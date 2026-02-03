क्यों हर हफ्ते तकिए का कवर बदलने की सलाह देते हैं स्किन एक्सपर्ट?

Chehre Par Acne Hone Ka Karan: आपने यह तो जरूर सुना होगा कि अगर आप लंबे समय तक एक ही तकिए के कवर का इस्तेमाल करते हैं तो चेहरे पर एक्ने-पिंपल्स बढ़ जाते हैं! आइए डॉक्टर से जानते हैं यह कितना सच है।

Pillow Cover Or Skin Care Tips: अगर आप स्किनकेयर रूटीन में महंगे फेस वॉश, सीरम और क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर पिंपल्स, रैशेज या एलर्जी बार-बार हो रही है, तो वजह आपकी तकिए की कवर भी हो सकती है। आकाश हेल्थकेयर की विजिटिंग कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट और लेप्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनू मलिक सलाह देती हैं कि तकिए का कवर हर हफ्ते जरूर बदलें। इसका कारण सिर्फ साफ-सफाई नहीं, बल्कि त्वचा को बैक्टीरिया, धूल और ऑयल के असर से बचाना भी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, हम रोज रात को सोते समय चेहरे, बालों और स्कैल्प से निकलने वाला तेल, पसीना और डेड स्किन सेल्स तकिए के कवर पर जमा हो जाते हैं। इसके साथ ही कमरे की धूल, प्रदूषण के कण और कभी-कभी मेकअप के अवशेष भी फैब्रिक में चिपक जाते हैं। यह सब मिलकर तकिए के कवर को बैक्टीरिया और फंगस के लिए “परफेक्ट जगह” बना देता है। आइए आपको इस विषय पर थोड़ी बारीकी से जानकारी देते हैं।

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू बताते हैं, ‘लोग अक्सर फेस वॉश और क्रीम बदलते रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि तकिए का कवर भी रोज चेहरे को टच करता है। अगर कवर पर तेल, पसीना और बैक्टीरिया जमा हैं, तो वह सीधे स्किन पोर्स को ब्लॉक कर सकता है और एक्ने बढ़ा सकता है।’ इसलिए जरूरी है कि आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट को बदलने से पहले तकिए का कवर बदलें और फिर रिजल्ट देखें।

पिंपल्स और एक्ने बढ़ने की बड़ी वजह

डॉक्टर बताती हैं कि जब आप सोते हैं तो आपका चेहरा कई घंटों तक तकिए के संपर्क में रहता है। गंदा तकिया कवर त्वचा के पोर्स में गंदगी और बैक्टीरिया पहुंचाकर ब्लैकहेड्स, वाइटहेड्स और पिंपल्स की समस्या बढ़ा सकता है। खासकर ऑयली स्किन वालों में यह परेशानी जल्दी नजर आती है।

एलर्जी और खुजली भी हो सकती है

तकिए के कवर में धूल के कण (Dust mites) और एलर्जन जमा हो सकते हैं। इससे चेहरे पर लालपन, खुजली, छोटे-छोटे दाने या रैशेज की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को सेंसिटिव स्किन या एलर्जी की समस्या रहती है, उनके लिए साफ तकिया कवर बेहद जरूरी है।

हेयर और स्कैल्प की दिक्कतें भी जुड़ी हैं

बालों में डैंड्रफ या स्कैल्प इंफेक्शन होने पर उसका असर भी तकिए पर आता है। यह बैक्टीरिया और फंगस चेहरे तक पहुंच सकता है, जिससे माथे और गालों पर पिंपल्स बढ़ सकते हैं। इसे ‘फोरहेड एक्ने’ का एक कारण माना जाता है।

स्किन एक्सपर्ट की सलाह: कितने दिन में बदलें कवर?

डॉक्टरों का कहना है कि सामान्य तौर पर तकिए का कवर हर 5-7 दिन में बदलना सही माना जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत पसीना आता है, आप ऑयली स्किन वाले हैं, या एक्ने की समस्या ज्यादा है, तो इसे हर 3-4 दिन में बदलना बेहतर होगा।

आसान टिप्स

कॉटन या सॉफ्ट फैब्रिक का कवर इस्तेमाल करें

बहुत ज्यादा खुशबू वाले डिटर्जेंट से बचें (सेंसिटिव स्किन में)

मेकअप लगाकर कभी न सोएं

बालों में तेल लगाकर सोते हैं तो कवर जल्दी बदलें

स्किन को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि आपकी “स्लीप हाइजीन” भी जरूरी है। तकिए का कवर हर हफ्ते बदलना एक छोटा कदम है, लेकिन यह पिंपल्स, एलर्जी और स्किन इंफेक्शन से बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

