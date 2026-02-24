Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Scalp Par Khujli Kyu Hoti Hai: आपने जरूर ही गौर किया होगा कि कुछ महिलाएं या आपकी दोस्त कुछ हफ्ते में तीन दिन हेयर वॉश करती हैं तो कुछ सिर्फ एक दिन। लेकिन क्या इतने दिन के गैप के बाद भी उनके सिर पर खुजली नहीं होती होगी? इसका जवाब है कि हर किसी की स्कैल्प टाइप अलग-अलग होता है, यानी कि किसी की स्कैल्प ऑयली होती है, किसी की नॉर्मल तो किसी की ड्राई। ऐसे में हर किसी को बाल धोने की जरूरतें भी अलग-अलग हो सकती हैं।
ऐसे में अगर आप दो दिन से ज्यादा हेयर वॉश किए बगैर नहीं रह पा रही हैं, आपको स्कैलप में बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे- सीबम का अधिक जमा होना, फंगल ग्रोथ और डैंड्रफ, पसीना और बैक्टीरिया और हेयर प्रोडक्ट्स का बिल्डअप। अगर आप इस समस्या से जड़ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आइए आपको कुछ असरदार उपायों के बारे में बताते हैं।
जी नहीं, हर बार स्कैल्प खुजली किसी गंभीर समस्या का संकेतनहीं होती है। लेकिन अगर इसके साथ कुछ अन्य लक्षण दिखें तो डॉक्टर से मिलना व उनकी सलाह लेना जरूरी हो जाता है। जैसे- रेडनेस या सूजन, मोटी परत वाली रूसी, बालों का अधिक मात्रा में झड़ना, घाव या पपड़ी जमना आदि। ऐसे मामलों में यह सायरोसिस या गंभीर डर्मेटाइटिस का संकेत हो सकता है।
हमें अपने बालों को हफ्ते में कितनी बार धोना चाहिए, यह सीधे-सीधे आपकी स्कैल्प टाइप पर निर्भर करता है। जैसे-
इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा बार बाल धोना भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे स्कैल्प का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है और त्वचा और ज्यादा तेल बनाने लगती है।
2 दिन तक हेयर वॉश न करने पर स्कैल्प में खुजली आम बात हो सकती है, लेकिन इसका कारण समझना जरूरी है। तेल, पसीना, फंगल ग्रोथ और प्रोडक्ट बिल्ड-अप मुख्य कारण हैं। सही हेयर केयर रूटीन, संतुलित आहार और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह से इस समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information