Benefits of Happiness: खुश रहना मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का सबसे आसान (Tips to be happy) तरीका है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो जिंदगी की हर छोटी-छोटी बातों में उदास और निराश हो जाते हैं। हम सभी के जीवन में सुख-दुख आता-जाता रहता है, लेकिन जब आप खुश (Happiness in hindi) रहते हैं, तो आप जिंदगी की हर समस्याओं और परेशानियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। दुखी रहने से ना सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है, साथ ही आपको कई तरह की सेहत संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। खुश रहने के कई सेहत लाभ होते हैं। खुश रहने से डोपामाइन नामक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। खुश रहने से नकारात्मक भावनाएं मन में नहीं आती हैं। जानें, खुश रहने से होने वाले सेहत लाभ (Benefits of Happiness in hindi) क्या-क्या हैं…

खुश रहने से इम्यूनिटी होती है मजबूत

इम्यून सिस्टम का स्वस्थ रहना आपके खुश रहने पर निर्भर करता है। खुश रहने से आपके कोल्ड और चेस्ट इंफेक्शन के खतरे ( happiness reduces chest infection ) कम होते हैं। खुश रहने से हाईपोथैलेमिक-पिटयुटरी एड्रेनल एक्सिस प्रभावित होता है जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है।

तनाव से पा सकते हैं छुटकारा

अधिक तनाव आपके कॉर्टोसोल नामक हार्मोन को उत्तेजित करता है जिससे वजन बढ़ता है, डायबीटिज की समस्या होती है और नींद प्रभावित होती है। लेकिन जो लोग हमेशा खुश रहते हैं उनके कॉर्टिसोल का स्तर नियंत्रित रहता है और तनाव भी कम (Happiness decrease stress) होता है।

शारीरिक दर्द हो कम

खुश रहना आपके शरीर में होने वाले दर्द को नियंत्रित करता है क्योंकि जो लोग खुश रहते हैं उनकी सोच और भावना सकारात्मत होती है और उन्हें दर्द से लड़ने की ताकत मिलती है जिससे दर्द कम हो जाता है।

हृदय रहे हेल्दी

खुश रहने वाले लोगों का ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है जो हार्ट डीजिज का सबसे बड़ा कारण होता है। ऐसे में जो लोग खुश रहते हैं उन्हें हार्ट डीजिज की समस्या नहीं होती है। खुशी लोगों के अंदर सकारात्मक भावना लाते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखती है।