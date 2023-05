योग से भी हट सकते हैं चेहरे के दाग-धब्बे और झुर्रियां,इन 2 योगासनों का अभ्यास है लाभकारी

चेहरे के दाग-धब्बों को साफ करने के लिए लोगों को कुछ विशेष योग आसनों का अभ्यास करने से डार्क स्पॉट्स कम हो सकते हैं।

Yoga poses for dark spots:योग का अभ्यास स्वास्थ्य की ओर बढ़ाया गया बेहतरीन कदम साबित हो सकता है क्योंकि, योगाभ्यास करने से शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है और शरीर की कार्यप्रणालियों में भी सुधार होता है। योगाभ्यास करने से पाचन तंत्र, पैंक्रियाज़, गट और किडनी जैसे अंगों की कार्य क्षमता में सुधार हो सकता है। इसी तरह, स्किन की हेल्थ भी सुधरती है। लेकिन, कुछ योगासन ऐसे भी हैं जिनके अभ्यास से चेहरे पर दिखने वाले डार्क स्पॉट्स की समस्या भी कम हो सकती है। जी हां, चेहरे के दाग-धब्बों को साफ करने के लिए लोगों को कुछ विशेष योग आसनों का अभ्यास करने से डार्क स्पॉट्स कम हो सकते हैं। यहां पढ़ें उन्हीं योग आसनों के बारे में। (Yoga poses for dark spots in Hindi)

डार्क स्पॉट्स कम करने वाले योगासन (Yoga poses for beautiful skin)

चक्रासन

त्वचा की हेल्थ और चेहरे की खबसूरती बढ़ाने के लिए चक्रासन का अभ्यास बहुत बेहतर माना जाता है। इसे एक एंटी एजिंग योगासन (anti aging yoga) भी कहा जाता है। व्हील पोज या चक्रासन में योगाभ्यास कर रहे व्यक्ति के शरीर की मुद्रा चक्र की तरह बन जाती है। चक्रासन (chakrasan or wheel pose) में चेहरे की तरफ रक्त का संचार बहुत तेज गति से होता है परिणामस्वरूप चेहरे पर ग्लो आता है और चेहरा खूबसूरत दिखायी देता है। इस योगासन के अभ्यास से त्वचा पर रिंकल्स या झुर्रियां (Wrinkles) भी देरी से दिखायी देते हैं।

नोट- चक्रासन का अभ्यास अपने ट्रेनर की देखरेख में ही करें।

सर्वांगासन

इसे सुंदरता बढ़ाने वाले योग आसन के तौर पर भी जाना जाता है क्यों सर्वांगासन का अभ्यास करने समय शरीर के सभी अंगों का आसन हो जाता है औऱ इसीलिए, इस आसन का अभ्यास करने से शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। जिससे, चेहरे और पूरे शरीर की स्किन भी बेहतर होती है।

सर्वांगासन का अभ्यास करते समय आसन करने वाले व्यक्ति को अपने पैरों को ऊपर हवा में रखना पड़ता है और गर्दन को जमीन पर रखना होता है। जबकि, कंधों पर पूरे शरीर का वजन स्थिर करना पड़ता है। इस मुद्रा में रक्त का संचार चेहरे और सिर की तरफ काफी तेज़ी से होता है और चेहरे का ग्लो बढ़ने लगता है।

सर्वांगासन के अन्य फायदे

चेहरे पर रेडिएंट ग्लो आता है।

बालों हेल्दी और शाइनी बनते हैं।

चेहरे पर पिम्पल्स और डार्क स्पॉट्स कम होते हैं।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई योग आसनों और त्वचा संबंधी समस्या से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी टिप पर अमल करने या किसी समस्या की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट का परामर्श जरूर लें।)

