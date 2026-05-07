डर्मेटोलॉजिस्ट क्यों चेहरे पर घरेलू नुस्खे लगाने से मना करते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह

आज भी हम स्किन ग्लो या किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन स्किन एक्सपर्ट्स की घरेलू नुस्खों के बारे क्या राय है इस लेख में हम इस बारे में जानेंगे। अगर आप भी घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है।

Written By: Mukesh Sharma | Updated : May 7, 2026 2:59 PM IST

why dermatologist say no to home remedies for skin (Image Credit: chatgpt)

अपनी स्किन पर इस्तेमाल किए गए घरेलू नुस्खों को लेकर लोगों को कुछ भ्रम हैं, उन्हें लगता है कि घरेलू नुस्खों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और घरेलू नुस्खा एक व्यक्ति पर काम करता है, वह सभी पर असर करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि हर व्यक्ति की स्किन अलग होती है, किसी की ऑयली, किसी की ड्राई तो किसी की स्किन सेंसिटिव होती है। ऐसे में नींबू, हल्दी, बेकिंग सोडा या टूथपेस्ट जैसी चीजें हर स्किन पर एक जैसा असर नहीं करतीं। कई बार ये चीजें त्वचा में जलन, रैशेज या एलर्जी का कारण बन सकती हैं, इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट बिना जांच के कुछ भी लगाने से मना करते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए टूथपेस्ट दांतों की सफाई के लिए होता है, उसको स्किन पर लगाने का क्या मतलब है? अगर आप भी अक्सर स्किन पर घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार यह जरूर जान लें कि डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. डॉ. निपुण जैन इस बारे में क्या कहते हैं।

घरेलू नुस्खों को “नेचुरल” कहकर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। नींबू में मौजूद एसिड, बेकिंग सोडा का हाई pH और कुछ तत्वों की तीव्रता त्वचा की बाहरी परत (स्किन बैरियर) को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे त्वचा की नमी कम हो सकती है और लंबे समय में स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। डॉ. निपुण जैन यूनिट हेड एंड सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट दिल्ली

सही मात्रा और तरीका न पता होना

घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उन्हें तैयार करने व लगाने का सही तरीका और सही मात्रा तय नहीं होती है। लोग इंटरनेट या सुनी-सुनाई बातों के आधार पर कुछ भी मिला लेते हैं और सीधे चेहरे पर लगा लेते हैं। इससे स्किन पर रिएक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। हम इसलिए वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट किए गए प्रोडक्ट्स की सलाह देते हैं, जिनकी मात्रा और प्रभाव पहले से तय होते हैं।

Home remedies side effects (image credit: chatgpt)

इन्फेक्शन और स्किन डैमेज का खतरा

कच्ची या बिना साफ की गई चीजें चेहरे पर लगाने से बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, किचन में रखी चीजें हमेशा स्टेरलाइज्ड नहीं होतीं। इन्हें सीधे चेहरे पर लगाने से स्किन पर पिंपल्स, इन्फेक्शन या सूजन हो सकती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ साफ-सफाई और सुरक्षित उत्पादों पर जोर देते हैं, न कि किचन में रखी चीजों और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करने पर।

right skin care product (image credit: chatgpt)

समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचते घरेलू उपाय

घरेलू नुस्खे अक्सर सिर्फ ऊपर-ऊपर असर करते हैं, लेकिन स्किन की असली समस्या जैसे एक्ने, पिगमेंटेशन या हार्मोनल इश्यू का समाधान नहीं कर पाते। कई बार लोग लंबे समय तक घरेलू उपाय करते रहते हैं और सही इलाज में देरी हो जाती है, जिससे समस्या और बढ़ सकती है। हम चेहरे पर घरेलू नुस्खों से इसलिए मना करते हैं क्योंकि ये हर किसी के लिए सुरक्षित या प्रभावी नहीं होते। त्वचा से जुड़ी किसी भी समस्या में बेहतर है कि विशेषज्ञ की सलाह लें और अपनी स्किन टाइप के अनुसार सही और सुरक्षित उपचार अपनाएं। याद रखें, थोड़ी सी लापरवाही आपकी त्वचा को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती है।

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डिसक्लेमर: यह लेख स्किन से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां देने के उद्देश्य से लिखा गया है और लेख में दी गई किसी भी जानकारी का इलाज स्किन से जुड़ी समस्याओं या किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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