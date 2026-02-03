Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Pillow Cover Or Skin Care Tips: अगर आप स्किनकेयर रूटीन में महंगे फेस वॉश, सीरम और क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर पिंपल्स, रैशेज या एलर्जी बार-बार हो रही है, तो वजह आपकी तकिए की कवर भी हो सकती है। आकाश हेल्थकेयर की विजिटिंग कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट और लेप्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनू मलिक सलाह देती हैं कि तकिए का कवर हर हफ्ते जरूर बदलें। इसका कारण सिर्फ साफ-सफाई नहीं, बल्कि त्वचा को बैक्टीरिया, धूल और ऑयल के असर से बचाना भी है।
विशेषज्ञों के अनुसार, हम रोज रात को सोते समय चेहरे, बालों और स्कैल्प से निकलने वाला तेल, पसीना और डेड स्किन सेल्स तकिए के कवर पर जमा हो जाते हैं। इसके साथ ही कमरे की धूल, प्रदूषण के कण और कभी-कभी मेकअप के अवशेष भी फैब्रिक में चिपक जाते हैं। यह सब मिलकर तकिए के कवर को बैक्टीरिया और फंगस के लिए “परफेक्ट जगह” बना देता है। आइए आपको इस विषय पर थोड़ी बारीकी से जानकारी देते हैं।
त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू बताते हैं, ‘लोग अक्सर फेस वॉश और क्रीम बदलते रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि तकिए का कवर भी रोज चेहरे को टच करता है। अगर कवर पर तेल, पसीना और बैक्टीरिया जमा हैं, तो वह सीधे स्किन पोर्स को ब्लॉक कर सकता है और एक्ने बढ़ा सकता है।’ इसलिए जरूरी है कि आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट को बदलने से पहले तकिए का कवर बदलें और फिर रिजल्ट देखें।
डॉक्टर बताती हैं कि जब आप सोते हैं तो आपका चेहरा कई घंटों तक तकिए के संपर्क में रहता है। गंदा तकिया कवर त्वचा के पोर्स में गंदगी और बैक्टीरिया पहुंचाकर ब्लैकहेड्स, वाइटहेड्स और पिंपल्स की समस्या बढ़ा सकता है। खासकर ऑयली स्किन वालों में यह परेशानी जल्दी नजर आती है।
तकिए के कवर में धूल के कण (Dust mites) और एलर्जन जमा हो सकते हैं। इससे चेहरे पर लालपन, खुजली, छोटे-छोटे दाने या रैशेज की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को सेंसिटिव स्किन या एलर्जी की समस्या रहती है, उनके लिए साफ तकिया कवर बेहद जरूरी है।
बालों में डैंड्रफ या स्कैल्प इंफेक्शन होने पर उसका असर भी तकिए पर आता है। यह बैक्टीरिया और फंगस चेहरे तक पहुंच सकता है, जिससे माथे और गालों पर पिंपल्स बढ़ सकते हैं। इसे ‘फोरहेड एक्ने’ का एक कारण माना जाता है।
डॉक्टरों का कहना है कि सामान्य तौर पर तकिए का कवर हर 5-7 दिन में बदलना सही माना जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत पसीना आता है, आप ऑयली स्किन वाले हैं, या एक्ने की समस्या ज्यादा है, तो इसे हर 3-4 दिन में बदलना बेहतर होगा।
स्किन को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि आपकी “स्लीप हाइजीन” भी जरूरी है। तकिए का कवर हर हफ्ते बदलना एक छोटा कदम है, लेकिन यह पिंपल्स, एलर्जी और स्किन इंफेक्शन से बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information