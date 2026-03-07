क्यों काले हो जाते हैं कुछ लोगों के होंठ, एक्सपर्ट बता रहे हैं इसके कारण

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
होंठ हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। आमतौर पर हेल्दी होंठों की निशानी होती है वो गुलाबी नजर आते है। लेकिन कई लोगों लोगों के होंठ धीरे-धीरे काले या गहरे रंग के हो जाते हैं। होंठों के रंगों का काला पड़ना न केवल सुंदरता को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि कई बार यह शरीर में मौजूद गंभीर बीमारी का संकेत भी देता है। दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित यथार्थ हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के हेड डॉ. संजय गुप्ता बताते हैं कि काले होंठ केवल धूम्रपान की वजह से होते हैं, लेकिन इसके पीछे लाइफस्टाइल, खाने में पोषण की कमी, एलर्जी भी जिम्मेदार होते हैं।
डॉ. संजय गुप्ता बताते हैं कि कई मामलों में काले होंठ केवल लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या होते हैं, लेकिन कभी-कभी यह बीमारी का संकेत हो भी सकता है। काले होंठ के पीछे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं।
डॉक्टर कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के होंठ लंबे समय तक काले रहते हैं, तो उन्हें इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। होंठों के कालेपन की समस्या में किसी प्रकार के घरेलू नुस्खे को आजमाने से बचना चाहिए। कई बार घरेलू नुस्खे काले होंठों को ठीक करने की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। इससे होंठों की समस्या कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
