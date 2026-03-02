Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Ladko Ke Face Par Acne: पहले अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनके चेहरे पर जो पिंपल्स होते हैं वह होते हैं और कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। साथ ही उनके स्कार्स भी ज्यादा नहीं छूटते हैं। वहीं अगर हम लड़कों की बात करें तो उनके चेहरे, खासकर गाल पर सबसे ज्यादा पिंपल्स होना एक बहुत सामान्य समस्या है। किशोरावस्था से लेकर 30 साल की उम्र तक लड़कों को कई बार मुंहासे निकलते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं।
कई लोग इसे उम्र का प्रभाव मानते हैं जो सच भी है, लेकिन और भी कई कारण हैं जो पुरुषों के चेहरे पर एक्ने-पिंपल्स का कारण बनते हैं। आज हम आपको इस लेख में ऐसे ही 5 कारणों के बारे में बताने वाले हैं जो लड़कों के चेहरे पर आने वाले एक्ने का कारण बनते हैं। तो अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं तो आइए बिना देर किए हम रीजन जानते हैं।
लड़कियों की तरह लड़कों में भी पिंपल्स का सबसे बड़ा कारण हार्मोन ही होता है। किशोरावस्था और युवावस्था में ये हार्मोन ज्यादा बनते हैं, जिससे चेहरे के सीबम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, स्किन ज्यादा ऑयली हो जाती है, पोर्स बंद हो जाते हैं और पिंपल्स बनने लगते हैं। इसी वजह से लड़कों में लड़कियों की तुलना में पिंपल्स ज्यादा होते हैं।
लड़कों के गालों पर पिंपल्स होने का एक कारण यह भी है कि उनके फेस के इस हिस्से में तेल ज्यादा बनता है। जिसका कारण पसीना, धूल, बार-बार चेहरा छूना, गलत फेस वॉश का इस्तेमाल करना आदि हो सकता है। जब तेल और गंदगी मिलते हैं, तो पोर्स बंद हो जाते हैं। यह स्किन ब्रेकआउट और एक्ने स्कार्स का कारण बनते हैं।
लड़के अपने बियर्ड को शेव करते हैं, जो पिंपल्स होने का एक खास कारण हो सकता है। जैसे आपका गलत तरीके से शेविंग करना, स्किन का कट जाना, पुराने ब्लेड का इस्तेमाल करना आदि। इसके अलावा जो लड़के अपनी बियर्ड को बड़ा रखते हैं, वह दाढ़ी वाले हिस्से की साफ-सफाई नहीं रखते हैं। जिसकी वजह से वहां पसीना और गंदगी जमा हो जाते हैं और एक्ने का कारण बनते हैं।
अक्सर देखा जाता है कि लड़के वॉशरूम में भी फोन का इस्तेमालकरते हैं। जिसकी वजह से फोन में बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और फिर वहीं गंदे हाथ लड़के अपने फेस पर लगाते हैं। जाहिर सी बात है गंदे हाथ चेहरे पर लगेंगे तो बैक्टीरिया स्किन पर फैलेगा ही। साथ ही वह जिस तकिए में सिर रखकर सोते हैं, वह भी महीनों तक नहीं बदलते हैं। जिससे चेहरे पर सिर को तेल तकिए के जरिए वापस फेस पर लग जाता है।
ज्यादातर लड़के ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और बाजार का मसालेदार नॉन वेज खाते हैं। इसकी वजह से गट हेल्थ खराब होती है और जब गट पर प्रभाव पड़ता है तो सीधा असर स्किन पर देखने को मिलता है। इसलिए आपने गौर किया होगा कि जिस वीक आप बाहर का खाते हैं, उस समय फेस एक्ने-पिंपल्स से भरा रहता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
