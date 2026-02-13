Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Face Se Pigmentation Kaise Remove Kare: कुछ महिलाओं के चेहरे पर उम्र बढ़ने के साथ-साथ झाइयां दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो कुछ महिलाओं के चेहरे पर बचपन से ही पिगमेंटेशन के निशान दिखते हैं। यह दाग भले ही किसी भी उम्र में हों, लेकिन खूबसूरती को कम करने का काम करते हैं। यह एक आम समस्या बन गई है, जिसे विस्तार से समझने के लिए हमें पहले मेलेनिन को समझने की जरूरत है। आपको बता दें कि मेलेनिन हमारे शरीर में मौजूद वह पिगमेंट है जो हमारी त्वचा, बालों और आंखों को कलर देता है।
यानी कि जब हम देखते हैं कि त्वचा अधिक डार्क या कुछ हिस्सों से सफेद होने लग जाती है तो यह मेलेनिन की अधिकता और कमी की वजह से होता है। ऐसे में अपनी स्किन को क्लियर बनाने के लिए हम तरह-तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। ऐसे में हमें लगता है कि अब यह झाइयां परमानेंट ही रहेंगी। लेकिन आप गलत हैं। आज हम आपको चेहरे से झाइयों के निशान कम करने के 3 असरदार नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं।
आज हम आपको इस लेख में झाइयां मिटाने के और त्वचा को एकदम क्लियर और हेल्दी बनाने के तीन असरदार तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। इन नुस्खों को बनाने के लिए 3 अलग-अलग चीजों 3 अलग तरीकों से इस्तेमाल करने का तरीका बताने वाले हैं। ये तीन चीजें हैं दालचीनी, आलू और बादाम। आइए अब हम बिना देर किए इन रेमेडीज को बनाने का तरीका बताएं।
चेहरे से दाग-धब्बों व झाइयों को हटाने के लिए दालचीनी बुहत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। यह गुण एक्ने-पिंपल्स व दाग-धब्बों और पिगमेंटेशन को हल्का करने में मदद करता है। दालचीनी का पेस्ट बनाने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा-
आपको बता दें कि आलू में ब्लिचिंग गुण होते हैं, जो हमारे चेहरे से दाग-धब्बों को हल्का करने और स्किन टोन को इवन बनाने में मदद करते हैं। लेकिन आलू आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है, इसलिए आप इसे हमारे बताए तरीकों से लगाएंगे तो स्किन क्लियर भी हो जाएगी और चेहरे से झाइयों के निशान भी कम कर देंगे।
चेहरे पर आलू लगाने के लिए पहले आप एक कटोरी में 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 2-3 चम्मच आलू का रस और 1 चम्मच गुलाब जल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।
आपको बता दें कि बादाम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं। यही कारण है कि फेस मसाज के लिए भी बादाम के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। आलमंड ऑयल स्किन को गहराई से नरिश करने के साथ-साथ स्कार्स को हल्का करने में भी मदद करता है। आपको बस करना यह है कि अपने हाथों पर आधा चम्मच एलोवेरा जेल और उसमें 3-4 बूंद बादाम के तेल की डालनी है।
इन दोनों को हाथों में ही अच्छे से मिक्स कर लें और फिर अपने चेहरे पर मसाज करते हुए लगाएं। जब तक जेल आपके फेस पर सूख सा न जाए, जब तक इसे लगाएं और फिर सूखने के लिए छोड़ दें। आप चाहें तो इसे रात भर लगाकर छोड़ सकते हैं, वरना 15 मिनट के लिए लगाकर रखें। कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information