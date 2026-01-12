शरीर में किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? जानें कौन-सा पोषक तत्व बालों के लिए होता है जरूरी

Hair Fall in Hindi: बालों के लिए विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन बहुत जरूरी होते हैं। शरीर में इनकी कमी से बाल झड़ सकते हैं। इसलिए आपको पोषक तत्वों से भरपूर डाइट जरूर लेनी चाहिए।

Hair Fall Causes in Hindi: क्या आपको पता है विटामिन्स सिर्फ शरीर के लिए नहीं बालों के लिए भी जरूरी होता है? जब शरीर में विटामिन्स की कमी (Vitamins Deficiency) होती है तो इसका असर बालों पर भी पड़ता है। जी हां, विटामिन्स की कमी से बाल असमय सफेद होने लगते हैं, बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से गंजापन भी हो सकता है। इसलिए अगर आपके तेजी से बाल झड़ रहे हैं तो एक बार विटामिन्स की जांच जरूर कराएं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन-से विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं। तो आपको बता दें कि कई तरह के विटामिन्स जैसे-डी, बी12 और बी7 आदि बालों के झड़ने का कारण (Hair Loss Reasons in Hindi) बन सकते हैं। इसलिए अपनी डाइट में पोषक तत्वों को जरूर शामिल करें। अगर इसके बावजूद भी बालों का झड़ना बंद न हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और इसके पीछे के कारण का पता लगाए। इसके बाद ही बालों के झड़ने को रोकने में मदद मिल सकती है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने जीविशा क्लिनिक गुजरांवाला टाउन और यमुना विहार की फाउंडर और चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आकृति गुप्ता से बातचीत की-

शरीर में किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं?

शरीर में कई विटामिन्स की वजह से बालों का झड़ना शुरू हो सकता है। डॉ. आकृति गुप्ता के अनुसार, बाल झड़ने का सबसे आम कारण शरीर में विटामिन डी, विटामिन बी12 और विटामिन बी7 (बायोटिन) है। इसके अलावा, शरीर में आयरन की कमी भी बालों के झड़ने का कारण (Hair Loss Causes in Hindi) बन सकता है।

विटामिन डी बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स (Hair Follicles) के लिए जरूरी होता है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो हेयर फॉलिकल्स कमजोर होते हैं और बाल पतले होकर गिरने लगते हैं।

शरीर में विटामिन बी12 की कमी (Vitamin B12 ki Kami) से भी बाल झड़ने लगते हैं। इसकी कमी से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब विटामिन बी12 की कमी होती है तो बालों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इससे हेयर फॉल की समस्या (Hair Fall in Hindi) बढ़ सकती है।

शरीर में विटामिन बी7 यानी बायोटिन की कमी से बाल पतले और कमजोर होकर टूटने लगते हैं। यह गंभीर हेयर फॉल का कारण (Hair Fall Causes in Hindi) बन सकता है।

शरीर में आयरन की कमी (Iron ki Kami) से भी बाल झड़ने लगते हैं। इसकी कमी से बालों की ग्रोथ साइकिल (Hair Growth Cycle) बिगड़ सकती है और हेयर फॉल हो सकता है।

कौन-से विटामिन का क्या रोल है?

जिस तरह से विटामिन शरीर के लिए जरूरी होता है। उसी तरह यह बालों के लिए भी अच्छा होता है। हालांकि, कोई भी एक विटामिन बालों के झड़ने (Roles of Vitamin in Hair Fall) को पूरी तरह से रोक नहीं सकता है। लेकिन, बालों को मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ विटामिन्स जरूर शामिल करने चाहिए।

विटामिन ई (Vitamin E)- यह बालों के लिए बेहद जरूरी होता है। विटामिन ई एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, जो बालों को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन डी (Vitamin D)-विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, बालों के लिए भी जरूरी होता है। यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है। विटामिन बी12 (VitaminB12)- नर्वस सिस्टम के लिए काफी जरूरी होता है। हालांकि, यह बालों तक पोषण पहुंचाने में भी मदद करता है। इसलिए अपनी डाइट में इस विटामिन को जरूर शामिल करें। विटामिन बी7 (Vitamin B7)- बालों के लिए बायोटिन या विटामिन बी7 काफी जरूरी होता है। यह बालों की संचरना को सुधारता है और बालों को टूटने से बचाता है।

कौन-सी बीमारी की वजह से बाल झड़ते हैं?

जब भी किसी व्यक्ति के जरूरत से ज्यादा बाल झड़ते हैं, तो उसके मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है? इस पर डॉ. आकृति गुप्ता बताती हैं, "कई बीमारियां बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं। इसमें थायराइड, एनीमिया, पीसीओएस, डायबिटीज और ऑटोइम्यून बीमारियां शामिल हो सकती हैं। इन बीमारियों की वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है।"

You may like to read

इसके अलावा डेंगू और टाइफाइड जैसी वायरल बीमारियों की वजह से भी कुछ समय के लिए तेजी से बाल झड़ सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं या नींद की कमी है तो बालों की ग्रोथ साइकिल प्रभावित हो सकती है और आपके बाल झड़ सकते हैं।

ऐसा क्या खाएं जिससे बाल झड़ना बंद हो जाए?

शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बालों का झड़ना बंद करने के लिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन्स से भरपूर आहार शामिल करना चाहिए।

बालों का झड़ना (Hair Control Tips) बंद करने के लिए अपनी डाइट में दूध, दही, सोया, पनीर, दालें और अंडे जरूर शामिल करें।

बालों का झड़ना रोकने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी करें। नट्स और सीड्स (Nuts and Seeds for Hair Fall in Hindi) खाने से भी शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं।

डाइट में फलों को शामिल करें। अपनी डाइट में संतरा, सेब और अमरूद (Fruits Benefits for Hair) आदि शामिल करें।

बालों के लिए कौन-सी विटामिन की गोली अच्छी है?

डॉ. आकृति गुप्ता बताती हैं, "किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के कोई गोली नहीं लेनी चाहिए, भले ही विटामिन की क्यों न हो। लेकिन, बालों के लिए बायोटिन, विटामिन डी, विटामिन बी12, आयरन, जिंक मल्टीविटामिन टैबलेट्स अच्छे होते हैं। लेकिन, हर व्यक्ति के लिए इसकी डोज और जरूरत अलग-अलग होती है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट्स भी बालों के झड़ने की समस्या को बढ़ा सकते हैं।"

कौन-सा विटामिन बालों को घना करता है?

बालों को घना बनाने के लिए आपको विटामिन डी, आयरन और बायोटिन सप्लीमेंट्स जरूर लेने चाहिए। इनके सेवन से बालों की लंबाई बढ़ती है या साफ ही बालों का वॉल्यूम भी सही होता है। ये विटामिन्स नए बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं।

कौन-सा तेल लगाने से बाल नहीं झड़ते हैं?- Which Oil is Good for Hair in Hindi

डॉ. आकृति गुप्ता बताती हैं, "कोई भी तेल बालों के झड़ने को पूरी तरह नहीं रोक सकता है। लेकिन, बालों को मजबूत बनाने के लिए आप नारियल तेल, बादाम का तेल और अरंडी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल लगाने से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। इससे बालों की ग्रोथ भी सही तरीके से होती है। इसलिए सप्ताह में 1-2 बार बालों पर तेल जरूर लगाना चाहिए। हेयर ऑयलिंग के 2 घंटे बाल बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें। इससे बालों को मजबूती मिलेगी और बालों की ग्रोथ (Hair Growth Tips in Hindi) तेजी से होगी।"

विटामिन, मिनरल्स और बालों के झड़ने का कनेक्शन क्या है?

डॉ. आकृति गुप्ता के अनुसार, बालों की सेहत, शरीर के पोषण स्तर से सीधे जुड़ी होती है। दरअसल,जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है तो बालों की जड़ें सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं।

शरीर में विटामिन डी (Vitamin D) हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव रखता है, इसकी कमी बालों की ग्रोथ को रोक सकता है। इसके अलावा, कई अन्य विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से भी बालों का झड़ना तेजी से शुरू हो सकता है।

आयरन (Iron) बालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जरूरी होता है। शरीर में आयरन की कमी से बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं। इसकी वजह से बाल उम्र से पहले सफेद भी हो सकते हैं।

विटामिन बी12 (Vitamin B12) नए सेल्स के निर्माण में मदद करता है। शरीर में विटामिन बी12 की कमी से हेयर ग्रोथ रुक सकती है। बालों की ग्रोथ के लिए विटामिन बी12 बहुत जरूरी होता है।

डॉ. आकृति कहती है कि बालों पर महंगे प्रोडक्ट्स लगाने से ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे, तो इससे बालों का झड़ना रुक सकता है। इसलिए बालों का झड़ना रोकने के लिए आपको बैलेंस डाइट (Balance Diet for Hair Fall in Hindi) लेना जरूरी है।

बालों के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व कौन सा है?

जिस तरह हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। उसी तरह, बालों के लिए भी प्रोटीन जरूरी होता है। प्रोटीन की कमी से सेहत और बालों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। बालों को मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर शामिल करना चाहिए। रोजाना प्रोटीन लेने से बाल मजबूत बनेंगे और हेयर फॉल भी कंट्रोल (Hair Fall Control Tips in hindi) होने लगेगा।

TRENDING NOW

Highlights

बालों का झड़ना रोकने के लिए हेयर ऑयलिंग जरूर करें।

बालों का झड़ना रोकने के लिए अपनी डाइट में विटामिन्स और प्रोटीन जरूर शामिल करें।

विटामिन डी की कमी से बाल झड़ सकते हैं। इसके अलावा, विटामिन बी12 और बी7 भी बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।