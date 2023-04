स्ट्रेस से ब्रेन हो सकता ठप्प, जा सकती है जान, जानें तनाव कंट्रोल करने के उपाय और डाइट टिप्स

कुछ स्टडीज में पाया गया है कि, क्रोनिक स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक आने और मौत का भी खतरा बढ़ जाता है।

Chronic stress Effects On Health And Treatments: स्ट्रेस एक ऐसी स्थिति है जिससे बचना वर्तमान में आसान तो नहीं है हालांकि, इसके दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। स्ट्रेस या तनाव लगातार बदलती लाइफस्टाल और बढ़ती भागदौड़ के कारण धीरे-धीरे एक वैश्विक और गम्भीर समस्या बन गया है। लोगों को अलग-अलग कारणों से रोजमर्रा की जिंदगी में बार-बार और बहुत अधिक तनाव महसूस हो सकता है। वहीं तनाव की वजह से लोगों को अलग-अलग तरह की समस्याएं (Stress-induced sickness) महसूस हो सकती हैं। इसमें, थकान, उलझन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और कई तरह की मानसिक समस्याएं महसूस हो सकती हैं। वहीं, कुछ स्टडीज में पाया गया है कि, क्रोनिक स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक आने और मौत का भी खतरा बढ़ जाता है। (Chronic stress Effects On Health)

स्ट्रेस की वजह से दिमाग हो सकता है ठप्प

स्ट्रेस के कारण ब्रेन की कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है। तनाव होने पर शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। यह एक हार्मोन है जो तनाव बढ़ाता है और ब्रेन को नुकसान भी पहुंचाता है। वही, लगातार तनाव में रहने से मानसिक समस्याएं भी गम्भीर हो सकती है। तनाव के कारण स्वास्थ्य को होनेवाले नुकसान से बचने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव करना महत्वपूर्ण है। वहीं, डाइट की मदद से भी इस समस्या को कंट्रोल करना आसान हो सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन भक्ति अरोरा कपूर ने कुछ ऐसी ही डाइट टिप्स शेयर कीं और लोगों को स्ट्रेस कम करने के लिए सही फूड्स का सेवन कर सकते हैं। आइए जानें तनाव कम करने वाली डाइट टिप्स के बारे में-

शक्कर वाली चीजों जैसे कैंडीज,बिस्किट, बोतलबंद ड्रिंक्स और अन्य मीठी चीजों की बजाय हेल्दी डाइट का सेवन करें।

लो-कार्ब फूड्स जैसे हरी सब्जियां, ताजे फल और साबुत अनाज का सेवन करें।

प्रोटीन रिच फूड्स जैसे दालें, मछली, लीन मीट, बींस, अंडे और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें।

नट्स और सीड्स का सेवन करें।

कैफीन वाले ड्रिंक्स जैसे चाय और कॉफी का सेवन कम करें। इसकी बजाय हर्बल टी और काढ़ा का सेवन करें।

