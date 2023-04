प्लास्टिक सर्जरी करवाने में हो सकते हैं कई खतरे और नुकसान, एक्सपर्ट से जानें किन बातों का रखें ध्यान

World Plastic Surgery Day 2022: दुनियाभर के कई अभिनेता और अभिनेत्रियों ने प्लास्टिक सर्जरी को अपनाया है। कुछ को इसके नुकसान भी देखने पड़े हैं, ऐसे में एक्सपर्ट से जानें प्सास्टिक सर्जरी के बारे में सब कुछ।

प्सास्टिक सर्जरी क्या है, आपने कभी सोचा है। बस हम सभी ने अलग-अलग एक्टर और एक्ट्रेस को इसे करवाते हुए देखा है। साथ ही हमने उनमें इसके नुकसानों को भी देखा है। जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी वाले लोगों में कई बार गलत सर्जरी के कारण होंठ जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं या फिर कभी नाक खराब हो जाता है इत्यादि। साथ ही कभी हमने शिल्पा शेट्टी जैसी अभिनेत्रियों को भी प्सास्टिक सर्जरी करवाने के बाद और ज्यादा खूबसूरत दिखते हुए भी देखा है। लेकिन हम सभी में इसे लेकर जानकारी की कमी है। जिसके लिए हमने Dr. Parag Telang, Plastic & Reconstructive Surgeon and Director of Designer Bodyz Centre for advanced cosmetic से बात की।

क्या है प्लास्टिक सर्जरी-What is Plastic Surgery

प्लास्टिक सर्जरीशरीर के विभिन्न अंगों जैसे होंठ, नाक, ब्रेस्ट जैसी शरीर के कई अंगो को एक खास साइज और शेप देने के लिए की जाती है। इसके अलावा मेडिकल साइंस में इसे अनुवांशिक विकार व जन्मजात विकार को ठीक करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। पालस्टिक सर्जरी में रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी औक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है।

प्लास्टिक सर्जरी करवाने से पहले सर्जन के बारे में जानें ये जरूरी बातें

प्लास्टिक सर्जन जितनी अधिक बार उपचार करता है, उतना ही अधिक समय उसे अपनी तकनीक को परिष्कृत करने और उसमें विशेषज्ञता हासिल करने में होता है। इसलिए प्लास्टिक सर्जरी करवाने से पहले एक्सपर्ट के बारे में पूरी बात जान लें। इसके अलावा इस बात पर खास ध्यान दें कि प्लास्टिक सर्जन बोर्ड प्रमाणित है, इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपका सर्जन प्लास्टिक सर्जरी में विशेषज्ञता रखता है और उसके पास व्यापक प्रशिक्षण है। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी करने वाले सर्जन की कुछ सर्जरी की फोटो देखें। प्रक्रिया के पहले और बाद की कुछ तस्वीरें मांगे।

दरअसल,सभी विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जनों के पास अपने पिछले मरीजों के पहले और बाद के फोटो होने चाहिए। इसलिए, हमेशा अपनी चुनी हुई प्रक्रिया की तस्वीरें देखने के लिए कहें और सुनिश्चित करें कि आप संतुष्ट हैं और परिणामों को स्वीकार करते हैं। तस्वीरों की जांच करने के लिए सावधान रहें और यह देखना सुनिश्चित करें कि विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए परिणाम कैसे निकले।

प्लास्टिक सर्जरी करवाने से हो सकते हैं कुछ जरूरी टेस्ट

कुछ ब्लड टेस्ट से लेकर इमेजिंग तक, प्लास्टिक सर्जन (Plastic surgery risks and complications) आपके कई टेस्ट करवा सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ के बारे में उन्हें मालूम पड़ सके। उससे यह प्रश्न पूछें और यह समझें कि जिस दिन आप अपनी प्रक्रिया बुक करते हैं उस दिन से अंतिम अपॉइंटमेंट तक समय कितना लगेगा इलाज के लिए जाने से पहले, अपने प्लास्टिक सर्जन से एक बुनियादी सवाल पूछें कि आप ठीक होने के दौरान क्या महसूस कर सकते हैं, ताकि इलाज के बाद दर्द महसूस होने पर आप घबराएं नहीं। उससे इलाज के बाद ठीक होने में लगने वाले अनुमानित समय के बारे में सवाल पूछें। यह आपको काम से सही समय निकालने के लिए योजना बनाने में मदद करेगा। उपचार के बाद ठीक होने का समय प्रक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ उपचारों में रात भर रुकने की आवश्यकता होती है और ठीक होने में दो सप्ताह तक लग सकते हैं।

प्लास्टिक सर्जरी के हैं कुछ नुकसान

-प्लास्टिक सर्जरी मांसपेशियों और त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। कई बार के आस-पास मांसपेशियां खराब हो सकती हैं।

-सर्जरी काफी महंगी होती है और सही से सर्जरी ना होने पर दवा का रिएक्शन हो सकता है।

-सर्जरी के निशान पड़ सकते हैं।

-कई बार मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है।

इसलिए, प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े जोखिम और जटिलताओं के बारे में। अपने प्लास्टिक सर्जन से सर्जिकल प्रक्रिया में शामिल जोखिमों के बारे में पूछें और कुछ शोध स्वयं भी करें। प्रक्रिया से पहले, सुनिश्चित करें कि आप जोखिमों के साथ-साथ लाभों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं।