किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं, डॉक्टर बता रहे हैं कौन सा पोषक तत्व है काले बालों के लिए जरूरी

Kis Vitamin ki kami se bal Safed hote hai : बालों का कम उम्र में सफेद होना मुख्य रूप से विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। इसके अलावा, विटामिन B7 (बायोटिन), D, E और B9 (फोलेट) की कमी भी बालों को प्रभावित करती है।

आपके बालों के झड़ने की मुख्य वजह तेल, शैंपू या कंडीशनर नहीं बल्कि विटामिन की कमी है। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. चांदनी जैन गुप्ता का कहना है कि शरीर में बायोटिन (Vitamin B7), विटामिन D, विटामिन C की कमी से बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं इन विटामिन की कमी होने से स्किन से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कौन से विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं और विटामिन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है।

1. विटामिन D की कमी

डर्मोटॉलिजस्ट का कहना है कि भारत में ज्यादातर महिलाओं में बालों के झड़ने की समस्या विटामिन D की कमी से होती है। विटामिन D बालों के हेयर फॉलिकल्स (Hair Follicles) को एक्टिव रखने में मदद करता है। विटामिन D नए बालों की ग्रोथ के लिए अहम विटामिन है। धूप में कम रहना और इंडोर लाइफस्टाइल विटामिन D की कमी का प्रमुख कारण है। विटामिन डी की कमी से बालों के झड़ने की समस्या मुख्य रूप से ऑफिस में काम करने वाले लोगों में ज्यादा होती है।

विटामिन D की कमी में क्या खाना चाहिए

विटामिन डी का मुख्य स्त्रोत सुबह की धूप है। इसकी पूर्ति के लिए रोजाना 15 मिनट धूप में जरूर बैठें।

अंडे की जर्दी का सेवन करें

फैटी फिश (सैल्मन, टूना) को डाइट में शामिल करें।

फोर्टिफाइड दूध और मशरूम को खाने का हिस्सा बनाएं।

2. विटामिन B12 की कमी

विटामिन B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, जो स्कैल्प तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। जिन लोगों में विटामिन बी12 की कमी होती है उनमें बालों का झड़ना एक आम समस्या है। विटामिन बी12 की कमी से बालों का तेजी से झड़ना, कम उम्र में बालों का सफेद होना, शारीरिक कमजोरी और स्कैल्प की परेशानी होती है। विटामिन B12 ज्यादातर एनिमल-बेस्ड फूड्स में पाया जाता है, इसलिए शाकाहारी लोगों में इसकी कमी आम है।

विटामिन B12 की कमी में क्या खाना चाहिए

दूध और दही

अंडा

मछली

फोर्टिफाइड सीरियल्स

3. विटामिन सी

ये बात सुनने में बेशक हैरानी वाली लग सकती है, लेकिन विटामिन सी की कमी के कारण बालों का झड़ना बहुत ही सामान्य बात है। विटामिन सी एक ऐसा पोषक तत्व है, जो शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन तेज होता है और ये स्कैल्प को भी हेल्दी रखता है। जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी नहीं मिलता है तो बालों का कमजोर होना, हेयर फॉल बढ़ना, स्कैल्प ड्राय और बालों की ग्रोथ धीमी होती है।

You may like to read

विटामिन सी कमी के लिए क्या खाएं

4. बायोटिन (Vitamin B7)

बायोटिन को Hair Vitamin भी कहा जाता है। बायोटिन बालों की जड़ों को मजबूत करता है और केराटिन के निर्माण में मदद करता है। बायोटिन की कमी से बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। इस पोषक तत्व की कमी से हेयर ग्रोथ धीमी हो जाती है और बाल रूखे व बेजान नजर आने लगते हैं।

बायोटिन की कमी के लिए क्या खाएं

केला

अंडा

नट्स (बादाम, अखरोट)

शकरकंद

साबुत अनाज

5. विटामिन E

विटामिन ई त्वचा के साथ-साथ बालों की सेहत में भी अहम भूमिका निभाता है। विटामिन ई स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है इससे बालों की ग्रोथ सही होती है। जब शरीर में इस विटामिन की कमी होने लगती है तो बाल तेजी से झड़ते हैं।

विटामिन ई की कमी के लिए क्या खाएं

एवोकाडो

पालक

सूरजमुखी के बीज

बादाम

मूंगफली

[caption id="attachment_1283384" align="alignnone" width="1200"] हेयर फॉल रोकने के लिए डेली डाइट प्लान[/caption]

सुबह- 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 5 भीगे हुए बादाम खाएं। नाश्ता- नाश्ते में प्रोटीन को प्राथमिकता देते हुए अंडा,पनीर ,ओट्स लें। दोपहर- लंच में दाल + हरी सब्जी + रोटी और सलाद खाएं। शाम- शाम को लगने वाली भूख को कंट्रोल करने के लिए संतरा या कोई फल खाएं। रात- डिनर में रोटी, सब्जी और दही या छाछ एक साथ लें।

बालों का झड़ना रोकने के लिए खानपान को महत्व देना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी रोजमर्रा की डाइट में ऊपर बताए गए पोषक तत्वों को जरूर शामिल करें। अगर आपके बाल 3 महीने से ज्यादा समय से झड़ रहे हैं तो इस विषय पर अपने डॉक्टर से बात करें।

TRENDING NOW

Highlights