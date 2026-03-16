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गर्मी से चेहरा काला हो गया है तो 3 नुस्खे आएंगे काम, निखर उठेगी त्वचा

Garmiyo Mai Face Dark Kyu Ho Jata Hai: गर्मियां आते ही पसीने और धूल मिट्टी की चपेट में आकर हमारी स्किन डल हो जाती है। आइए जानें इसे बेहतर कैसे बनाएं।

गर्मी से चेहरा काला हो गया है तो 3 नुस्खे आएंगे काम, निखर उठेगी त्वचा

Written by Vidya Sharma |Published : March 16, 2026 6:50 PM IST

Garmiyon Mai Skin Dull Or Dark Kyu Ho Jati Hai: अभी सिर्फ मार्च ही आया है लेकिन दोपहर की गर्मी इतनी तेज हो गई है कि मानो मई-जून का समय हो। ऐसे में घर से बाहर निकलो या न निकलो, हमारी स्किन पर असर तो पड़ता ही है। अगल लक्षणों की बात करें तो गर्मी की वजह से हमारी स्किन डल और डार्क नजर आने लगती है। इसका कारण है पसीने के साथ धूल-मिट्टी और सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाला नुकसान।

ऐसे में हम सभी का पहला काम अपनी सेहत का ध्यान रखना और फिर त्वचा को नुकसान होने से बचाना होता है। अगर आप समय रहते अपने चेहरे का ध्यान नहीं रखेंगे तो स्किन पर टैनिंग, रेडनेस, ब्रेकआउट और ब्लैकहेड्स की समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में अगर आप केमिकल वाले स्किन केयर या ब्यूटी प्रोडक्ट्स त्वचा को और नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आज हम आपको गर्मी से काले पड़ रहे चेहरे पर निखार लाने के 3 असरदार नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं।

पहला नुस्खा है दही का

दही में लैक्टिक एसिड होता है जो नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह हमारी त्वचा से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में मदद करता है और त्वचा को निखारने में मदद करता है। दही में आप कई अलग-अलग चीजें मिलाकर अपने फेस पर लगा सकते हैं। जैसे कच्ची हल्दी, चावल का आटा, बेसन और शहद। ये सभी चीजें हमारी स्किन के लिए फायदेमंद होती हैं। साथ ही स्किन से एक्ने प्रॉब्लम को दूर कर स्किन को क्लियर बनाती है।

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आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?

  • सबसे पहले एक कटोरी लें और उसमें 2 चम्मच दही डाल लें।
  • अब आप इसमें 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच शहद और 2 चुटकी के हिसाब से हल्दी डाल दें।
  • इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर अपने चेहरे पर लगाएं।
  • 15-20 मिनट तक पैक को सूखने के लिए छोड़ दें और समय पूरा होने के बाद फेस वॉश कर लें।
  • देखें कैसे पहले ही इस्तेमाल में आपकी स्किन चमक उठी है।

खीरे के साथ मिलाएं गुलाब जल और शहद

अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डल नजर आने लगी है तो यह नुस्खा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें खीरा आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने और डार्क स्कार्स को हल्का करने में मदद करता है। वहीं गुलाब जल स्किन को साफ करने और टैनिंग को कम करने में मदद करता है। इन दोनों के साथ अगर आप एक चम्मच शहद मिला दें तो समय से पहले एजिंग साइन आने से रोक सकते हैं।

मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाएं ये 2 चीजें

गर्मियों में हमारी स्किन को गहराई से सफाई की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। इसके लिए मुल्तानी मिट्टी से अधिक फायदेमंद कुछ नहीं हो सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप एक कटोरी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच चंदन पाउडर और जरूरत अनुसार कच्चा दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें।

इस नुस्खे को हफ्ते में 2-3 बार आजमाएं और फिर देखें कैसे धीरे-धीरे आपकी स्किन साफ होने लगती है और स्किन से जुड़ी कई समस्याएंचुटकियों में ठीक होने लगती हैं।

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Highlights

  • गर्मियों में घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें।
  • स्किन को डल होने से बचाने के लिए दही-हल्दी का पेस्ट लगाएं।
  • कोशिश करें कि दिन में 2 बार माइल्ड क्लींजर से फेस वॉश करें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 5 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More