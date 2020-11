Benefits of Rangoli in Hindi: दिवाली के दिन घर को खूबसूरत बनाने के लिए रंग-बिरंगी रंगोली (Rangoli making on Diwali) बनाई जाती है। इससे घर की रौनक में चार-चांद लग जाता है। रंगोली से घर की खूबसूरती तो बढ़ती ही है साथ ही इससे सेहत भी दुरुस्‍त रहता है। आप सोच रहे होंगे कि रंगोली बनाने से सेहत कैसे दुरुस्त रह सकती है? जी हां, यह बात बिल्कुल सच है। रंगोली बनाने से हमारी सेहत पर भी पॉजिटिव असर होता है। जब आप रंगोली बनाते हैं, तो मन रंग-बिरंगे रंगों को देखकर खुश होता है। जब आप खुश होते हैं, तो मूड फ्रेश होता है और जब मूड फ्रेश होता है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जानें, रंगोली बनाना सेहत के लिए कैसे लाभदायक (Benefits of Rangoli making in Hindi) है… Also Read - Diwali 2020: पटाखों के प्रदूषण से आंखों को बचाने के 5 टिप्स

दिवाली पर रंगोली बनाने के सेहत लाभ (Benefits of Rangoli in Hindi)

1 रंगोली बनाना एक कला है। कला का सीधा संबंध दिल और दिमाग से होता है। जो भी महिलाएं आर्ट लवर होती हैं वह मन की शांति और दिमागी थकावट को दूर करने के लिए रंगोली बना सकती हैं। यह आपकी थकावट तो दूर करेगी ही साथ ही आपकी क्रिएटिवी को भी दूर करेगी। Also Read - Diwali 2020: पटाखे जलाते समय जल जाए स्किन, तो प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) के लिए अपनाएं ये उपाय

2 रंगोली बनाते समय आपकी उंगली और अंगूठा मिलकर ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, जो आपके मस्तिष्क को ऊर्जावान और सक्रिय बनाने के साथ-साथ बौद्ध‍िक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर आप रंगोली बनाती हैं तो इससे आपका दिमाग संतुलित रहेगा और आपकी याद करने की शक्ति, किसी बात को समझने की शक्ति बढ़ेगी। Also Read - दीवाली पर मीठा खाने से नहीं बढ़ेगा वजन बस करें ये 6 काम, खूब खाएं-पिएं और रहें फिट

3 एक्यूप्रेशर के लिहाज से भी रंगोली बनाना बेहद फायदेमंद है। रंगोली बनाते वक्‍त हाथों कि जो मुद्रा बनती है वह आपके स्‍वास्‍थ को भी प्रभावित करती है। अगर आपको हाई ब्‍लडप्रेशर की शिकायत रहती है तो रंगोली बनाने से यह दूर हो जाती है क्‍योंकि इससे मानसिक व आत्म‍िक तौर पर शांति मिलती है।

4 रंगों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव को विज्ञान और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों ने माना है। जब आप रंगों के संपर्क में आते हैं, तो इनसे उत्सर्जित ऊर्जा आप पर प्रभाव डालती है, जिससे कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं का इलाज संभव है।

5 विभिन्न रंगों और फूलों से बनाई गई रंगोली आपके घर और आसपास के वातावरण में सकारात्मक उर्जा का संचार करती है, जिससे मन प्रसन्न और वातावरण बेहद सकारात्मक होता है। इसका असर भी आपकी सेहत पर पड़ता है।

6 बदलते वक्त के साथ-साथ रंगोली बनाने की इस लोक कला में भी काफी बदलाव आए हैं मगर हकीकत यह है कि इसका महत्‍व आज भी बरकरार है।

Diwali 2020: पटाखों के प्रदूषण से आंखों को बचाने के 5 टिप्स