पानी पीएं। इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंसे के लिए सीजनल सब्जियां और फल खाएं, नारियल पानी पीएं और छाछ, दही जैसी चीजों का भी नियमित सेवन करें।

इन सबके साथ-साथ अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें और रोजमर्रा के जीवन में हेल्दी आदतें अपनाएं-

You may like to read

रोजाना 20-30 मिनट की एक्सरसाइज करें।

पानी पीएं और हाइड्रेटेड रहें।

प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं।

ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें।

योग और स्वीमिंग जैसी एक्सरसाइजेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।