Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

क्यों काले हो जाते हैं कुछ लोगों के होंठ, एक्सपर्ट बता रहे हैं इसके कारण

होंठों का काला होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे धूम्रपान, धूप, पोषण की कमी या खराब लाइफस्टाइल। आइए इस बारे में जानते हैं डॉ. संजय गुप्ता से।

क्यों काले हो जाते हैं कुछ लोगों के होंठ, एक्सपर्ट बता रहे हैं इसके कारण
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Sanjay Gupta

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 7, 2026 9:17 AM IST

होंठ हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। आमतौर पर हेल्दी होंठों की निशानी होती है वो गुलाबी नजर आते है। लेकिन कई लोगों लोगों के होंठ धीरे-धीरे काले या गहरे रंग के हो जाते हैं। होंठों के रंगों का काला पड़ना न केवल सुंदरता को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि कई बार यह शरीर में मौजूद गंभीर बीमारी का संकेत भी देता है। दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित यथार्थ हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के हेड डॉ. संजय गुप्ता बताते हैं कि काले होंठ केवल धूम्रपान की वजह से होते हैं, लेकिन इसके पीछे लाइफस्टाइल, खाने में पोषण की कमी, एलर्जी भी जिम्मेदार होते हैं।

होंठ काले होने के कारण क्या हैं?

  1. धूम्रपान (Smoking)- समय के साथ होंठ का रंग बदल रहा है और वो गुलाबी से काले हो रहे हैं, तो इसके पीछे धूम्रपान मुख्य कारण हो सकता है। सिगरेट में मौजूद निकोटिन और टार होंठों की त्वचा पर असर डालते हैं, जिससे धीरे-धीरे होंठों का रंग गहरा हो सकता है।
  2. कैफीन का सेवन करना- चाय और कॉफी का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से भी होंठों का रंग गहरा पड़ने पड़ता है। डॉ. संजय गुप्ता कहते हैं कि चाय और कॉफी पीने से शरीर डिहाइड्रेशन पैदा हो जाती है। जिससे होंठ सूखे और काले दिखने लगते हैं।
  3. धूप में ज्यादा रहना- ज्यादा समय तक धूप में रहने से होंठों की त्वचा में मेलानिन का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ जाता है। इससे होंठों का रंग गहरा होने लगता है।
  4. लिपस्टिक के कारण- कुछ लिपस्टिक, टूथपेस्ट या स्किन प्रोडक्ट्स से भी होंठों पर एलर्जी हो जाती है। इससे भी होंठ काले पड़ने लगते हैं।
  5. हार्मोनल बदलाव- कुछ लोगों में हार्मोनल बदलाव के कारण भी त्वचा और होंठों के रंग में बदलाव देखा जा सकता है। पीरियड्स अनियमित होने, थायराइड जैसी बीमारी भी होंठों के काले पड़ने का कारण बनते हैं।

क्या काले होंठ किसी बीमारी का संकेत हो सकते हैं?

डॉ. संजय गुप्ता बताते हैं कि कई मामलों में काले होंठ केवल लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या होते हैं, लेकिन कभी-कभी यह बीमारी का संकेत हो भी सकता है। काले होंठ के पीछे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं।

  1. एनीमिया (खून की कमी)
  2. विटामिन की कमी
  3. हार्मोनल असंतुलन
  4. एलर्जी या स्किन डिजीज

डॉक्टर कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के होंठ लंबे समय तक काले रहते हैं, तो उन्हें इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। होंठों के कालेपन की समस्या में किसी प्रकार के घरेलू नुस्खे को आजमाने से बचना चाहिए। कई बार घरेलू नुस्खे काले होंठों को ठीक करने की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। इससे होंठों की समस्या कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाती है।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Also Read

More News

Highlights

  • होंठों का रंग काला होना कई कारणों से होता है।
  • काले रंग के होंठ कैफीन ज्यादा सेवन करने से होता है।
  • सिगरेट पीने से भी होंठ काले हो जाते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More