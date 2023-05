Brain-damaging habits: इस तरह से म्यूजिक सुनने से दिमाग को हो सकता है नुकसान, ये आदतें भी कर सकती हैं ब्रेन को डैमेज

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के अनुसार, दैनिक जीवन में लोग कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकती हैं

Brain-damaging habits: ब्रेन या मस्तिष्क जो शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है उसका स्वस्थ रहना पूरे शरीर की कार्यप्रणालियों के सही तरीके से चलने की गारंटी है। गौरतलब है कि ब्रेन ही वह अंग है जो रोजमर्रा के जीवन में होनेवाले छोटे-से-छोटे कामों के लिए भी शरीर को सिग्नल्स देता है। इसी तरह दिमाग में वह सभी जानकारियां और सूचनाएं भी जमा होती हैं जो हमें अपने आसपास प्राप्त होती हैं। इतनी ज़िम्मेदारियों के बीच हमारा नाजुक-सा दिमाग लगातार कार्य करता रहता है लेकिन, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अपने दिमाग को स्वस्थ रखने और उसे नुकसान से बचाना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के अनुसार, दैनिक जीवन में लोग कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। WHO द्वारा गिनायी गयीं इन गलतियों की पूरी लिस्ट के बारे में पढ़ें यहां। (Brain-damaging habits in Hindi)

रोजमर्रा की आदतें तो दिमाग के लिए हैं 'नुकसानदायक'

ब्रेकफास्ट स्किप करना

कई लोग सुबह ऑफिस पहुंचने की जल्दबाजी में नाश्ता नहीं करते हैं। वहीं, जिस दिन लोगों को सुबह उठने में देर हो जाती है उनके लिए समय पर अपने काम पर या कॉलेज पहुंचने की चिंता में भूख को नजरअंदाज करने की आदत भी खूब देखी जाती है। लेकिन, एक्सपर्ट्स की मानें तो सुबह नाश्ता ना करने (skipping breakfast) की वजह से शरीर में शुगर का स्तर खतरनाक स्तर तक गिर सकता है जिससे ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह पोषक तत्व प्राप्त ना हो पाने के कारण दिमाग को कार्य करने में भी परेशानी होती है। (effects of not eating breakfast on brain health)

TRENDING NOW

खान-पान पर नियंत्रण ना रखना

कुछ लोगों को खाने-पीने का इतना शौक होता है कि वे बिना सोचे-समझे ऑयली फूड, मसालेदार-चटपटे स्नैक्स और शक्कर से भरी हुई चीजें खा लेते हैं। इस प्रकार की अनहेल्दी इटिंग हैबिट्स (unhealthy eating habits) दिमाग पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। इसी तरह ओवरइटिंग की यह आदत सूझ-बूझ और निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर डालता है। इसके साथ ही अनियंत्रित खान-पान के कारण हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure Levels), मोटापा (Obesity) और दिल की बीमारियों का रिस्क (risk of heart disease) भी बहुत अधिक बढ़ जाता है।

ईयरफोन में लाउड म्यूजिक सुनना

टेक्नोलॉजी के जमाने में भला ऐसा कौन है जो मोबाइल और ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन यह आदत आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है। ईयरफोन लगाकर तेज आवाज में म्यूजिक सुनने से दिमाग के टिश्यूज को नुकसान पहुंचता है और सुनने की शक्ति कमजोर होने लगती है। इसीलिए, तेज आवाज में म्यूजिक सुनने और ईयरफोन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। (side effects of using earphones)

प्रदूषण वाले स्थानों पर जाना

खराब एयर क्वालिटी भी ब्रेन की कार्यक्षमता को कम कर सकती है। जैसा कि शरीर में बाकी अंगों की तुलना में दिमाग को ऑक्सीजन की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है। वहीं, बाहर की प्रदूषित हवा में सांस लेने से दिमाग को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन (Supply of oxygen to the brain) प्राप्त नहीं हो पाता। इससे ब्रेन की कार्यक्षमता ( brain efficiency) कम हो सकती है।

You may like to read

सोते समय चादर में सिर ढंकना

कई लोगों को सोते समय अपनी रजाई या चादर में खुद को पूरी तरह लपेटकर सोने की आदत होती है। सिर से पैर तक खुद को बिस्तर में छुपाकर सोने की यह आदत भले ही आपको आरामदायक महसूस होती हो लेकिन ऐसा करने से दिमाग बुरी तरह डैमेज हो सकता है। दरअसल, बंद जगह में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस कार्बन डायऑक्साइड (carbon dioxide) जमा होने लगती है और यहां ऑक्सीजन (oxygen) की मात्रा कम हो जाती है। इससे दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसकी कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। (Reason covering head while sleeping is bad for your brain health)

अंधेरे में समय बिताना

तेज धूप और रोशनी से बचने के लिए लोग घर में मोटे परदे लगाकर अंधेरा करते हैं और उन्हें इस तरह के माहौल में सुकून मिलता है। वहीं, बहुत से लोगों को रात के अंधेरे में घंटों मोबाइल देखने की भी आदत होती है। ऐसे लोग धूप में बचने से कतराते हैं और अधिकांश समय अंधेरे में बिताना पसंद करते हैं। लेकिन, यह आदत आपके दिमाग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रोशनी और धूप के सम्पर्क में कम आने से तनाव (stress) और डिप्रेशन (depression) जैसी मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। इसका असर दिमाग की कार्यक्षमता पर भी पड़ता है और रोजमर्रा के छोटे-मोटे काम करने में भी परेशानी महसूस होती है। इसीलिए, धूप में टहलने और उजाले में समय बिताना शुरू करें।

गुमशुम और अकेला रहना

जो लोग बहुत अधिक सोशल नहीं होते या जिनकी सामाजिक गतिविधियां और वार्तालाप बहुत कम होता है ऐसे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी कमजोर हो सकता है। केवल इक्का-दुक्का लोगों से मिलने और अधिकांश समय अकेले बिताने वाले लोगों में ब्रेन डैमेज की संभावना बहुत अधिक होती है। अकेले रहने वाले लोगों में एल्जाइमर्स की बीमारी की रिस्क भी बहुत अधिक बढ़ सकता है। (side effects of living in isolation)

ये आदतें भी हैं आपके ब्रेन के लिए बुरी

यह भी पढ़ें-

गर्मियों में लोग जहां है सुस्ती से बेहाल वहीं मिलिंद सोमन खुद को रख रहे हैं ऐसे फिट और फुर्तिला, जानें उनकी फिटनेस ट्रिक्स

Loss Of Appetite In Pregnancy: प्रेगनेंसी में भूख न लगने से बढ़ सकती है लो बर्थ वेट की संभावना, जानें anorexia nervosa के कारण और बचने के उपाय

RECOMMENDED STORIES